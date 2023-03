Soodla harjutusvälja avalikel aruteludel olid kohalike elanike põhiteemad müra ja kompensatsioonid

Lisatud täiendused laskmisharjutuste ja teeninduslinnaku kohta.

Kait­se­mi­nis­tee­rium kor­ral­das möö­du­nud nä­da­lal Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) prog­ram­mi ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku järg­sed aru­te­lud tei­si­päe­va, 21. märt­si õh­tul Keh­ra rah­va­ma­jas ja kol­ma­päe­va, 22. märt­si õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Keh­ra rah­va­ma­jas kes­tis koh­tu­mi­ne kolm tun­di. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli saal ren­di­tud ka­heks tun­niks. Mõ­le­mat kok­ku­saa­mist sal­ves­tas Ani­ja val­la ela­ni­ke tel­li­mu­sel Keh­ras te­gut­sev Val­gus­mee­dia OÜ. Sal­ves­tu­sed on You­Tu­be`is jä­re­le­vaa­da­ta­vad. Val­gus­mee­dia te­gi Keh­ra koo­so­le­kust Fa­ce­boo­kis ot­seü­le­kan­de. Kuu­sa­lus tu­li ot­seü­le­kan­dest loo­bu­da, sest sel­le­ga kaas­nes mik­ro­fo­ni­de ka­su­ta­mi­sel rah­va­ma­ja saa­lis häi­riv ka­jae­fekt.

Nii Keh­ras kui Kuu­sa­lus oli osa­le­jaid üle poo­le­sa­ja. Keh­ras oli koh­tu­mi­ne ra­hu­meel­sem, Kuu­sa­lus ku­ju­ne­sid Sood­la har­ju­tus­väl­ja koh­ta esi­ta­tud kü­si­mu­sed ja kom­men­taa­rid emot­sio­naal­se­maks ning ko­ha­ti kur­jaks. Kuu­sa­lus olid ini­me­sed pa­ha­sed ka sel­le üle, et koo­so­le­kuks oli ka­van­da­tud vä­he ae­ga ning ka­he tun­ni möö­du­des pa­lu­ti osa­le­nu­tel Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saal va­bas­ta­da tant­su­rüh­ma proo­viks. Tant­si­jad siis­ki ko­he saa­li ei läi­nud. Rah­va­ma­ja te­gev­ju­hi sõ­nul ot­sus­ta­sid nad sel­leks, et koo­so­le­ku­li­si vä­hem se­ga­da, te­ha en­ne ära ka en­da koo­so­leku, mis plaa­ni jär­gi pi­di toi­mu­ma tant­sup­roo­vi lõ­pus.

Rah­va­ma­ja fua­jees rää­ki­sid sa­mal ajal ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja loo­dus­kaits­jad kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ning pla­nee­rin­gu­fir­ma Ske­past&Puh­kim töö­ta­ja­te­ga veel li­gi tund ae­ga.

Pla­nee­rin­gu aja­ka­va

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt tut­vus­tas Keh­ras ja ka Kuu­sa­lus pla­nee­rin­gu aja­ka­va. Et­te­pa­ne­kuid sai es­kii­si­le ja KSH prog­ram­mi­le esi­ta­da 3. märt­si­ni. Kõi­gi­le et­te­pa­ne­ku­te­le vas­ta­tak­se kir­ja­li­kult 3. ap­ril­liks, va­ja­du­sel täh­tae­ga pi­ken­da­tak­se, sest et­te­pa­ne­kuid oli pal­ju.

Maist ku­ni det­semb­ri­ni viiak­se va­rem ka­van­da­tu ja et­te­pa­ne­ku­test li­sa­tu põh­jal lä­bi uu­rin­gud. Käe­so­le­va aas­ta det­semb­riks peaks val­mi­ma pla­nee­rin­gu ja KSH põ­hi­la­hen­dus. Aja­ka­va jär­gi, kui enam täien­da­vaid uu­rin­guid ei ole va­ja te­ha, peaks va­ba­rii­gi va­lit­sus võt­ma juu­nis 2024 erip­la­nee­rin­gu vas­tu. Sep­temb­ris 2024 toi­muks pla­nee­rin­gu ja KSH ava­lik väl­ja­pa­nek ning taas saab esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid. Järg­nek­sid aru­te­lud ja det­semb­ris 2024 on soov jõu­da erip­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni.

Et­te­pa­ne­kud ja hin­nan­gud

Kad­ri Au­väärt te­gi üle­vaa­te pla­nee­rin­gu ja KSH prog­ram­mi koh­ta täh­ta­jaks esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­test, mil­lest pal­jud on kor­du­vad. Et­te­pa­ne­kuid oli asu­tus­telt, or­ga­ni­sat­sioo­ni­delt ja erai­si­ku­telt kok­ku 42, ena­mik neist olid ma­hu­kad, kõi­ge pi­kem üle 40 le­he­kül­je.

Suu­rem osa saa­de­tust ei ol­nud si­su­li­sed et­te­pa­ne­kud, vaid ini­mes­te en­di mõ­ju­hin­nan­gud ja kom­men­taa­rid har­ju­tus­väl­ja asu­ko­ha eel­va­li­ku koh­ta, sõ­nas ta ja lu­bas, et et­te­pa­ne­ku­test koos­ta­tak­se ta­bel, ku­hu li­sa­tak­se, kas ja mis ula­tu­ses neid ar­ves­se võe­tak­se. Koos­ta­tud ta­bel ava­li­kus­ta­tak­se.

Osa et­te­pa­ne­ku­test puu­du­ta­sid Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ühen­da­mi­seks pla­nee­ri­ta­vat kol­me teed, mil­le koh­ta varem lu­ba­ti, et kol­mest va­rian­dist va­li­tak­se kaks ühen­dus­teed.

Kad­ri Au­väärt sel­gi­tas, kait­se­väe sei­su­koht on nüüd, et õp­pu­se ajal on va­ja kõi­ki kol­me teed. See vä­hen­dab koor­must maan­tee­del ning kui üks ühen­dus­tee jät­ta ära, kas­vab koor­mus Pii­be maan­teel ja Nar­va maan­teel.

„Ühen­dus­teed tu­le­vad seits­me meet­ri laiu­sed. Pla­nee­rin­gus on tee­ko­ri­do­rid mär­gi­tud laie­malt, sest ot­si­me loo­du­ses pa­ri­mat asu­koh­ta. Ole­me val­mis kaa­lu­ma, et min­gi­tes lõi­ku­des ei ole need ühen­dus­teed nii laiad, kui esial­gu plaa­ni­tud,“ li­sas ta.

Ka on et­te­pa­ne­ku­tes ta­he­tud, et laien­da­tud ohua­la­sid har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­li­se­le ala­le mit­te ka­van­da­da. Kad­ri Au­väärt põh­jen­das, et need on va­ja­li­kud ees­kätt suu­re­ma­te õp­pus­te ajal, mis toi­mu­vad um­bes 20 päe­val aas­tas. Mõju hindamisel arvestatakse ohuala kasutusele võtmisega kuni 90 päeval aastas.

Har­ju­tus­väl­ja ala­le plaa­ni­tak­se kolm las­ke­väl­ja. Mit­mes et­te­pa­ne­kus soo­vi­ta­ti lõu­na las­ke­vä­li ära jät­ta. Kad­ri Au­väärt mär­kis, et las­ke­väl­ja­de pii­ri­de osas võib tul­la muu­da­tu­si, kuid Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­se kont­sept­sioon eel­dab kol­me las­ke­väl­ja ka­su­tust õp­pus­te ajal.

Krii­ti­ka­le, et pla­nee­rin­gu la­hen­dus peaks ole­ma de­tail­sem, vas­tas ta, et see on tead­li­kult ül­di­ne. Rii­gi erip­la­nee­ring on pikk prot­sess ja peaks ole­ma pii­sa­valt paind­lik. Kesk­po­lü­goo­ni pla­nee­rin­gus­se olid kir­ju­ta­tud ka­su­ta­ta­vad rel­va­tüü­bid, kuid rel­vas­tus ja va­ja­du­sed muu­tu­vad. Veel kin­ni­tas ta, et tee­nin­dus­lin­na­ku ra­ja­mi­ne tu­leb Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­rin­gus­se jät­ta. Ku­hu täp­se­malt lin­nak ehi­ta­tak­se, sel­gub kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se tu­le­mu­se­na. Planeeringus näidatakse ära ehitusalune pindala, konkreetset asukohta ei fikseerita.

Soo­vi­ti ka, et har­ju­tus­väl­ja pla­nee­rin­gust jät­ta väl­ja Koit­jär­ve ra­ba, Jus­si nõmm, Sood­la vee­hoid­la põh­ja ja lõu­na kal­las. Sel­le­ koh­ta kõ­las vas­tus, et ma­si­nad seal mü­dis­ta­ma ei hak­ka, need on va­ja­li­kud ohua­la­de­na. Lõp­li­kult ot­sus­tab va­ba­rii­gi va­lit­sus, mil­lis­tes pii­ri­des Sood­la har­ju­tus­vä­lja riigi eriplaneering keh­tes­ta­tak­se.

Va­li mi­li­taar­mü­ra

Nii Keh­ras kui ka Kuu­sa­lus kom­men­tee­ri­ti ja kü­si­ti amet­ni­kelt las­ke­har­ju­tus­te­ga tek­ki­va mü­ra ja vib­rat­sioo­ni koh­ta. Pla­nee­rin­gua­la ja kesk­po­lü­goo­ni naab­ru­ses asu­va­te kü­la­de ela­ni­ke hin­nan­gul on las­ke­har­ju­tus­te mü­ra muu­tu­nud aas­ta­te­ga val­je­maks, eri­ti häi­ri­vaks ku­ju­ne­nud vii­ma­sel ajal. Kir­jel­da­ti, et pau­gu­ta­mi­se mõ­jul ak­na-k­laa­sid vä­ri­se­vad, nõud ka­pis kli­ri­se­vad, koe­rad on häi­ri­tud. Soo­vi­ti, et lask­mi­sed ei toi­muks nä­da­la­va­he­tu­sel ega ka su­ve­pe­rioo­dil.

Rau­do­ja elanik Mar­go Hend­rik­son lau­sus, et lask­mis­mü­ral, mis oli 2015. aas­tal ja on 2023. aas­tal, on vä­ga suur va­he, nüüd on kor­da­des val­jem. Sel­li­ne mi­li­taar­mü­ra mõ­jub ne­ga­tiiv­selt ini­mes­te­le, aga ka kin­nis­va­ra väär­tu­se­le.

Ske­past&Puh­kim OÜ kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­ja Ai­de Kaar üt­les, et hin­da­mi­sel uu­ri­tak­se mü­ra mõ­ju nii kau­ge­le, kui see ula­tub, ning sa­mu­ti mit­me­te te­gu­ri­te koos­mõ­ju. Ka uu­ri­tak­se har­ju­tus­väl­jal ka­van­da­ta­va­te te­ge­vus­te mõ­ju, tai­me- ja lin­nu­lii­ki­de­le ning püü­tak­se lei­da lee­ven­dus­meet­meid.

Met­sa­raie pla­nee­rin­gua­lal

Ko­ha­li­kud ela­ni­kud pla­nee­rin­gua­la naab­ru­ses asu­va­test kü­la­dest Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­last üt­le­sid, et met­sa, mis kait­seb mü­ra eest, on har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni alal ning väl­jas­pool pii­ri ma­ha raiu­tud. Kri­ti­see­ri­ti, et RMK-l on lu­ba­tud met­sa ma­ha võt­ta, kui­gi see on olu­li­ne puh­ve­ra­la. Soo­vi­tak­se, et mets jäe­taks al­les, raied tu­leb lõ­pe­ta­da.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus RMK-lt in­fot seal­se­te raie­te koh­ta. RMK met­sa­ma­jan­du­se peas­pet­sia­list Ola­vi And­re­s vas­tas, et met­sa­ma­jan­du­ses tar­vi­lik­ke töid on kesk­po­lü­goo­nil teh­tud vä­he­ses ma­hus ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga koos­kõ­las­ta­tult: „Pea­mi­selt on ol­nud hool­dus­raied ja mõ­ned la­ge­raied, kui mets on eel­ne­valt ära kui­va­nud. Sood­la har­ju­tus­väl­ja alal teeb RMK har­ven­dus­raiet 9 hek­ta­ril. Te­gu on ti­he­da met­sa­ga, mis va­jab hõ­ren­da­mist. La­ge­raieid Sood­las prae­gu ei teh­ta ja po­le plaa­nis seal ega lä­hiümb­ru­ses te­ha. Raieid, mi­da RMK teeb kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­mu­sel har­ju­tus­väl­ja ra­ja­mi­seks, neis ar­ves­tus­tes ei ole.“

Suur­tü­kid, soo­mus­ma­si­nad ja ma­nööv­rid

1. ja­la­väeb­ri­gaa­di la­hin­gu­tee­nin­dus­pa­tal­jo­ni ülem ko­lo­nel­leit­nant Vla­dis­lav Be­lov sel­gi­tas, et Ta­pa sõjaväe­lin­na­kus on 3000 kait­se­väe­last, neist poo­led on liit­la­sed. Seo­ses uu­te või­me­te­ga on va­ja täien­da­vaid har­ju­tu­sa­la­sid: „Jul­geo­le­kuo­lu­kord sun­nib meid pa­re­mi­ni val­mis­tu­ma rii­gi sõ­ja­li­seks kait­seks. Lii­kur­suur­tü­ki­ga K9 saab prae­gu las­ta 10 ki­lo­meet­rit, Sood­la har­ju­tus­vä­li an­naks juur­de 7 ki­lo­meet­rit. Olu­li­ne on har­ju­ta­da ma­nööv­reid, ühen­dus­ko­ri­do­rid on sel­leks, et harg­ne­da.“

Ees­ti Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se har­ju­tus­väl­ja­de port­fel­li­juht Ela­ri Kal­ma­ru kõ­ne­les, et suur­tük­ki­dest las­tak­se po­lü­goo­ni­le, mit­te muu­des­se suun­da­des­se. Suur­tük­ki­dest on las­tud ühel korral po­lü­goo­ni­le ka üle Nar­va maan­tee. Sood­la har­ju­tus­väl­jal ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma õp­pe las­ke­moo­na. Pla­nee­rin­gu kaar­dil on las­ke­väl­ja­de las­ke­suu­nad näi­da­tud noo­le­ga.

Planeeringu eskiisis on kirjas, et harjutusväljal tohib kasutada ainult sellist laskemoona, mis ei jäta lõhkemata lõhkekehi, välja arvatud suurtükid kaitseväe keskpolügoonile lastes.

Kas ja kui­das ha­ka­tak­se kom­pen­see­ri­ma

Pla­nee­rin­gu koh­ta esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­tes olid soovid va­bas­ta­da ko­ha­li­kud ela­ni­kud maa­mak­sust, ra­ja­da kerg­liik­lus­teid, kom­pen­see­ri­da elekt­ri­ku­lu­sid, suu­ren­da­da hü­vi­ti­si oma­va­lit­sus­te­le, te­ha uu­si mat­ka­ra­du ja puh­ke­koh­ti ning kom­pen­see­ri­da kin­nis­va­ra väär­tu­se lan­ge­mi­ne, häi­rin­guid ini­mes­te­le ja saa­ma­ta jää­vat et­te­võt­lus­tu­lu. Ka Keh­ras ja Kuu­sa­lus kü­si­ti koo­so­le­kul kom­pen­see­ri­mi­se koh­ta ning too­ni­ta­ti, et rii­gilt Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­le maks­tav kom­pen­sat­sioon tu­leb suu­na­ta har­ju­tus­väl­ja ja po­lü­goo­ni lä­hi­kü­la­des­se. Kad­ri Au­väärt tõ­des, et mil­lis­tel alus­tel, kas ja kui suu­relt kom­pen­see­ri­tak­se, on me rii­gi po­lii­ti­ku­te ot­sus­ta­da.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor lau­sus koo­so­le­kul, et har­ju­tus­väl­ja mõ­ju tee­mal on va­ja lä­bi­rää­ki­mi­si ja aru­te­lu­sid, et kuu­la­taks val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kuid ja ko­gu­kon­na nä­ge­must. Ta kom­men­tee­ris hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tea­ta­nud kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le soo­vist koh­tu­da ja oo­tab infot, mil­lal mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad on val­mis tu­le­ma Keh­ras­se.

Ka Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les lehele, et mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja on lu­ba­nud tul­la Kuu­sa­lu val­la­maj­ja: „Ees­märk on konk­reet­sed la­hen­du­sed ja kom­pen­sat­sioon nei­le, kes ela­vad va­he­tus lä­he­du­ses. Koh­tu­si­me piir­ne­va­te kü­la­de kü­la­va­ne­ma­te ja esin­da­ja­te­ga 10. märt­sil Si­gu­la kü­la­ma­jas, kus aru­ta­si­me olu­kor­da.“

Krii­ti­ka koh­ta, et rii­gilt an­tav kom­pen­sat­sioon suu­na­tak­se Kuu­sa­lu val­las mu­ja­le, mit­te lä­hi­kü­la­de­le, sõ­nas val­la­va­nem, et le­pin­gu jär­gi tu­leb se­da ra­ha ka­su­ta­da ha­ri­dus­se või tee­des­se, Kuu­sa­lu vald on suu­na­nud tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks.