Kol­ma­päe­va, 15. veeb­rua­ri õh­tul oli Pil­la­pa­lus rah­va-­koo­so­lek, kus aru­ta­ti Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku erip­la­nee­rin­gu­ga seon­du­vat. Kait­se­mi­nis­tee­rium kor­ral­dab veeb­rua­ris Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku rii­gi erip­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku, mil­le koh­ta saab ku­ni 3. märt­si­ni esi­ta­da kir­ja­lik­ke ar­va­mu­si. Kas ja kui­võrd nen­de­ga ar­ves­ta­tak­se, sel­gub 21. märt­sil Keh­ra ja 22. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­va­tel ava­li­kel aru­te­lu­del.

Ani­ja val­las toi­mu­nud rah­va­koo­so­le­kust võt­sid osa 50 ini­mest, neist suu­rem osa olid Pil­la­pa­lu koo­li­tus­kes­ku­ses ko­hal, osa­le­da sai ka Zoo­mi va­hen­du­sel. Rah­va kut­sus kok­ku Rau­do­ja kü­la ela­nik, et­te­võt­ja ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Trii­nu Al­li­pe­re. Ta põh­jen­das, ku­na kait­se­mi­nis­tee­rium pak­kus või­ma­lust Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta ar­va­must aval­da­da, ot­sus­ta­ti mu­re­ko­had ühes­koos lä­bi aru­ta­da ja är­gi­ta­da ini­me­si et­te­pa­ne­kuid te­ge­ma. Koh­tu­mi­se­le ol­di kut­su­tud ka Kat­rin Kull ja Ivar Porn selt­sin­gust „Loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi“, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­spet­sia­list In­ga Vai­nu.

Trii­nu Al­li­pe­re sel­gi­tas, ka­van­da­tud erip­la­nee­rin­gu ko­ha­selt on har­ju­tus­väl­ja va­ja, et aren­da­da eel­kõi­ge soo­mus­ma­nöö­ver­või­met ja har­ju­ta­da jär­jest laie­ne­vat koos­tööd NA­TO­ga. Ta mär­kis, et sel­le­ga kaas­ne­vad olu­li­selt suu­re­ma mõ­ju­ga häi­rin­gud, kui on ol­nud Sood­la se­ni­sel har­ju­tu­sa­lal.

„Ka­vas on luua kolm las­ke- ja õp­pe­väl­ja: lõu­na, põh­ja ja kir­de. Nen­de va­hel on plaa­nis hakata ras­ke­teh­ni­ka­ga ma­nöö­ver­da­ma üm­ber Sood­la vee­hoid­la 300 päe­va aas­tas,“ lau­sus ta.

Kolm tun­di kest­nud koo­s­ole­kul aru­ta­ti, mil­le­ga ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja oma­va­lit­sus ka­van­da­tud erip­la­nee­rin­gus kind­las­ti ei soo­vi nõus­tu­da, need pan­di et­te­pa­ne­ku­te­na kir­ja ning saa­de­tak­se kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le. Rii­vo Noor üt­les, et val­la­va­lit­sus saa­dab koo­so­le­kul kõ­la­nud pea­mi­sed et­te­pa­ne­kud mi­nis­tee­riu­mi­le, kuid är­gi­tas ka ko­ha­lik­ke ela­nik­ke se­da te­ge­ma. Trii­nu Al­li­pe­re saa­dab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le ela­ni­ke ja ko­gu­kon­na tu­ris­mi eest­ve­da­ja Ma­ri­lin Peh­ka tu­ris­miet­te­võ­te­te et­te­pa­ne­ku­te­ga pöör­du­mi­se. Nad soo­vi­ta­vad ka piir­kon­na kü­la­de esin­da­ja­tel ja maao­ma­ni­kel saa­ta oma et­te­pa­ne­kuid en­ne 3. märt­si kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le.

Rah­va­koo­so­le­kul teh­tud et­te­pa­ne­kud

Ko­ha­li­ke ini­mes­te ja val­la­va­lit­su­se kõi­ge olu­li­sem nõud­mi­ne on, et pla­nee­rin­gua­last jääks väl­ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku lõu­na­kal­las, mi­da su­ve­pe­rioo­dil ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt puh­kea­la­na. Sealt käiak­se vee­hoid­las­se uju­mas ja ka­las­ta­mas, tal­vel ui­su­ta­mas, et­te­võt­ted kor­ral­da­vad ka­nuu-, süs­ta- ning tõu­ke­kel­gu­mat­ku. Sa­mu­ti lei­tak­se, et Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni ühen­dus­tee­dest peaks jää­ma väl­ja Jus­si ka­nar­bi­ku­nõm­me lä­biv tee ning vä­he­malt üks kol­mest pla­nee­ri­tud tan­ki­ko­ri­do­rist. Ka­he har­ju­tus­väl­ja va­he­li­sed teed peak­sid jää­ma va­balt ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks ning har­ju­tu­sa­la pii­ri­dest tu­leks väl­ja jät­ta Koit­jär­ve ra­ba, ku­hu kor­ral­da­vad mat­ku vä­he­malt 9 tu­ris­miet­te­võ­tet, ning kus ko­ha­li­kud käi­vad mar­jul.

„Ku­na meil po­le suur­töös­tust ega põl­lu­ma­jan­dust, on pu­has loo­dus mat­ka­ra­da­de­ga meie piir­kon­na väi­keet­te­võ­te­te pea­mi­ne ela­tu­sal­li­kas,“ mär­kis Trii­nu Al­li­pe­re.

Rii­vo Noor lau­sus, et üks suu­rim har­ju­tu­sa­la­ga kaas­nev häi­ring ko­ha­li­ke ela­ni­ke jaoks on mü­ra, see­pä­rast te­hak­se et­te­pa­nek, et las­ke­väl­ja­de üm­ber, nen­de va­he­tus lä­he­du­ses­se, püs­ti­ta­taks mü­ra­tõk­ked. Val­la­va­nem ar­vas, et mü­ra­tõ­ke­te­na võiks in­no­vaa­ti­li­se la­hen­du­se­na ka­su­ta­da 4-5 meet­ri kõr­gu­seid päi­ke­se­pa­nee­le. Ela­ni­kud pi­da­sid va­ja­li­kuks, et üm­ber­kaud­se­tes­se kü­la­des­se pan­nak­se mü­ra­mõõt­jad, sa­mu­ti ha­ka­taks mü­ra mõõt­ma Pii­be maan­teel, kus hak­kab õp­pus­te ajal sõit­ma kait­se­väe ras­ke­teh­ni­ka.

Ela­ni­kud pea­vad olu­li­seks, et har­ju­tu­sa­la pii­rist vä­he­malt 500 meet­rit säi­liks mets, mis toi­mib loo­dus­li­ku mü­ra­tõk­ke­na. Nad on se­da meelt, et vä­he­malt ka­he aas­ta jook­sul tu­leks pea­ta­da la­ge­raied 2 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses pla­nee­rin­gua­la pii­ri­dest, seal­hul­gas har­ju­tus­väl­ja, ohua­la ja tee­de ko­ri­do­ri­de ümb­ru­ses, puh­vert­soo­nis ei peaks la­ge­raieid üld­se lu­ba­ma.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le te­hak­se ka et­te­pa­nek, et õp­pu­sed ei toi­muks lin­du­de pe­sit­sus­hooa­jal, ei pau­gu­ta­taks lau­päe­vi­ti-pü­ha­päe­vi­ti ning õh­tul kel­la küm­nest hom­mi­kul kel­la kuue­ni oleks öö­ra­hu. Õp­pus­test ja häi­rin­gu­test tu­leks ela­nik­ke ope­ra­tiiv­selt tea­vi­ta­da, näi­teks võiks kõi­gi­le piir­kon­nas asu­va­te­le mo­biil­te­le­fo­ni­de­le saa­ta sel­le­ko­ha­se in­fo­ga SMS-sõ­nu­mi.

Teh­ti et­te­pa­nek, et har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud kom­pen­sat­sioo­ni või ta­lu­vus­ta­su ei maks­taks ai­nult ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le, vaid ka sel­le mõ­ju­väl­jas ela­va­te­le ini­mes­te­le, maa-o­ma­ni­ke­le ning ka et­te­võt­jai­le, kel jääb sel­le­ga seo­ses reaal­selt tu­lu saa­ma­ta.

Kui Pii­be maan­teel ja Här­ma­ko­su kü­la­teel hak­ka­vad voo­ri­ma soo­mu­ki­ko­lon­nid, peaks kait­se­mi­nis­tee­rium ela­ni­ke ar­va­tes ra­ja­ma ava­li­ke tee­de üle­koor­ma­mi­se eest kerg­tee Sood­la bus­si­pea­tu­sest Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni.

Kuu­sa­lu val­las ava­lik koo­so­lek

Kuu­sa­lu val­las tu­leb järg­mi­se tei­si­päe­va, 28. veeb­rua­ri õh­tul val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni ava­lik koo­so­lek, kus rää­gi­tak­se Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku erip­la­nee­rin­gust. Koo­so­lek toi­mub val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas. Kut­su­tud on vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­med, Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku piir­kon­na kü­la­de kü­la­va­ne­mad ning osa­le­da saa­vad ka kõik tei­sed hu­vi­li­sed. Sel­gi­tu­si ja­ga­vad ning kü­si­mus­te­le vas­ta­vad kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja ja pla­nee­rin­gu koos­ta­ja.