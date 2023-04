Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 22. märt­sil ava­ti Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaias juur­dee­hi­tus, mil­le­ga sai las­teaed ühe uue rüh­ma.

„Vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et ava­me kuuen­da rüh­ma, on meie las­teaed en­di­selt väi­ke ja ko­du­ne. Sel­li­ne on ka meie uue rüh­ma ava­mi­ne – väi­ke ja ko­du­ne koos kõi­gi meie las­te­ga,“ lau­sus las­teaia saa­lis toi­mu­nud ak­tu­sel Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Triin Hal­lik.

Ta mee­nu­tas, kui prae­gu­ne las­teaia­ma­ja sep­temb­ris 2004 ava­ti, oli seal koh­ti 48 lap­se­le. Pä­rast äs­ja­val­mi­nud teist juur­dee­hi­tust, kui uues rüh­mas hak­kab esial­gu käi­ma 18 last, on Ora­va­ke­ses kok­ku 116 last.

Koo­li­juht tä­nas las­teaia õpe­ta­jaid ja tei­si töö­ta­jaid sü­da­me­ga teh­tud töö eest ning ko­gu­kon­da, lap­se­va­ne­maid ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sust, kel­le­ta juur­dee­hi­tus ei oleks saa­nud sün­di­da.

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem üt­les, et uue rüh­ma val­mi­mi­sel oli suur pa­nus koo­li­ju­hil ning kin­kis Triin Hal­li­ku­le tä­nu­tä­heks lil­le­kim­bu. Aru­kü­la et­te­võt­te ATP Be­toon ju­hi­le Too­mas Müü­ri­se­pa­le an­dis ta val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja osa­võt­li­ku ja pro­fes­sio­naal­se töö eest las­teaia juur­dee­hi­tu­se lä­bi­vii­mi­sel.

Ka Triin Hal­lik kii­tis Too­mas Müü­ri­sep­pa: „Ehi­ta­ja tööd kõr­valt vaa­da­ta oli vä­ga ra­hus­tav, oli nä­ha, et töö oli an­tud pro­fes­sio­naa­li kät­te.“

Di­rek­tor ter­vi­tas lil­le­kim­pu­de­ga uue, Vöö­to­ra­va­te rüh­ma õpe­ta­jaid Kad­ri Lin­ki, Han­na Heis­tet ja õpe­ta­ja abi Ma­riia Tii­ki. Las­teaia­pe­ret õn­nit­le­sid val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad, esi­ne­sid Ora­va­ke­se lap­sed.

Pi­du­li­ku ak­tu­se jä­rel lõi­ka­sid val­la­va­nem Raul Siem, koo­li­di­rek­tor Triin Hal­lik ja ehi­tus­fir­ma juht Too­mas Müü­ri­sepp uue rüh­ma uk­sel lä­bi süm­bool­se lin­di.

Las­teaia juur­dee­hi­tus teh­ti ka­he ka­he­kord­se osa va­hel asu­va ma­da­la­ma osa kül­ge. Uues rüh­mas, mis sai ni­meks Vöö­to­ra­vad, on kaks lü­kan­duk­se­ga eral­da­tud tu­ba – köö­gi­nur­ga­ga män­gu- ja ma­ga­mis­tu­ba, li­saks tua­lett­ruum, gar­de­roob, riie­te­kui­va­tus­ruum.

Mul­lu ke­va­del juur­dee­hi­tu­se han­ke võit­nud ATP Be­toon juht Too­mas Müü­ri­sepp üt­les, et ehi­ta­mist alus­ta­ti 28. sep­temb­ril, sest sel­gus, et esialg­ne es­kiisp­ro­jekt tu­li üm­ber pro­jek­tee­ri­da. Esial­gu ka­van­da­ti juur­dee­hi­tus las­teaia koo­li­pool­se kül­je ka­he osa va­he­le, kuid pääs­tea­me­ti nõu­del pro­jek­tee­ri­ti-ehi­ta­ti ma­da­la­ma osa kül­ge, nii et juur­dee­hi­tu­se ja va­ne­ma viil­ka­tu­se­ga osa va­he­le jäi laiem va­he. Tä­nu sel­le­le sai uue rüh­ma män­gu­tu­ba suu­red tu­le­kind­lad ak­nad kah­te sei­na.

Tei­ne suu­rem väl­ja­kut­se oli Too­mas Müü­ri­se­pa sõ­nul hoo­ne pea­kil­bi va­he­ta­mi­ne – ku­na pea­kilp jäi juur­dee­hi­tu­se­le et­te, tõs­te­ti õuest en­di­ses­se ko­ris­ta­ja­ruu­mi ning va­he­ta­da tu­li ko­gu ma­ja pea­toi­te­kaa­bel: „Ehi­tus su­jus üs­na häs­ti, mees­kond oli hea, las­teaia­per­so­nal pi­das vas­tu, püüd­si­me neid või­ma­li­kult vä­hem häi­ri­da. Rüh­ma si­seuk­se saa­gi­si­me sis­se nä­da­la­va­he­tu­sel, mü­ra­rik­kaid töid las­te lõu­nau­ne ajal ei tei­nud.“

Ka di­rek­tor Triin Hal­lik kin­ni­tas, et ehi­ta­jad sät­ti­sid lär­ma­ka­mad ja roh­kem tol­mu te­ki­ta­vad tööd aja­le, mil lap­si ma­jas ei ol­nud ning vä­ga pal­ju te­gid nä­da­la­va­he­tus­tel.

Ehi­tus­fir­ma tel­lis ka uue rüh­ma si­se­ku­jun­du­se ala­tes vär­vi­la­hen­dus­test ku­ni tu­le­kind­la­te kar­di­na­te­ni ning osa mööb­lit – köö­gi­nur­ga, gar­de­roo­bi­ka­pid, mõ­ned riiu­lid. Las­teaia juur­dee­hi­tus koos pro­jek­ti ja ehi­tu­se jä­re­le­val­ve­ga läks maks­ma 480 000 eu­rot, koos mööb­li­ga li­gi 500 000 eu­rot.

2-3aas­tas­te rühm

Uu­tes ruu­mi­des ava­tak­se esial­gu liit­rühm, kus hak­ka­vad käi­ma 18 ka­he-kol­meaas­tast last. Sü­gi­sel, kui kõik on ju­ba kol­me­sed, on Vöö­to­ra­vad 3-4aas­tas­te ta­va­rühm ning sin­na saab juur­de võt­ta veel kaks last.

Õp­pe­juht Ave Her­mas sel­gi­tas, et rühm komp­lek­tee­ri­ti jär­je­kor­ra alu­sel, osa lap­si tu­lid Raa­si­ku las­te­hoiust. Las­teaia­jär­je­kor­da jääb veel küm­me­kond last.

Uue rüh­ma õpe­ta­jad lei­ti kon­kur­si­ga. Han­na Heis­te töö­tas se­ni Ora­va­ke­ses õpe­ta­ja abi­na, Kad­ri Link tu­li Kiiu las­teaiast, õpe­ta­ja abi Ma­riia Tiik on Raa­si­ku koo­li vi­list­la­ne ja õpib las­teaiaõ­pe­ta­jaks. Nad kin­ni­ta­sid, et rühm on las­te vas­tu­võt­mi­seks val­mis. Paar nä­da­lat ta­ga­si teh­ti üles­kut­se, et saa­da rühma 3-4aastastele sobivaid terveid ja puhtaid män­guas­ju. Õpe­ta­jad üt­le­sid, et too­dud on pä­ris pal­ju raa­ma­tuid, laua­män­ge ja pus­le­sid, kuid oo­ta­vad neid mee­lel­di veel, eri­ti soo­vi­tak­se nuk­ke ning ehi­tusk­lot­se.

Käe­so­le­val nä­da­lal on Vöö­to­ra­va­te rüh­ma las­tel või­ma­lik koos va­ne­ma­te­ga käia uue rüh­ma ja õpe­ta­ja­te­ga tut­vu­mas, järg­mi­sest nä­da­last, 3. ap­ril­list on nad sin­na iga päev oo­da­tud.