Anija vallavalitsus viis valla koolide õpilaste seas läbi küsitluse edasiõppimise plaanide kohta. Anonüümsele küsitlusele paluti Google Forms rakenduse kaudu vastata Kehra gümnaasiumi, Alavere lasteaed-põhikooli ja Aegviidu kooli 7.-9. klassi õpilastel. Küsimused puudutasid koolivaliku peamisi tegureid, ootusi koolile ning huvisid ja õppesuundi.
„Eesmärk oli paremini mõista, mille alusel valivad meie valla noored gümnaasiumi või kutsekooli ja mida nad koolilt ootavad,“ sõnas abivallavanem Tiina Silem.
Valla kolmes koolis on 7.-9. klassides 198 õpilast. Neist vastasid küsitlusele 121 ehk 61 protsenti – Kehra gümnaasiumist 84, Alavere koolist 18 ja Aegviidu koolist 19 õpilast.
„Vastanutest 55 protsenti plaanivad jätkata õpinguid gümnaasiumis. Kutsehariduse omandamist kaaluvad 24 protsenti, ülejäänud ei ole valikus veel kindlad. Eriti tugev huvi kutsekoolis jätkamise vastu on Aegviidu koolis, seal eelistavad seda 42 protsenti vastanuist,“ lausus Tiina Silem.
Küsitlusest selgus, et koolivaliku peamised tegurid on kodu lähedus ja logistika, kooli õhkkond ja kultuur, sõprade valikud, õppesuundade ja valikainete võimalused ning kooli maine ja tulemused. Ideaalne kool on vastanute hinnangul turvaline, sõbralik ja toetav; heade suhetega nii õpilaste kui õpetajate vahel; selge ja kvaliteetse õpetamisega; praktilisi oskusi pakkuv ning huvitavate valikute ja aktiivse koolieluga.
„Eriti rõhutati praktilisust ja eluks vajalike oskuste õpet. Ka kooli õpitulemused mängivad pigem suurt rolli. Kõige olulisemaks peetakse riigieksamite tulemusi ja ülikooli sisseastumiskatsete tulemusi,“ märkis abivallavanem.
Anija valla õpilasi huvitavad peamised õppesuunad on tehnoloogia ja IT; sport ja liikumine; loovus ja meedia ning praktilised oskused, näiteks ettevõtlus, rahatarkus, autosõiduõpe. See viitab Tiina Silemi sõnul vajadusele pakkuda õpilastele rohkem valikuid ja spetsialiseerumise võimalusi.
Küsiti ka, kas soovitakse jätkata õpinguid Kehra gümnaasiumis. Kehra kooli vanemate klasside õpilastest planeerivad seda ligi 54 protsenti, Alavere koolist 11 protsenti, Aegviidu koolist 16 protsenti.
„Väga oluline tegur on kooli maine. Kui kooli kohta ollakse kuuldud midagi negatiivset, siis ei taheta sinna õppima minna. Samuti mängivad suurt rolli paremate võimaluste otsimine mujal ja soov spetsialiseeruda,“ sõnas abivallavanem.
Ta lisas, küsitlus tõi välja, et Anija valla koolide puhul on oluline teadlikult kujundada koolide positiivset kuvandit, tugevdada turvalist ja toetavat koolikultuuri, arendada paindlikke õppesuundi ja valikaineid ning siduda õpe praktiliste oskuste ja tulevikuvõimalustega: „Just nende koosmõju määrab, kas noored näevad oma tulevikku Anija valla koolides või väljaspool.“