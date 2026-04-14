Ani­ja val­la­va­lit­sus viis val­la koo­li­de õpi­las­te seas lä­bi kü­sit­lu­se eda­siõp­pi­mi­se plaa­ni­de koh­ta. Ano­nüüm­se­le kü­sit­lu­se­le pa­lu­ti Goog­le Forms ra­ken­du­se kau­du vas­ta­ta Keh­ra güm­naa­siu­mi, Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­koo­li ja Aeg­vii­du koo­li 7.-9. klas­si õpi­las­tel. Kü­si­mu­sed puu­du­ta­sid koo­li­va­li­ku pea­mi­si te­gu­reid, oo­tu­si koo­li­le ning hu­vi­sid ja õp­pe­suun­di.

„Ees­märk oli pa­re­mi­ni mõis­ta, mil­le alu­sel va­li­vad meie val­la noo­red güm­naa­siu­mi või kut­se­koo­li ja mi­da nad koo­lilt oo­ta­vad,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem.

Val­la kol­mes koo­lis on 7.-9. klas­si­des 198 õpi­last. Neist vas­ta­sid kü­sit­lu­se­le 121 ehk 61 prot­sen­ti – Keh­ra güm­naa­siu­mist 84, Ala­ve­re koo­list 18 ja Aeg­vii­du koo­list 19 õpi­last.

„Vas­ta­nu­test 55 prot­sen­ti plaa­nivad jät­ka­ta õpin­guid güm­naa­siu­mis. Kut­se­ha­ri­du­se oman­da­mist kaa­lu­vad 24 prot­sen­ti, ülejäänud ei ole va­li­kus veel kind­lad. Eri­ti tu­gev hu­vi kut­se­koo­lis jät­ka­mi­se vas­tu on Aeg­vii­du koo­lis, seal ee­lis­ta­vad se­da 42 prot­sen­ti vas­ta­nuist,“ lau­sus Tiina Silem.

Kü­sit­lu­sest sel­gus, et koo­li­va­li­ku pea­mi­sed te­gu­rid on ko­du lä­he­dus ja lo­gis­ti­ka, koo­li õhk­kond ja kul­tuur, sõp­ra­de va­li­kud, õp­pe­suun­da­de ja va­lik­aine­te või­ma­lu­sed ning koo­li mai­ne ja tu­le­mu­sed. Ideaal­ne kool on vas­ta­nu­te hin­nan­gul tur­va­li­ne, sõb­ra­lik ja toe­tav; hea­de su­he­te­ga nii õpi­las­te kui õpe­ta­ja­te va­hel; sel­ge ja kva­li­teet­se õpe­ta­mi­se­ga; prak­ti­li­si os­ku­si pak­kuv ning hu­vi­ta­va­te va­li­ku­te ja ak­tiiv­se koo­lie­lu­ga.

„Eri­ti rõ­hu­ta­ti prak­ti­li­sust ja eluks va­ja­li­ke os­kus­te õpet. Ka koo­li õpi­tu­le­mu­sed män­gi­vad pi­gem suurt rol­li. Kõi­ge olu­li­se­maks pee­tak­se rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­si ja üli­koo­li sis­seas­tu­mis­kat­se­te tu­le­mu­si,“ mär­kis abi­val­la­va­nem.

Ani­ja val­la õpi­la­si hu­vi­ta­vad pea­mi­sed õp­pe­suu­nad on teh­no­loo­gia ja IT; sport ja lii­ku­mi­ne; loo­vus ja mee­dia ning prak­ti­li­sed os­ku­sed, näi­teks et­te­võt­lus, ra­ha­tar­kus, au­to­sõi­duõ­pe. See vii­tab Tii­na Si­le­mi sõ­nul va­ja­du­se­le pakkuda õpilastele roh­kem va­li­kuid ja spet­sia­li­see­ru­mi­se või­ma­lu­si.

Kü­si­ti ka, kas soo­vi­tak­se jät­ka­ta õpin­guid Keh­ra güm­naa­siu­mis. Keh­ra koo­li va­ne­ma­te klas­si­de õpi­las­test pla­nee­ri­vad se­da li­gi 54 prot­sen­ti, Ala­ve­re koo­list 11 prot­sen­ti, Aeg­vii­du koo­list 16 prot­sen­ti.

„Vä­ga olu­li­ne te­gur on koo­li mai­ne. Kui koo­li koh­ta ol­lak­se kuul­dud mi­da­gi ne­ga­tiiv­set, siis ei ta­he­ta sin­na õp­pi­ma min­na. Sa­mu­ti män­gi­vad suurt rol­li pa­re­ma­te või­ma­lus­te ot­si­mi­ne mu­jal ja soov spet­sia­li­see­ru­da,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem.

Ta li­sas, kü­sit­lus tõi väl­ja, et Ani­ja val­la koo­li­de pu­hul on olu­li­ne tead­li­kult ku­jun­da­da koo­li­de po­si­tiiv­set ku­van­dit, tu­gev­da­da tur­va­list ja toe­ta­vat koo­li­kul­tuu­ri, aren­da­da paind­lik­ke õp­pe­suun­di ja va­li­kai­neid ning si­du­da õpe prak­ti­lis­te os­kus­te ja tu­le­vi­ku­või­ma­lus­te­ga: „Just nen­de koos­mõ­ju mää­rab, kas noo­red näe­vad oma tu­le­vik­ku Ani­ja val­la koo­li­des või väl­jas­pool.“