Arula põhikooli üle 30 aasta juhtinud Avo Möls sai märtsis 65aastaseks ning otsustas jääda pensionile. Tema viimane tööpäev direktorina oli 12. aprillil.
Koolipere korraldas ametist lahkuva juhi tänamiseks reedel, 10. aprillil talle üllatuse. Kui direktor hommikul koolimaja juurde jõudis, seisid õpilased maja ees platsil kahes pikas rivis. Avo Möls kõndis läbi spaleeri ukseni. Seejärel kinkisid õpetajad talle heade mõtete purgi õpilaste-õpetajate kirjutatud soovidega ning pusa, millel kiri „Legend ei lähe pensionile – ta lihtsalt ei tule enam tööle!“
Koolimajja oli üles seatud näitus laste joonistatud plakatitega Avo Mölsist ja headest soovidest. Paljud õpilased kandsid direktori auks lipse – märtsis, kui Avo Möls sai 65aastaseks, oli koolimajas näitus „Direktori lipsud läbi aegade“.
„Näituse idee tuli lapsevanem Ingrid Teinolt. Avo kandis koolis varem pidevalt lipse, kui käis ülikonnas. Tahtsime õpilastele näidata, kui palju neid on. Neid oli kindlasti rohkem kui 65,“ rääkis Aruküla kooli huvijuht Mari Möls.
Direktori jaoks oli ka toonane näitus üllatus, lipsud tõi abikaasa, vene keele õpetaja Leena Möls kodust salaja. Avo Möls oli näitust kommenteerinud: „Saan aru küll, et direktori lips on läbi.“
Möödunud reedel käisid teda koolimajas tänamas-õnnitlemas oma kooli ja teiste haridusasutuste endised ja praegused juhid ja töötajad, ka vallavalitsuse esindajad, lapsevanemad.
„Olime kõigile teada andnud, et on päeva jooksul koolimajja oodatud, ainult Avole oli see üllatus. Külalisi käis palju,“ ütles huvijuht.
Avo Möls sõnas, et talle tähelepanu keskmes olla ei meeldi, sellepärast tehakse neid üllatusena: „Aga muidugi on see tore, ma ei lahku kurvalt.“
Ta tunnistas, et astub rõõmuga välja paadist, kuhu Eesti haridus haridusministeeriumi suunamisel liigub. Veel lisas, Aruküla kool on kannatanud selle tõttu, et direktor on kuulunud Raasiku vallavolikokku – et talle midagi „pähe kallata“, kasutati kooli: „Kuid tunnen rõõmu, et Arukülas on väga palju õpilasi, kes tahavad õppida, ja vanemaid, kes seda toetavad. Üldist õppimisvaimsust oleme suutnud läbi aegade hoida, seda näitavad ka tulemused.“