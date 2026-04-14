Aru­la põ­hi­koo­li üle 30 aas­ta juh­ti­nud Avo Möls sai märt­sis 65aas­ta­seks ning ot­sus­tas jää­da pen­sio­ni­le. Te­ma vii­ma­ne töö­päev di­rek­to­ri­na oli 12. ap­ril­lil.

Koo­li­pe­re kor­ral­das ame­tist lah­ku­va ju­hi tä­na­mi­seks ree­del, 10. ap­ril­lil tal­le ül­la­tu­se. Kui di­rek­tor hom­mi­kul koo­li­ma­ja juur­de jõu­dis, sei­sid õpi­la­sed ma­ja ees plat­sil ka­hes pi­kas ri­vis. Avo Möls kõn­dis lä­bi spa­lee­ri uk­se­ni. See­jä­rel kin­ki­sid õpe­ta­jad tal­le hea­de mõ­te­te pur­gi õpi­las­te-õpe­ta­ja­te kir­ju­ta­tud soo­vi­de­ga ning pu­sa, mil­lel ki­ri „Le­gend ei lä­he pen­sio­ni­le – ta liht­salt ei tu­le enam töö­le!“

Koo­li­maj­ja oli üles sea­tud näi­tus las­te joo­nis­ta­tud pla­ka­ti­te­ga Avo Möl­sist ja hea­dest soo­vi­dest. Pal­jud õpi­la­sed kand­sid di­rek­to­ri auks lip­se – märt­sis, kui Avo Möls sai 65aas­ta­seks, oli koo­li­ma­jas näi­tus „Di­rek­to­ri lip­sud lä­bi ae­ga­de“.

„Näi­tu­se idee tu­li lap­se­va­nem Ing­rid Tei­nolt. Avo kan­dis koo­lis va­rem pi­de­valt lip­se, kui käis üli­kon­nas. Taht­si­me õpi­las­te­le näi­da­ta, kui pal­ju neid on. Neid oli kind­las­ti roh­kem kui 65,“ rää­kis Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Di­rek­to­ri jaoks oli ka too­na­ne näi­tus ül­la­tus, lip­sud tõi abi­kaa­sa, ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls ko­dust sa­la­ja. Avo Möls oli näi­tust kom­men­tee­ri­nud: „Saan aru küll, et di­rek­to­ri lips on lä­bi.“

Möödunud ree­del käi­sid te­da koo­li­ma­jas tä­na­mas-õn­nit­le­mas oma koo­li ja teis­te ha­ri­du­s­a­su­tus­te en­di­sed ja prae­gu­sed ju­hid ja töö­ta­jad, ka val­la­va­lit­su­se esin­da­jad, lap­se­va­ne­mad.

„Oli­me kõi­gi­le teada and­nud, et on päe­va jook­sul koo­li­maj­ja oo­da­tud, ai­nult Avo­le oli see ül­la­tus. Kü­la­li­si käis pal­ju,“ üt­les hu­vi­juht.

Avo Möls sõ­nas, et tal­le tä­he­le­pa­nu kesk­mes ol­la ei meel­di, sel­le­pä­rast te­hak­se neid ül­la­tu­se­na: „Aga mui­du­gi on see to­re, ma ei lah­ku kur­valt.“

Ta tun­nis­tas, et as­tub rõõ­mu­ga väl­ja paa­dist, ku­hu Ees­ti ha­ri­dus ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi suu­na­mi­sel lii­gub. Veel li­sas, Aru­kü­la kool on kan­na­ta­nud sel­le tõt­tu, et di­rek­tor on kuu­lu­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­kok­ku – et tal­le mi­da­gi „pä­he kal­la­ta“, ka­su­ta­ti koo­li: „Kuid tun­nen rõõ­mu, et Aru­kü­las on vä­ga pal­ju õpi­la­si, kes ta­ha­vad õp­pi­da, ja va­ne­maid, kes se­da toe­ta­vad. Ül­dist õp­pi­mis­vaim­sust ole­me suut­nud lä­bi ae­ga­de hoi­da, se­da näi­ta­vad ka tu­le­mu­sed.“