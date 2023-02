Kait­se­mi­nis­tee­rium kor­ral­dab Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) prog­ram­mi ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku, mis toi­mub 1. veeb­rua­rist ku­ni 1. märt­si­ni. Erip­la­nee­rin­gu es­kii­si ja KSH prog­ram­mi koh­ta saab kir­ja­lik­ke ar­va­mu­si esi­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le hil­je­malt 3. märt­siks.

Järg­ne­vad ava­li­kud aru­te­lud – Keh­ra rah­va­ma­jas 21. märt­sil ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 22. märt­sil. Ava­li­kel aru­te­lu­del tut­vus­ta­tak­se erip­la­nee­rin­gu es­kii­si, kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se prog­ram­mi ning täh­ta­jaks esi­ta­tud ar­va­mu­si ja nen­de­ga ar­ves­ta­mist.

Lin­gi erip­la­nee­rin­gu ma­ter­ja­li­de­le, ka KSH prog­ram­mi­le leiab Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la ning kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt.

Erip­la­nee­rin­gu koos­tas kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­mu­sel fir­ma Ske­past&Puh­kim.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring on al­ga­ta­tud va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga 12. mail 2022.

Se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et Sood­la har­ju­tus­vä­li on rii­gi­kait­se­li­ne ob­jekt ning va­ja­lik sõ­ja­li­se väl­jaõp­pe kor­ral­da­mi­seks, eel­kõi­ge sel­leks, et aren­da­da soo­mus­ma­nöö­ver­või­met ja har­ju­ta­da laie­ne­vat koos­tööd NA­TO liik­mes­rii­ki­de ük­sus­te­ga.

Pla­nee­rin­gua­la asub Kuu­sa­lu val­las Hirv­li, Koit­jär­ve ja Su­ru kü­la­des ning Ani­ja val­las Pil­la­pa­lu, Här­ma­ko­su ja Rau­do­ja kü­la­des.

Loe pikemalt 8. veebruari Sõnumitoojast.