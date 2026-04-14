Aruküla põhikooli õpilane, 13aastane Grete Traks tuli 4.-5. aprillil toimunud lestaujumise meistrivõistlustel Eesti neljakordseks noortemeistriks. Ta võitis esikoha kuni 15aastaste neidude 50, 100 ja 200 meetri ujumises monolestaga, ajad vastavalt 20,05 ja 45,39 sekundit ning 1.41,49 minutit. Seejuures parandas ta 200 meetris isiklikku rekordit 0,5 sekundiga.
Kuldmedali võitis Grete Traks ka Spordiklubi Fortuna segavõistkonna koosseisus 4×100 meetri monolestaga ujumises. Lisaks sai 400 meetri distantsil ajaga 3.49,08 minutit hõbemedali.
Kokku on Grete Traks koos varasemate võitudega 9kordne Eesti meister. Oma parimaks saavutuseks peab siiski märtsis Itaalias toimunud maailmakarika etapil saadud medaleid.
Individuaalselt võitis Aruküla noor lestaujuja 2 hõbemedalit – 100 ja 200 meetri ballooniga ujumises. Sellel alal ujutakse kogu distants vee all, kasutatakse monolesta, käes on õhuballoon. Grete Traks ujus MK etapil 100 meetrit 41,52 sekundiga ja 200 meetrit 1.35,57 minutiga. Eesti neidude võistkonna koosseisus saavutas ta 4×100 meetri monolestaga ujumise distantsil MK etapivõidu. Ta ujus esimest vahetust ning oli Eesti nelikust kiireim – läbis oma vahetuse 44,81 sekundiga.
Käesoleval nädalal on Grete Traks koos Spordiklubi Fortuna teiste ujujatega treeninglaagris Türgis. Juuni alguses osaleb treener Vladimir Kunitsõni õpilane esmakordselt Euroopa kuni 18aastaste meistrivõistlustel. Need toimuvad Kreekas ja seal võistleb Grete Traks ballooniga ujumise 200 ja 400 meetri distantsil.
„See on minu esimene noorte EM, lähen eelkõige kogemusi saama,“ sõnas ta.