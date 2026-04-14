Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne, 13aas­ta­ne Gre­te Traks tu­li 4.-5. ap­ril­lil toi­mu­nud les­ta­uju­mi­se meist­ri­võist­lus­tel Ees­ti nel­ja­kord­seks noor­te­meist­riks. Ta või­tis esi­ko­ha ku­ni 15aas­tas­te nei­du­de 50, 100 ja 200 meet­ri uju­mi­ses mo­no­les­ta­ga, ajad vas­ta­valt 20,05 ja 45,39 se­kun­dit ning 1.41,49 mi­nu­tit. See­juu­res pa­ran­das ta 200 meet­ris isik­lik­ku re­kor­dit 0,5 se­kun­di­ga.

Kuld­me­da­li või­tis Gre­te Traks ka Spor­dik­lu­bi For­tu­na se­ga­võist­kon­na koo­ssei­sus 4×100 meet­ri mo­no­les­ta­ga uju­mi­ses. Li­saks sai 400 meet­ri dis­tant­sil aja­ga 3.49,08 mi­nu­tit hõ­be­me­da­li.

Kok­ku on Gre­te Traks koos va­ra­se­ma­te või­tu­de­ga 9kord­ne Ees­ti meis­ter. Oma pa­ri­maks saa­vu­tu­seks peab siis­ki märt­sis Itaa­lias toi­mu­nud maail­ma­ka­ri­ka eta­pil saa­dud me­da­leid.

In­di­vi­duaal­selt või­tis Aru­kü­la noor les­tau­ju­ja 2 hõ­be­me­da­lit – 100 ja 200 meet­ri bal­loo­ni­ga uju­mi­ses. Sel­lel alal uju­tak­se ko­gu dis­tants vee all, ka­su­ta­tak­se mo­no­les­ta, käes on õhu­bal­loon. Gre­te Traks ujus MK eta­pil 100 meet­rit 41,52 se­kun­di­ga ja 200 meet­rit 1.35,57 mi­nu­ti­ga. Ees­ti nei­du­de võist­kon­na koos­sei­sus saa­vu­tas ta 4×100 meet­ri mo­no­les­ta­ga uju­mi­se dis­tant­sil MK eta­pi­või­du. Ta ujus esi­mest va­he­tust ning oli Ees­ti ne­li­kust kii­reim – lä­bis oma va­he­tu­se 44,81 se­kun­di­ga.

Käe­so­le­val nä­da­lal on Gre­te Traks koos Spor­dik­lu­bi For­tu­na teis­te uju­ja­te­ga tree­ning­laag­ris Tür­gis. Juu­ni al­gu­ses osa­leb tree­ner Vla­di­mir Ku­nit­sõ­ni õpi­la­ne es­ma­kord­selt Eu­roo­pa ku­ni 18aas­tas­te meist­ri­võist­lus­tel. Need toi­mu­vad Kree­kas ja seal võist­leb Gre­te Traks bal­loo­ni­ga uju­mi­se 200 ja 400 meet­ri dis­tant­sil.

„See on mi­nu esi­me­ne noor­te EM, lä­hen eel­kõi­ge ko­ge­mu­si saa­ma,“ sõ­nas ta.