Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni tei­si­päe­val, 28. veeb­rua­ri õh­tul toi­mu­nud koo­so­le­kul oli kõ­ne all Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu de­tail­se la­hen­du­se es­kii­si ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se prog­ram­mi ava­lik väl­ja­pa­nek. Koo­so­le­ku päe­va­kor­ras oli sel­le tee­ma aru­te­lu jäe­tud vii­ma­seks ning kuu­lu­ta­tud ava­li­kuks, kõi­gil hu­vi­lis­tel oli või­ma­lus osa võt­ta. Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gust hu­vi­ta­tud ini­me­si ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li üle 30. Koos ko­mis­jo­ni liik­me­te, val­la­juh­ti­de ja -spet­sia­lis­ti­de ning kut­su­tud esi­ne­ja­te­ga oli aru­te­lus osa­le­jaid üle poo­le­sa­ja.

Sel­gi­tu­si ja­ga­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt ja pla­nee­ri­ja Kad­ri Va­her ning Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­tor Kau­po Kaa­sik.

Kad­ri Au­väärt rõ­hu­tas es­malt, et te­gu ei ole amet­li­ku ava­li­ku aru­te­lu­ga, vaid ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­ga, ku­hu neid kut­su­ti kü­si­mus­te­le vas­ta­ma. Et­te­pa­ne­ku­te täh­taeg es­kii­si ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se prog­ram­mi koh­ta oli 3. märts. Ava­li­kud aru­te­lud tu­le­vad 21. märt­sil Keh­ra rah­va­ma­jas ja 22. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, seal tut­vus­ta­tak­se kõi­ki täh­ta­jaks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid ning mi­da ja kui­das neist ar­ves­ta­tak­se.

„Rii­gi erip­la­nee­rin­gu ees­märk on laien­da­da soo­mus­ma­nöö­ver­dus­või­me har­ju­ta­mis­või­ma­lu­si. Pla­nee­ring on üp­ris ül­di­ne, ei si­sal­da de­tai­le, et mit­te pii­ra­ta ala ka­su­tus­või­ma­lu­si, sest õp­pu­sed on eri­ne­vad, po­le või­ma­lik neid täp­selt lah­ti kir­ju­ta­da,“ lau­sus Kad­ri Au­väärt.

„Prae­gu tut­vus­ta­me esi­me­ses eta­pis es­kii­si ja kaar­dis­ta­me tee­ma­sid, mis va­ja­vad mõ­ju­de hin­da­mist. Esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal hak­ka­me koos­ta­ma la­hen­du­si, rää­gi­me lä­bi kait­se­väe­ga. Tei­ses eta­pis tut­vus­ta­me tu­le­mu­si. Kas ja mis sin­na tu­leb, ot­sus­ta­vad lõ­puks po­lii­ti­kud, see on va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sus,“ üt­les ta.

Ko­ha­li­ke ela­ni­ke krii­ti­ka

Koo­so­le­ku­le tul­nud ini­me-s­ed olid Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni se­ni­se ka­su­ta­mi­se osas krii­ti­li­sed. Te­gu on suu­res osas Põh­ja-Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la­ga, kus on see­ne ja mar­ja­met­sad, mat­ka­ra­jad, puh­ke­ko­had.

Kir­jel­da­ti, et li­gi­pää­su­teed on kit­sad ja sõ­ja­väe­teh­ni­ka ko­lon­ni­de lii­ku­mi­sel po­le tur­va­li­ne jalg­si lii­ku­da. Räägiti, kui­das kait­se­väe­la­sed on ras­ke­teh­ni­ka­ga lõh­ku­nud met­saa­lu­seid ja teid, ning kur­de­ti häi­ri­va tu­ge­va mü­ra üle. Ka lei­ti, et õp­pus­te toi­mu­mi­sest peaks rah­vast in­for­mee­ri­ma pa­re­mi­ni ja va­ra­kult. Too­di näi­teid – õp­pus­tel sõi­de­ti üle era­maa met­sa­noo­ren­di­ku, har­ju­tu­sa­la pii­ril olid jäe­tud hoia­ta­vad li­pud tee­le väl­ja pa­ne­ma­ta ning loo­du­ses­se läi­nud pe­re­kond sat­tus sin­na la­hing­har­ju­tu­se ajal,

Kau­po Kaa­sik kin­ni­tas, et rik­ku­mi­sed re­gist­ree­ri­tak­se ja nen­de­le rea­gee­ri­tak­se, ning pa­lus neist tea­da an­da.

Anija ja Kuusalu vallavalitsuse ettepanekutest, kohalike inimeste küsimustest ja neile antud vastustest loe 8. märtsi Sõnumitoojast.