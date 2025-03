Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 20. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil kut­sus Ma­rek Suik vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis ole­vast Re­for­mi­era­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gu liik­meid kir­ju­ta­ma al­la aval­du­se­le, et aval­da­da um­bu­sal­dust val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe­le. Põh­ju­se­na, miks nad on te­ma sil­mis usal­du­se kao­ta­nud, ni­me­tas vo­li­ko­gu­lii­ge, et rii­gi­han­kel on kva­li­fit­see­ru­nud ja Keh­ras lük­kab lund ma­sin, mil­lel po­le numb­ri­mär­ki ning puu­du­vad üle­vaa­tus ja kind­lus­tus.

Ma­rek Suik sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­vat­seb um­bu­sal­du­sa­val­du­se üle an­da järg­mi­sel is­tun­gil, kui sel­le­le on and­nud all­kir­ja vä­he­malt 5 vo­li­ko­gu­lii­get. Te­ma pea­mi­ne et­te­hei­de val­la­va­ne­ma­le ja abi­val­la­va­ne­ma­le on, et möö­du­nud ke­va­del maks­ti Aa­ve­re kü­las ühe­le kin­nis­tuo­ma­ni­ku­le väl­ja kah­ju sel­le eest, et lu­me­lük­ka­mi­se­ga lõ­hu­ti tal­le kuu­lu­vad mär­ke­pos­tid.

„Oma­nik te­gi aval­du­se, et maks­ke kah­ju väl­ja. Vald mak­sis tal­le 18 eu­rot, kui­gi min­git sea­dus­lik­ku alust sel­le koh­ta ei ol­nud, ku­lut­šek­ki sa­mu­ti mit­te. Põh­jen­dus oli, et te­gu on konf­likt­se ini­me­se­ga ega viit­si­tud vaiel­da. Tean, et Rii­vo Noor mak­sis sel­le omast tas­kust ta­ga­si, aga nii ei to­hiks val­la juh­ti­mi­ne käia, see mee­nu­tab pi­gem Krei­si­raa­dio sket­ši, et võ­ta, aga pa­ne ta­ga­si,“ rää­kis ta.

Tei­ne põh­jus, miks soo­vib val­la­juh­te um­bu­sal­da­da, on Ma­rek Sui­gi sõ­nul sa­ma, mis ta vo­li­ko­gu is­tun­gil ni­me­tas – Keh­ras on tä­na­vu tal­vel lund lü­ka­nud mi­nit­rak­tor Avant, mis po­le riik­li­kus re­gist­ris, ma­si­nal puu­dub numb­ri­märk, tu­led ei põ­le ning te­ge­ma­ta on üle­vaa­tus ja ko­hus­tus­lik liik­lus­kind­lus­tus. Ta ei mõis­ta, kui­das saab sel­li­ne ma­sin lin­na kõn­ni­tee­del ja tä­na­va­tel tööd te­ha ning kui­das sai möö­du­nud aas­tal val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud ta­li­hool­de­töö­de rii­gi­han­kel osa­le­nud et­te­võte esi­ta­da lu­me­lük­ka­mi­seks sel­li­se sõi­du­ki: „Han­ke­do­ku­men­ti­de üle­vaa­ta­mi­sel oleks tul­nud kont­rol­li­da, et see ma­sin ei to­hi üld­se kva­li­fit­see­ru­da. Do­ku­men­ti­des­se tu­li kir­ju­ta­da ka numb­ri­mär­gid, mil­lis­te ma­si­na­te­ga ha­ka­tak­se Keh­ras lund lük­ka­ma. Neid laht­reid po­le täi­de­tud.“

Ma­rek Suik, kel­le et­te­võt­te te­gi eel­mis­tel aas­ta­tel Keh­ras ta­li­hoo­let, rää­kis, et kü­sis val­la­va­lit­su­selt esial­gu kir­ja­li­kult ja see­jä­rel tõs­ta­tas tee­ma ka vo­li­ko­gu jaa­nua­ri­kui­sel is­tun­gil. Ta sõ­nas, et as­ja­ga lu­ba­ti te­ge­le­da, kuid re­gist­ree­ri­ma­ta sõi­duk lük­kas te­ma kin­ni­tu­sel Keh­ras lund veel 17. veeb­rua­ril. Ta põh­jen­das, et soo­vib um­bu­sal­du­se al­ga­ta­da abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe suh­tes, sest mõ­le­mad tõs­ta­ta­tud prob­lee­mid on te­ma hal­du­sa­las, ning val­la­va­nem Rii­vo Noo­re suh­tes, sest te­ma vas­tu­tab ko­gu val­la­va­lit­su­se töö eest.

Val­la­va­lit­sus sel­gi­tab

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le esi­mest pre­ten­sioo­ni kom­men­tee­ri­des, et möö­du­nud ke­va­del sõi­tis lu­me­lük­ka­ja tões­ti Aa­ve­re kü­las kat­ki ühe kin­nis­tu küm­me­kond mär­ke­pos­ti. Val­la­va­lit­su­se esin­da­jad käi­sid ko­ha­peal, fik­see­ri­sid olu­kor­ra, te­gid fo­tod.

„Oli sel­ge, et kah­ju tu­leb hü­vi­ta­da ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas se­da te­ha. Ai­nu­ke, mi­da me ei tei­nud – ei nõud­nud kin­nis­tu­oma­ni­kult ku­lu­do­ku­men­ti ehk tok­ki­de ost­mi­se tšek­ki. Vaa­ta­si­me jä­re­le, kui pal­ju need mak­sa­vad, ning prae­gu mak­sa­vad need to­kid poes roh­kem, kui see sum­ma, mi­da oma­nik meilt nõu­dis,“ rää­kis val­la­va­nem.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe li­sas: „Möö­nan, et sai teh­tud kii­re ot­sus, mis või­bol­la ei ol­nud kõi­ge kor­rekt­sem, ning olek­si­me pi­da­nud te­ki­ta­tud kah­ju sis­se nõud­ma lu­me­lük­ka­jalt. Et me se­da teed ei läi­nud, oli suu­res­ti mi­nu et­te­pa­nek val­la­va­lit­su­se­le.“

Pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu opo­sit­sioon prob­lee­mi tõs­ta­tas, ot­sus­tas val­la­va­nem hü­vi­ta­tud 18 eu­rot oma tas­kust kin­ni maks­ta.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis ka, kas ja miks lük­kas Keh­ras lund sõi­duk, mis ei ole re­gist­ris­se kan­tud ning mil­lel puu­du­vad numb­ri­märk, üle­vaa­tus ja kind­lus­tus, ning kui­das sai sel­li­ne ma­sin nii-öel­da han­kest lä­bi. Val­la­va­nem, sel­gi­tas, et rii­gi­han­ke tin­gi­mus­tes oli nõue, et et­te­võt­tel peab Keh­ra piir­kon­nas ta­li­hool­deks ole­ma vä­he­malt 4 ma­si­nat. Do­ku­men­ti­de li­sas­se tu­li kir­ju­ta­da, mil­lis­te ma­si­na­te­ga ka­vat­seb et­te­võ­te ha­ka­ta Keh­ras töö­le, kuid se­da eel­kõi­ge saa­maks kin­ni­tust, et et­te­võt­te ka­su­tu­ses on töö teos­ta­mi­seks pii­sav hulk teh­ni­kat.

„Ei saa eel­da­da, et kol­me­aas­ta­se han­ke­pe­rioo­di jook­su ka­su­ta­tak­se ko­gu aeg sa­mu ma­si­naid. Üks sõi­duk võib min­na kat­ki, juh­tu­da ava­rii või mis iga­nes – ma­si­naid võib va­he­ta­da, kuid pea­vad ole­ma sa­ma­lii­gi­li­sed. Ka pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist või sel­le kol­me aas­ta jook­sul võib tee­nu­se­pak­ku­ja ju sa­ma­lii­gi­li­si ma­si­naid asen­da­da või va­he­ta­da,“ põh­jen­das Rii­vo Noor.

Priit Va­ba­mäe li­sas, et val­la­va­lit­sus on saat­nud rii­gi­han­ge­te re­gist­ri koor­di­naa­to­ri­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks kü­si­mu­se, kas han­ke­me­net­lu­ses on teh­tud jä­me ek­si­mus ega oleks toh­ti­nud le­pin­gut sõl­mi­da, kui dokumentide li­sas olid osa laht­reid täi­de­tud ju­hen­di­le mit­te­vas­ta­valt. Vas­tust veel ei ole saa­dud.

Abi­val­la­va­nem mär­kis ka, et val­la­va­lit­sus ei tee liik­lus­jä­re­le­val­vet ega saa kont­rol­li­da, kas sõi­du­ki­tel ja nen­de juh­ti­del on liik­le­mi­seks va­ja­li­kud do­ku­men­did: „Kui sai­me Ma­rek Sui­gilt tea­da, et Keh­ras teeb lu­me­tõr­jet re­gist­ree­ri­mis­mär­gi­ta sõi­duk, lu­ba­si­me as­ja uu­ri­da. Sel­gus, et te­gu on kerg­sõi­du­ki­ga, mis lük­kab lund pea­mi­selt kõn­ni­tee­del. And­si­me sel­lest tea­da Keh­ras lund tõr­ju­va­le et­te­võt­te­le ning pa­lu­si­me sõi­duk re­gist­ree­ri­da või liik­lu­sest kõr­val­da­da. Asi lu­ba­ti kor­da aja­da. Us­ku­si­me se­da lu­ba­dust ja vas­ta­valt le­pin­gu­le on lu­me­lük­ka­mi­se­ga seo­tud ris­kid – kui ta mi­da­gi lõ­hub, vi­gas­tab, või ri­kub ees­kir­ju, et­te­võt­ja kan­da.

Kont­roll liik­lus­sea­du­se täit­mi­se üle on po­lit­seil, meie saa­me jä­re­le­val­vet te­ha vaid sel­le üle, kas meie tel­li­tud tee­nust on osu­ta­tud ehk kas lu­mi on lü­ka­tud ja li­be­du­se­tõr­je teh­tud või mit­te.“

Priit Va­ba­mäe üt­les, kui Ma­rek Suik kuu ae­ga hil­jem uues­ti tee­ma tõs­ta­tas, võt­tis taas ühen­dust OÜ­ga Tee­Te­ra Grupp (rii­gi­han­ke võit­nud OÜ Uus­hoog uus äri­ni­mi – toim.) ning an­dis tea­da, et re­gist­ree­ri­ma­ta sõi­du­ki ka­su­ta­mi­ne Keh­ras po­le akt­sep­tee­ri­tav, lund võib lü­ka­ta ai­nult re­gist­ree­ri­tud ja teh­ni­li­selt kor­ras ma­si­na­te­ga: „Sai­me vas­tu­se, et re­gist­ri­mär­gi­ta Avan­ti Keh­ras­se enam ei too­da. Va­ja­du­sel saa­me sel­le GPS and­me­te pealt üle kont­rol­li­da.“

Aar­ne Viik­holm OÜst Tee­Te­ra Grupp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõ­nea­lu­ne Avant oli mõel­dud Keh­ras üks­nes kõn­ni­tee­de pu­has­ta­mi­seks, kuid sat­tus ka sõi­du­tee­de­le, sest ma­ja­de va­hel tu­leb te­ha üle­sõi­te. Ta kin­ni­tas, et enam sel­le­ga Keh­ras lund ei lü­ka­ta.