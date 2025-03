Es­mas­päe­val, 3. märt­sil tä­his­tas Keh­ra Las­teae­da­de Le­pat­rii­nu ma­ja 45. sün­ni­päe­va. Sel pu­hul hei­sa­ti Ees­ti lipp, las­teaia­pe­re hüü­dis ühes­koos mi­tu kor­da: „Pal­ju õn­ne, Le­pat­rii­nu!“ Lap­sed laul­sid, män­gi­sid ja tant­si­sid en­ne­lõu­nal õues koos neil kü­las ol­nud Le­pa­trii­nu ja Öö­kul­li­ga, ke­da ke­has­ta­sid koo­liee­li­ku­te rüh­ma õpe­ta­jad Han­na Hen­no ja Ru­ta Vei­ler. Õues söö­di õues ka kring­lit ning teh­ti las­te­aia­ma­ja­le kä­test kin­ni võt­tes ühis­kal­li.

„Meid ei ol­nud nii pal­ju, et olek­si­me saa­nud ko­gu ma­ja üm­ber rin­gi te­ha, sest 105 lap­sest olid ko­hal 60. Aga kal­lis­ta­si­me oma ma­ja ik­ka, koos õpe­ta­ja­te ja teis­te töö­ta­ja­te­ga oli meid kok­ku um­bes 90,“ sõ­nas las­te­aia­ma­ja kal­lis­ta­mi­se idee väl­ja pak­ku­nud Keh­ra Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar.

Pä­rast­lõu­nal olid Le­pat­rii­nu saa­li sün­ni­päe­va­peo­le kut­su­tud kü­la­li­sed – en­di­sed töö­ta­jad, Ani­ja val­la ja val­la teis­te ha­ri­dus­a­su­tus­te ju­hid, las­teaia hoo­le­ko­gu esin­da­ja. Neid ter­vi­ta­nud las­teaia­juht Pi­ret Tis­lar lu­ges et­te luu­le­tu­se le­pat­rii­nust, mil­le kir­ju­tas Le­pat­rii­nu ku­na­gi­ne õpe­ta­ja Hel­di Ni­ko­pen­sius. Koos Le­pat­rii­nu esi­me­se ju­ha­ta­ja Ai­me Ko­zi­ku­ga esi­tas prae­gu­ne di­rek­tor „Le­pat­rii­nu lau­lu“, mil­le viisistas 45 aas­tat ta­ga­si las­teaia too­na­ne muu­si­ka­õ­pe­ta­ja Reet Männik, sõ­na­de au­tor on tol­la­ne öö­tä­di Erna Kuuse. Kla­ve­ril saa­tis prae­gu­ne muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kai­sa Tiis­maa.

„Sel­le lau­lu viis pol­nud säi­li­nud. Ai­me Ko­zik ümi­ses sel­le te­le­fo­ni teel muu­si­kaõ­pe­ta­ja­le et­te, nii sai­me vii­si tea­da. Et viis säi­liks, kir­ju­tab Kai­sa Tiis­maa sel­le noo­did üles,“ üt­les Pi­ret Tis­lar, kes sai aas­ta­küm­ne­te ta­gu­sest lau­lust tea­da Le­pat­rii­nu kroo­ni­ka­raa­ma­tust.

Le­pat­rii­nut 26 aas­tat juh­ti­nud Ai­me Ko­zik mee­nu­tas las­teaia esi­me­si aas­ta­küm­neid. Koo­li­eeli­ku­te rüh­ma lap­sed Ro­bin Vi­jard, Mar­ta Re­bek­ka Õun, Er­ki Adams, Han­na ja Lee Nõl­vak koos las­teaia õpe­ta­ja­te ja õpe­ta­ja­te abi­de­ga esi­ta­sid sün­ni­päe­val õpe­ta­ja­te ümber

kirjutatud näi­te­män­gu „Mui­nas­ju­tu­maa“, mille muusika ja tantsud seadis muusikaõpetaja Kaisa Tiismaa. Näidend ju­tus­tab sel­lest, kui­das koo­liee­li­kud hak­ka­vad las­teae­da lõ­pe­ta­ma ja nei­le tu­le­vad kül­la eri­ne­vad mui­nas­ju­tu­te­ge­la­sed: Pu­na­müt­si­ke, Pi­pi, Tuh­kat­rii­nu, Lu­me­ku­nin­gan­na, Vah­va Rät­sep ja tei­sed.

Las­teae­da õn­nit­lesid kü­la­li­sed, kel­le seas olid ka Le­pat­rii­nu kaks eel­mist di­rek­to­rit Eda-Mai Tam­mis­te ja Ma­ret Ki­vis­tu. Seejärel esi­ta­sid Pi­ret Tis­lar ja Kai­sa Tiis­maa „Le­pa­trii­nu lau­lu“, mi­da laul­dak­se igal ke­va­del koo­li­mi­ne­va­te­le las­te­le. Ref­rää­ni laul­sid kaa­sa las­teaia lap­sed ning lõ­puks ka kõik sün­ni­päe­va­peol osa­le­nud püs­ti seis­tes.

Le­pat­rii­nu ava­ti 1980. aas­tal Ke­hra sov­hoo­si las­te­päe­va­ko­du­na. Siis oli seal 4 rüh­ma. Prae­gu on 6 rüh­mas kok­ku 105 last. Töö­ta­jaid on 27, neist kõi­ge staažikam on Liia Vis­la­puu, kes on Le­pat­rii­nus töö­ta­nud 45 aas­tat.