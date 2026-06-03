MTÜ Pe­sa­leid­ja pos­ti­tas mai­kuu kes­kel oma Fa­ce­boo­ki le­he­le, et Kuu­sa­lu val­la ot­su­se tõt­tu sai Pe­sa­leid­ja 21 173,75 eu­ro suu­ru­se löö­gi ja on pi­kalt võl­ga­des. Kirjutati ka, et Pe­sa­leid­ja sai tea­da, Kuu­sa­lu vald soo­vib MTÜ-lt 1718,15 eu­ro ta­ga­si maks­mist ning val­la­va­lit­sus teatas veeb­rua­ris, et ap­ril­li al­gu­ses lõ­pe­tab MTÜ­ga Pe­sa­leid­ja le­pin­gu. Sama pos­ti­tust ja­ga­ti ka Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja Fa­ce­boo­kis.

Pe­sa­leid­ja pos­ti­tu­ses, mil­le peal­ki­ri on „Liig­ne hoo­li­vus Kuu­sa­lu val­la loo­ma­dest ajab Pe­sa­leid­ja pank­ro­ti ää­re­le“ sel­gi­ta­tak­se, et Kuu­sa­lu vald pöör­dus MTÜ Pe­sa­leid­ja poo­le 2024. aas­ta lõ­pus seo­ses suu­re kas­si­ko­loo­nia­ga. Sel­lest ajast ala­tes ha­ka­ti seal jär­je­pi­de­valt püüd­ma ko­du­tuid kas­se, kon­tak­ti­sik an­dis kas­si­dest tea­da, Pe­sa­leid­ja kor­ral­das püüd­mi­se, esi­tas val­la­le ar­ved, mis kin­ni­ta­ti ja ta­su­ti. Veeb­rua­ris kü­sis val­la­va­lit­sus, kas tee­nu­se hin­da võiks alan­da­da, sest ra­ha on pii­ra­tud ko­gu­ses, kuid Pe­sa­leid­ja ei nõus­tu­nud. Suu­re ko­loo­nia lik­vi­dee­ri­mi­se käi­gus jõud­sid Pe­sa­leid­ja hoo­le al­la kok­ku 87 kas­si. Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­dao­le­valt on te­gu Va­has­tu kü­las nõu­ko­gu­deaeg­se en­di­se Dvi­ga­te­li aian­dus­koo­pe­ra­tii­vi maa­del asu­va kas­si­ko­loo­nia­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­tas Pe­sa­leid­ja­le tel­li­mu­se Va­has­tu kas­si­ko­loo­nia lik­vi­dee­ri­mi­seks 2024. aas­ta lõ­pus ja ta­sus ka 2025. aas­tal sealt kor­ral­da­tud püüd­mis­te eest.

Ligikaudu pool aas­tat Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus loo­ma­de püüd­mist Va­has­tu ko­loo­niast enam ei kin­ni­ta­nud. Pe­sa­leid­ja pos­ti­tu­ses mär­gi­ti, Va­has­tu kassiko­loo­nias te­gut­se­des läh­tu­ti sel­lest, et le­ping keh­tib, mõel­di loo­ma­de­le ja pääs­te­ti kas­se eda­si, ei ha­ka­tud mõt­le­ma, kui­das end ju­rii­di­li­selt kaits­ta. Vald po­le maks­nud 25 püü­tud loo­ma eest.

„Need kas­sid ei ole süü­di val­la­ga tek­ki­nud vaid­lu­ses ning me ei jä­ta neid hät­ta,“ lu­ba­tak­se pos­ti­tu­ses ning pa­lu­tak­se an­ne­ta­da, et kat­ta Kuu­sa­lu val­last pääs­te­tud kas­si­de ku­lu­sid ja ai­da­ta Pe­sa­leid­jat vä­ga ras­kest olu­kor­rast väl­ja tul­la. Li­sa­tud on an­ne­tus­te­le­fo­ni numb­rid ja ka pan­ga­kon­to num­ber, sel­gi­tu­seks pa­lu­tak­se kir­ju­ta­da „Kuu­sa­lu“.

Pe­sa­leid­ja tea­de on ko­gu­nud Fa­ce­boo­kis pa­ha­seid kom­men­taa­re ning ni­me­li­selt on kri­ti­see­ri­tud val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si, kel­le üks tööü­le­san­ne on te­ge­le­da ko­du­tu­te lem­mik­loo­ma­de püüd­mi­se­ga val­las.

MA­DIS PRAKS: „Pe­sa­leid­ja ei kü­si­nud kin­ni­tu­si.“

Tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vii­ma­ti kin­ni­tas Pe­sa­leid­ja­le Va­has­tu kü­last kas­si­de püüd­mi­se mul­lu ok­toob­ris: „Nüüd väi­de­tak­se, et sel­le kin­ni­tu­se alu­sel on sealt­sa­mast püü­tud kas­se pool aas­tat. Me po­le pa­ha­taht­li­kud, ei ta­ha Pe­sa­leid­ja ini­me­si kiu­sa­ta ega ole pe­re­me­he­ta ja hoo­lit­su­se­ta jää­nud kas­si­de ära­vii­mi­se ning nei­le uu­te ko­du­de leid­mi­se vas­tu, kuid meie­ga ei rää­gi­tud vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul kor­da­gi lä­bi ega kü­si­tud väl­ja­sõi­tu­deks nõu­so­le­kut. Val­la­va­lit­sus ei ole nen­de kas­si­de püüd­mist tel­li­nud. Oleks kas või kord kuus saa­de­tud ar­ve, aga nüüd tu­li suu­re ül­la­tu­se­na nii esi­ta­tud ar­ve kui ka see, et on püü­tud se­da­võrd pal­ju kas­se.“

Ta kir­jel­das, va­ra­se­ma le­pin­gu­part­ne­ri, Rak­ve­re Loo­ma­de Var­ju­pai­ga­ga, ja ku­ni mul­lu sü­gi­se­ni ka Pe­sa­leid­ja­ga toi­mus koos­töö nii, et kui kü­last või ale­vi­kust jõu­dis val­la­maj­ja in­fo 2-3 ko­du­tu kas­si koh­ta, tel­li­ti püüd­jad ko­ha­le. Kui sel­gus, et püü­ti mõ­ni kass roh­kem, rää­gi­ti lä­bi ja an­ti nõu­so­lek ning ar­ve kuu­lus ta­su­mi­se­le.

„Pe­sa­leid­ja­ga sõl­mi­tud le­pin­gus on kir­jas, et iga kas­si­püük tu­leb tel­li­ja­ga koos­kõ­las­ta­da. Nüüd juh­tus se­da­si, et kas­se püü­ti heas usus eda­si, val­la­maj­ja sel­lest in­fot ei edas­ta­tud. Val­la­ee­lar­vest ei saa maks­ta tee­nus­te eest, mi­da ei ole tel­li­tud ja puu­du­vad konk­reet­sed kok­ku­lep­ped. Kust­ko­hast need püü­tud kas­sid tu­lid, kas nad olid ko­du­tud ja hai­ged ja pääst­mist va­ja­vad või kee­gi liht­salt tah­tis oma kas­sid või kas­si­po­jad ära an­da, me ei tea se­da,“ sõ­nas Ma­dis Praks.

Kas­si­ko­loo­niaid on te­ma sõ­nul ol­nud ka Suur­peal, kus ko­ha­li­kud ea­ka­mad ela­ni­kud on neid toit­nud ning loo­mad on hoi­tud. Kiius on ko­du­tuid kas­se ol­nud kol­hoo­si ku­na­gi­se sau­na juu­res, seal­ne ko­loo­nia on enam-vä­hem lik­vi­dee­ri­tud.

„Nii-öel­da ko­gu­kon­na kas­se ehk sel­li­seid, ke­da ühi­selt toi­de­tak­se, on ik­ka et­te tul­nud. Püüd­ma on va­ja ha­ka­ta siis, kui ko­loo­nia lä­heb lii­ga suu­reks, on hai­geid ja rää­ba­kaid loo­mi. Tea­tud tin­gi­mus­tel ole­me ai­da­nud ja tel­li­nud ap­pi kas­si­de var­ju­pai­ga, kui mõ­nes kü­las on kas­si­pi­da­mi­ne väl­ju­nud kont­rol­li alt, prob­lee­mid kuh­ju­nud ning kas­si­pi­da­jad ise või naab­rid on võt­nud ühen­dust ja pa­lu­nud abi. Eel­mi­sel aas­tal oli val­la­ma­jas aru­tu­se all, kas toe­ta­da val­la ku­lul kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mist koh­ta­des, kus hoo­lit­se­jad ise ei suu­da ar­vu­kust re­gu­lee­ri­da,“ li­sas ta.

Pe­sa­leid­jalt ta­ga­si nõu­ta­va 1718,15 eu­ro koh­ta sel­gi­tas Ma­dis Praks, et see sum­ma kan­ti üle inim­li­ku ek­si­tu­se­na.

„Pe­sa­leid­ja­ga lõ­pe­ta­si­me le­pin­gu, aga kas­si­de püüd­mi­se­ga pea­me te­ge­le­ma va­ja­du­sel ka edas­pi­di ja tu­leb lei­da uus le­pin­gu­part­ner,“ kin­ni­tas ta.

Ap­pi on võe­tud ju­ris­tid

MTÜ Pe­sa­leid­ja va­ba­taht­lik ja ju­ha­tu­se lii­ge Oli­ver Vai­no­la tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hea­te­ge­vus­li­kus kor­ras ai­tav ju­rist on olu­kor­ra­ga tut­vu­nud ning leiab, et Pe­sa­leid­jal on õi­gus ja Kuu­sa­lu vald pi­di neilt tee­nust tel­li­ma: „Ole­me val­da sel­lest in­for­mee­ri­nud ja nõua­me oma ar­ve­te ta­su­mist. Põh­ja­li­ku sei­su­ko­ha koos do­ku­men­ti­de­ga esi­ta­me val­la­le hil­je­malt 10. juu­nil.“

Te­ma and­me­tel on Pe­sa­leid­ja le­pin­gu­li­se pe­rioo­di jook­sul aas­ta­tel 2023-2026 pääst­nud Kuu­sa­lu val­last kok­ku 192 kas­si ja 6 koe­ra.

Va­has­tu suurt kas­si­ko­loo­niat tu­li lik­vi­dee­ri­da pi­ke­ma pe­rioo­di väl­tel, abi­va­ja­va­test loo­ma­dest saa­di jät­ku­valt tea­teid ja nen­de­le rea­gee­ri­mi­sel läh­tu­ti va­rem väl­ja­ku­ju­ne­nud koos­tööp­rak­ti­kast, veeb­rua­ris saa­de­ti val­la­va­lit­su­se­le ka fo­tod Va­has­tust too­dud kas­si­dest, sel­gi­ta­ti Pe­sa­leid­jast toi­me­tu­se­le.

Oli­ver Vai­no­la: „Tä­na­se­ni po­le meie tea­da Kuu­sa­lu vald tei­nud uut han­get ko­du­tu­te loo­ma­de püüd­mi­seks. Jääb mul­je, et val­la käi­tu­mi­ne Pe­sa­leid­ja­ga oli pa­ha­taht­lik ning te­ki­ta­ti kunst­li­kult olu­kord, kus meid ka­su­ta­ti pa­ha­taht­li­kult ära ning las­ti täi­ta sea­du­sest ja le­pin­gust tu­le­ne­vaid ko­hus­tu­si. Te­gi­me, mis suut­si­me, aga le­ping lõp­pes, sa­mas seal ko­loo­nias on en­di­selt loo­mad, kes va­ja­vad abi, vald teab se­da, aga püüd­mist ei kor­ral­da.“

Märk­sõ­na­ga „Kuu­sa­lu“ on käes­o­le­va nä­da­la alguse sei­su­ga an­ne­ta­tud 2901 eu­rot.

Pe­sa­leid­ja­ga tek­ki­nud vaid­lu­se­ga te­ge­leb ka Kuu­sa­lu val­la ju­rist Õn­ne­la Vaa­rik. Ta koos­tab ju­rii­di­list vas­tust „Rik­ku­mi­se lõ­pe­ta­mi­se nõue“, kus sel­gi­ta­tak­se, et Pe­sa­leid­ja Fa­ce­boo­kis aval­da­tud tekst si­sal­dab eba­õi­geid and­meid, mis kah­jus­ta­vad val­la mai­net ning on kut­su­nud üles ini­me­si an­ne­ta­ma, ini­me­sed pea­vad Fa­ce­boo­kis aval­da­tut tõeks, sel­lest tu­le­ne­valt on esi­ta­tud Kuu­sa­lu val­la suu­nas hal­vaks­pa­nu ja et­te­hei­teid.

Val­la­ma­jast edas­ta­ti toi­me­tu­se­le, et ju­ris­ti teks­tis on ka lau­sed: „Kui Pe­sa­leid­ja MTÜ lei­dis, et loo­mad va­ja­sid püüd­mist, ja te­gi se­da omal init­sia­tii­vil, pi­di ta val­mis ole­ma sel­le­ga seo­tud ku­lud ise kand­ma. Te­gu oli Pe­sa­leid­ja kaa­lut­lu­sot­su­se­ga need loo­mad püü­da.“

Ma­dis Praks: „Me ei ole saa­nud Va­has­tust in­fot, et seal oleks kas­si­ko­loo­niat või ko­loo­niaid. Ju­ris­tid vaid­le­vad nüüd ja näis, ku­hu see vaid­lus viib, kas jõuab ka koh­tus­se.“

Kas­si­de püüd­mi­sest naa­be­ro­ma­va­lit­sus­tes

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Ani­ja ja Raa­si­ku val­last ning Lok­sa lin­nast, kui­das on kor­ral­da­tud ko­du­tu­te kas­si­de püüd­mi­ne.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe vas­tas, et ka­su­ta­tak­se MTÜ Loo­ma­de Hoiu­paik tee­nu­seid ja Keh­ra piir­kon­nas te­hak­se koos­tööd Cats­Help MTÜ ak­tiiv­se­te liik­me­te­ga. 2025. aas­tal maks­ti MTÜ-le Loo­ma­de Hoiu­paik kok­ku 546,90 eu­rot ka­he kas­si püüd­mi­se eest, Cats­Help MTÜ ar­veid mul­lu ei ol­nud. Kesk­mi­selt ku­lub Ani­ja val­las aas­tas paar-kolm tu­hat eu­rot.

„Ül­di­selt koos­kõ­las­ta­me iga loo­ma en­ne prot­se­duu­ri­de­le suu­na­mist. Püüd­mist me Cats­Help MTÜ­ga ei koos­kõ­las­ta, küll aga kü­si­vad nõu­so­le­kut me ter­ri­too­riu­milt püü­tud loo­ma­de ra­viar­ve­te osa­li­seks ta­su­mi­seks. Ko­gu te­ge­vus on suu­res­ti üles ehi­ta­tud usal­du­sel, sest reaal­ne loo­ma­de püüd­mi­ne, ra­vi­mi­ne, uue ko­du leid­mi­ne ei ole al­gu­sest lõ­pu­ni jäl­gi­tav prot­sess,“ kom­men­tee­ris ta.

Raa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ol­ga Ka­ja­nen tea­tas, et eral­di le­pin­gut kas­si­de püüd­mi­seks sõl­mi­tud po­le, koos­tööd te­hak­se Cats­Help MTÜ­ga: „Iga juh­tum koos­kõ­las­ta­tak­se eral­di. Kui kor­ral­da­me püüd­mist oma püü­gi­puu­ri­ga, siis suu­na­me loo­mad eda­si­seks abis­ta­mi­seks sa­mu­ti Cats­Help MTÜs­se. Püü­tud kas­si­de ja ko­loo­nia­te arv ning nen­de­ga seo­tud ku­lud on aas­ta­ti muu­tu­vad, sõl­tu­vad konk­reet­se­test juh­tu­mi­test ja va­ja­du­sest.“

Ka Lok­sa lin­na aren­dus- ja kesk­kon­na­nõu­nik Ka­rin Il­ves üt­les, et kas­si­de püüd­mi­ne koos­kõ­las­ta­tak­se lin­na­va­lit­su­se­ga: „Tee­me koos­tööd Loo­ma­de Var­ju­pai­ga­ga. Kui kee­gi an­nab sin­na tea­da kas­si­dest, siis võe­taks meie­ga ühen­dust, ko­gu püüd­mist koor­di­nee­rib lin­na­va­lit­sus ja an­nab nõu­so­le­ku ar­ve­te ta­su­mi­seks. Kas­si­ko­loo­niaid on jää­nud Lok­sal vä­he­maks. Kui on ter­ved ja toi­de­tud kas­sid, siis on nad meie hin­nan­gul hoi­tud. Lok­sal on aia­maa­del put­ka­sid, kus ela­vad heas toi­tu­mi­ses kas­sid, ku­ni nen­de­ga on kõik kor­ras, po­le põh­just püü­da. Rea­gee­ri­me loo­ma­de­le, kes on hä­dao­hus ja va­ja­vad abi – kas vi­gas­ta­tud või hai­ged.“