„Loksa on pärl. On suurepärane, kui keegi tahab riskida ja siia panustada. Enamik siin saalis olijatest on selle poolt, et Loksa mitmetest õnnetutest kohtadest see üks, Loksa rand, saaks korda, kuid saatan on detailides,“ lausus Loksa linnavolikogu liige Tõnu Talvi kolmapäeva, 27. mai õhtul linnavalitsuse saalis toimunud avalikul arutelul. Kõne all oli Loksa rannas asuvate Mere 12, Mere 12 a kinnistute detailplaneering, millega need kinnistud liidetakse koos Mere 12 c krundiga üheks ärimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestusala spaa-hotelli ehitamiseks.
Avalikul arutelul jagasid selgitusi arhitektuuribüroo Dagopen arhitekt, spaa-hotelli esmase eskiisprojekti autor Jaan Kuusemets, Loksa linnaarhitekt-ehitusnõunik Indrek Saarepera ning arendus- ja keskkonnanõunik Karin Ilves, moderaator oli turundusekspert Karl Multer. Avalikul arutelul oli kohal ka arendaja, Larvik Capital OÜ omanik ja juht, silmakirurg Ants Haavel. Kuulama ja küsimusi esitama olid tulnud paarkümmend linnaelanikku. Küsiti tehnovõrkude, parkimise ja liikluse korraldamise, hoone kõrguse, loodusele tekitatava mõju, linna üldplaneeringuga sobivuse ja palju muu kohta.
Loe pikemalt 3. juuni Sõnumitoojast.