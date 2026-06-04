„Lok­sa on pärl. On suu­re­pä­ra­ne, kui kee­gi ta­hab ris­ki­da ja siia pa­nus­ta­da. Ena­mik siin saa­lis oli­ja­test on sel­le poolt, et Lok­sa mit­me­test õn­ne­tu­test koh­ta­dest see üks, Lok­sa rand, saaks kor­da, kuid saa­tan on de­tai­li­des,“ lau­sus Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Tõ­nu Tal­vi kol­ma­päe­va, 27. mai õh­tul lin­na­va­lit­su­se saa­lis toi­mu­nud ava­li­kul aru­te­lul. Kõ­ne all oli Lok­sa ran­nas asu­va­te Me­re 12, Me­re 12 a kin­nis­tu­te de­tailp­la­nee­ring, mil­le­ga need kin­nis­tud lii­de­tak­se koos Me­re 12 c krun­di­ga üheks äri­maa krun­diks ning mää­ra­tak­se ehi­tu­sõi­gus ja hoo­nes­tu­sa­la spaa-ho­tel­li ehi­ta­mi­seks.

Ava­li­kul aru­te­lul ja­ga­sid sel­gi­tu­si ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Da­go­pen ar­hi­tekt, spaa-ho­tel­li es­ma­se es­kiisp­ro­jek­ti au­tor Jaan Kuu­se­mets, Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­nik Ind­rek Saa­re­pe­ra ning aren­dus- ja kesk­kon­na­nõu­nik Ka­rin Il­ves, mo­de­raa­tor oli tu­run­du­seks­pert Karl Mul­ter. Ava­li­kul aru­te­lul oli ko­hal ka aren­da­ja, Lar­vik Ca­pi­tal OÜ oma­nik ja juht, sil­ma­ki­rurg Ants Haa­vel. Kuu­la­ma ja kü­si­mu­si esi­ta­ma olid tul­nud paar­küm­mend lin­nae­la­nik­ku. Kü­si­ti teh­no­võr­ku­de, par­ki­mi­se ja liik­lu­se kor­ral­da­mi­se, hoo­ne kõr­gu­se, loo­du­se­le te­ki­ta­ta­va mõ­ju, lin­na üldp­la­nee­rin­gu­ga so­bi­vu­se ja pal­ju muu koh­ta.

Loe pikemalt 3. juuni Sõnumitoojast.