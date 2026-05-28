Ülemöödunud pühapäeval, 17. mail põles Kiviloo külas maha endise külavanema Ülari Kindi kodu.
„Olin kodust ära. Pool tundi varem oli kõik korras, olin jõudnud Kehrasse, kui sain naabrilt kõne, et kusagilt tuleb suitsu. Kui koju jõudsin, olid kõrvalhooned põlenud maatasa ja elumaja leekides. Olin esimesena kohal, varsti tulid päästjad,“ rääkis Ülari Kind.
Tuli sai tõenäoliselt alguse elumaja kõrval asunud hoonest – seal olid laut, töökoda ja autode varjualune. Kuigi päästjad reageerisid suurte jõududega – kohal oli meeskondadega 9 päästeautot, ei õnnestunud ka elumaja päästa. See on elamiskõlbmatu ja tuleb vundamendini lammutada.
„Taastada ei ole midagi, ka majast ei õnnestunud midagi päästa. Olen sees käinud, leidsin ühe tulle jäänud koera, teist pole veel leidnud. Üks koer pääses, ka kass tuli läbi leekide välja. Mulle ja lapsele jäid alles vaid riided, mis olid seljas. Koduõues on nüüd hunnik vanarauda ja põlenud puit,“ ütles Ülari Kind.
Tegu oli tema sünnikoduga, kus on elanud kogu elu: „Maja ehitati 1928. aastal. Alguses oli seal meierei, siis kauplus. Isa tuli poodi 1973. aastal juhatajaks, poe ühes otsas oli meie korter. Kui pood kinni pandi, tegin endale endistesse kaupluseruumidesse eraldi eluaseme. Ema suri viis aastat tagasi, pärast seda renoveerisin kogu maja. Varem oli maja kindlustatud, 2024. aastal see lõppes.“
Raasiku vald andis Ülari Kindile, kes elas Kiviloo majas koos 17aastase pojaga, kasutada ühetoalise korteri ja toetas 1000 euroga. Külaelanik Maarja Suuder Ouertani tegi pärast õnnetust sotsiaalmeedias üleskutse kannatanud peret aidata.
„Ülari on aastaid panustanud vabatahtlikuna meie kogukonda, aidanud korraldada ettevõtmisi ning olnud alati olemas, kui külarahval abi vaja. Nüüd on meie võimalus talle toeks olla,“ kirjutas ta.
Ülari Kindi sõnul on neil nüüd riideid ja muud esmatarvilikku piisavalt, kõige rohkem oleks vaja rahalist toetust, sest tuleroaks langenud kodu asemele soovib ta ehitada uue. Samuti ootab, ehk on kellelgi pakkuda ehitussoojakut, haagissuvilat või midagi muud, mida kasutada ajutiseks peavarjuks tules hävinud kodu varemete lammutamise ajal, et ei peaks iga päev sõitma Raasiku vahet.
Rahalise toetuse saab kanda Ülari Kindi arvelduskontole EE742200001100090993.