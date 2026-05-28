Üle­möö­du­nud pü­ha­päe­val, 17. mail põ­les Ki­vi­loo kü­las ma­ha en­di­se kü­la­va­ne­ma Üla­ri Kin­di ko­du.

„Olin ko­dust ära. Pool tun­di va­rem oli kõik kor­ras, olin jõud­nud Keh­ras­se, kui sain naab­rilt kõ­ne, et ku­sa­gilt tu­leb suit­su. Kui ko­ju jõud­sin, olid kõr­val­hoo­ned põ­le­nud maa­ta­sa ja elu­ma­ja lee­ki­des. Olin esi­me­se­na ko­hal, vars­ti tu­lid pääst­jad,“ rää­kis Üla­ri Kind.

Tu­li sai tõe­näo­li­selt al­gu­se elu­ma­ja kõr­val asu­nud hoo­nest – seal olid laut, töö­ko­da ja au­to­de var­jua­lu­ne. Kui­gi pääst­jad rea­gee­ri­sid suur­te jõu­du­de­ga – ko­hal oli mees­kon­da­de­ga 9 pääs­teau­tot, ei õn­nes­tu­nud ka elu­ma­ja pääs­ta. See on ela­mis­kõlb­ma­tu ja tu­leb vun­da­men­di­ni lam­mu­ta­da.

„Taas­ta­da ei ole mi­da­gi, ka ma­jast ei õn­nes­tu­nud mi­da­gi pääs­ta. Olen sees käi­nud, leid­sin ühe tul­le jää­nud koe­ra, teist po­le veel leid­nud. Üks koer pää­ses, ka kass tu­li lä­bi lee­ki­de väl­ja. Mul­le ja lap­se­le jäid al­les vaid rii­ded, mis olid sel­jas. Ko­duõues on nüüd hun­nik va­na­rau­da ja põ­le­nud puit,“ üt­les Üla­ri Kind.

Te­gu oli te­ma sün­ni­ko­du­ga, kus on ela­nud ko­gu elu: „Ma­ja ehi­ta­ti 1928. aas­tal. Al­gu­ses oli seal meie­rei, siis kaup­lus. Isa tu­li poo­di 1973. aas­tal ju­ha­ta­jaks, poe ühes ot­sas oli meie kor­ter. Kui pood kin­ni pan­di, te­gin en­da­le en­dis­tes­se kaup­lu­se­ruu­mi­des­se eral­di elua­se­me. Ema su­ri viis aas­tat ta­ga­si, pä­rast se­da re­no­vee­ri­sin ko­gu ma­ja. Va­rem oli ma­ja kind­lus­ta­tud, 2024. aas­tal see lõp­pes.“

Raa­si­ku vald an­dis Üla­ri Kin­di­le, kes elas Ki­vi­loo ma­jas koos 17aas­ta­se po­ja­ga, ka­su­ta­da ühe­toa­li­se kor­te­ri ja toe­tas 1000 eu­ro­ga. Kü­lae­la­nik Maarja Suuder Ouertani tegi pärast õnnetust sotsiaalmeedias üleskutse kannatanud peret aidata.

„Ülari on aastaid panustanud vabatahtlikuna meie kogukonda, aidanud korraldada ettevõtmisi ning olnud alati olemas, kui külarahval abi vaja. Nüüd on meie võimalus talle toeks olla,“ kirjutas ta.

Ülari Kindi sõnul on neil nüüd riideid ja muud esmatarvilikku piisavalt, kõige rohkem oleks vaja rahalist toetust, sest tuleroaks langenud kodu asemele soovib ta ehitada uue. Samuti ootab, ehk on kellelgi pakkuda ehitussoojakut, haagissuvilat või midagi muud, mida kasutada ajutiseks peavarjuks tules hävinud kodu varemete lammutamise ajal, et ei peaks iga päev sõitma Raasiku vahet.

Rahalise toetuse saab kanda Ülari Kindi arvelduskontole EE742200001100090993.