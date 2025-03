Möö­du­nud nä­da­lal Pos­ti­me­hes aval­da­tud kir­ju­ti­ses väi­de­ti, et Rii­gimet­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) võt­tis Keh­ras 2022. aas­ta met­sa­töö­de plaa­ni ei­ra­tes ja ko­gu­kon­da pet­tes ma­ha kuu­sed, mis asu­sid Üle­jõel Lõh­mu­se tä­na­val era­ma­ja­de ja raud­tee va­he­li­sel alal.

RMK kir­de re­gioo­ni piir­kon­na kaa­sa­miss­pet­sia­list Alar Sü­da üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lõh­mu­se tä­na­va äär­sed puud võe­ti ma­ha seal­se­te ela­ni­ke soo­vil, sest olid muu­tu­nud oht­li­kuks – no­vemb­ris saa­tis üks seal­ne ela­nik Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, et ma­ja­de ja raud­tee va­he­li­sel alal on pal­ju kui­va­nud kuus­ki, mis või­vad tu­ge­va­te tuul­te kor­ral mur­du­da ning lõh­ku­da elekt­ri­lii­ne, ma­ju, ae­du ja au­to­sid. Üks kui­va­nud kuusk ole­vat hil­jaae­gu ka mur­du­nud.

Kaa­sa­miss­pet­sia­list sel­gi­tas, kui RMK-­le an­tak­se tea­da oht­li­kest puu­dest, on neil ko­hus­tus te­gut­se­da või­ma­li­kult kii­res­ti ning ala­tes tea­da­saa­mi­sest on RMK vas­tu­ta­da, kui oht­li­kud puud ri­ku­vad kel­le­gi va­ra. See­tõt­tu kut­su­ti eelmise aasta 17. det­semb­ril kok­ku koo­so­lek, kus osa­le­sid RMK ja Ani­ja val­la esin­da­jad ning Lõh­mu­se tä­na­va nel­ja ma­ja ela­ni­kud.

Lõh­mu­se tä­na­va äär­ne met­sa­tukk on ko­gu­kon­naa­la, kus va­rem on ko­ha­li­ke­ga kok­ku­lep­pel teh­tud sa­ni­taar­raiet, võe­tud ma­ha kui­va­nuid puid. Ku­na pä­rast se­da kui­va­sid kuu­sed eda­si, soo­vi­sid kok­ku­saa­mi­sel osa­le­nud ela­ni­kud kõi­ki­de kuus­ke­de ee­mal­da­mist. Le­pi­ti kok­ku, et ma­ha võe­tak­se kõik RMK hallataval maal asuvad kuused ja üks tamm, mis on ühe­le män­ni­le nii lä­he­dal, et on lü­ka­nud män­ni ma­ja­de poo­le kal­du. Al­les tu­li jät­ta män­nid, tam­med, vaht­rad, pärn, kaks le­hist ja alus­met­sas pih­la­kas. Ela­ni­kud soo­vi­sid ka, et raud­tee­pool­ses­se ser­va jäe­tak­s puid ja alus­met­sa roh­kem, et sum­mu­ta­da ron­gi­de mü­ra. Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja te­gi et­te­pa­ne­ku, et raiu­taks puud tä­na­va­äär­se kraa­vi per­velt. RMK esin­da­jad lu­ba­sid, et pä­rast raiet pan­nak­se la­ge­da­le ala­le kas­va­ma uued puud.

Ku­na maa­pind oli soo­ja­de il­ma­de tõt­tu peh­me, oo­tas RMK raie­töö­de te­ge­mi­seks kül­me­mat il­ma. Lõh­mu­se tä­na­va ääres tehti raiet 19. veeb­rua­ril.

Lõh­mu­se tä­na­val on viis era­ma­ja. Sõ­nu­mi­too­ja vest­les neist kol­me ela­ni­ke­ga. Ka­he ma­ja esin­da­jad kin­ni­ta­sid, et prob­lee­mi po­le, nad on RMK teh­tu­ga ra­hul, te­gut­se­ti nii, na­gu oli ela­ni­ke­ga kok­ku le­pi­tud, ning puud, mis ma­ha võe­ti, olid kui­va­nud ja oht­li­kud, või­nuks ma­ja­de­le lan­ge­da.

Kol­manda maja ela­nik oli pet­tu­nud, sest te­ma ma­ja ja raud­tee va­he­li­ne ala raiu­ti la­ge­daks ning nüüd puu­dub nii vi­suaal­ne kui mü­ra­puh­ver ko­du ja raud­tee va­hel. Ta üt­les, et saab aru, miks võe­ti ma­ha oht­li­kud kuu­sed, aga leiab, et leht­puid raiu­ti roh­kem kui ol­nuks va­ja – ta tõi näi­te, et te­ma ma­ja vas­tas kas­vas suur va­her ja muid leht­puid, mi­da enam ei ole.

Alar Sü­da ole­tas, et prob­leem tek­kis sel­lest, et need leht­puud asu­sid tee ää­res val­la­le kuu­lu­val maal ja langetati Ani­ja val­la esin­da­ja soo­vil. Ta tõ­des, ku­na tä­na­va esi­me­se ma­ja vas­tas oli alus­met­sa vä­he, puu­dub nüüd tões­ti sel­le ja raud­tee va­hel pii­sav puh­ver.

„Püüa­me sel­gust saa­da ning ma­jao­ma­ni­ku­ga kok­ku lep­pi­da, kui­das on või­ma­lik tek­ki­nud olu­kor­da pa­ran­da­da,“ sõ­nas ta.

RMK ot­sus­tas Lõh­mu­se tä­na­va raie­töö­de­ga seon­du­va aru­ta­mi­seks kut­su­da ela­ni­kud uues­ti kok­ku. Koh­tu­mi­ne toi­mub järg­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­val, 12. märt­si kell 16 raie­ko­ha juu­res.