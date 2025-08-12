Virve Külaselts korraldas kogukonna päeva raames pühapäeval, 20. juulil arutelu Kuusalu valla koostatavast uuest üldplaneeringust ja maaomandile Lahemaal kehtestatud piirangutest. Kogukonna päeva läbiviimist rahastas kohaliku omaalgatuse programm, külaselts sai projektile „Virve küla kutsub külla 2025“ 2247 eurot.
Virve külavanem, nii külaseltsi kui ka Lahemaa Maaomanike Liidu juhatuse liige Jaan Velström ütles, et kutse saadeti Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargi piiridesse jääva 34 küla külavanemale. Koosolekul osalesid 19 maaomanikku 8 külast: Virvelt, Tapurlast, Valgejõelt, Tsitrest, Pedaspealt, Uurist, Kahalast, Kotkalt.
Koosolekule olid külavanema sõnul kutsutud ka Kuusalu valla ametnikud, kuid neil ei olnud võimalik sel päeval osaleda.
Kuusalu abivallavanem Ranno Pool selgitas, kutse oli saadetud kümme päeva enne koosolekut, kuid osaleda ei saadud, sest planeeringute spetsialist ja keskkonnaspetsialist olid siis puhkusel ning tema pidi samal nädalavahetusel minema ühele teisele üritusele, mis oli kokku lepitud varem. „Saatsime ettepaneku teiste kuupäevadega, mil oleksime saanud osaleda, aga need ei sobinud,“ lisas ta.
Uuri külavanem Emil Rutiku palus koosolekul protokollida, et tal pole volitust esindada kogu küla.
Koosoleku protokoll saadeti Kuusalu vallamajja. Selles on kirjas pikk loetelu arutelu käigus tõstatatud küsimustest ja probleemidest ning ka ettepanekud.
Virve endine külavanem Maila Velström meenutas, et Lahemaa rahvuspargi sünni ajal oli tolleaegne idee teha kogu piirkonna peale üks näidisküla, kandidaadid olid Virve ja Altja ning õnneks valiti Altja küla.
Koosolekul toodi esile, et rannakülast ei paista enam merd, sest mereäär on kinni kasvanud ja võsastunud, kuid tegu pole harjunud mõistes metsaga. Rannaäärne pole varem kunagi selliselt välja näinud, kuigi algselt sooviti kaitsta kohalike inimeste majandustegevuse ja loomade karjatamise tulemusena tekkinud miljöövaadet. Ka öeldi, et see mets, mida keskkonnaamet metsana käsitleb, ei ole mets, sest metsahooldus puudub.
Esile tõsteti samuti probleeme keskkonnaametiga suhtlemisel. See on äärmiselt raske, sest seisukohti ei põhjendata, ametnikud ei täida selgitamise kohustust, vaid antakse teada, mis on keelatud.
„Keskkonnaameti ametnikud käituvad ebaviisakalt ja üleolevalt, ei informeeri, millal käivad eravalduses vaatlusi tegemas, ega põhjustest. Piirangute kehtestamise faasis ei saa seetõttu omanik argumenteerida, vaid saab piirangutest teada, kui need on juba kehtestatud. Lisaks kannavad inspektorid nüüd avalikult relva ja taktikalist varustust ja vahel on keeruline üldse aru saada, kellega on tegu,“ on kirjas protokollis.
Veel öeldi koosolekul: „Kui ei ole võimalik maal ehitada, siis inimesi lihtsalt enam ei ole ja keegi ei tule siia. Traditsiooniline oli, et maa jagati laste vahel. Seoses nõukogude aja kadumisega ei ole probleemid muutunud, meie eraomandile nõukogude ajal kehtestatud piirangud jäid kõik kehtima. Peamine probleem on ettevõtlusega – ei ole võimalik tegeleda, sest ehitusloa taotlused lükatakse tagasi. Kehtestatud keelud ja piirangud on liiga rängad ja takistavad inimeste normaalset elu- ja majandustegevust. Traditsioonilised majandustegevuseks kasutatud rohu- ja heinamaad on järsku ümber nimetatud pärandniiduks.“
Palju oli arvamusi seoses Kuusalu valla koostatava üldplaneeringuga: „Kuusalu valla üldplaneering on jätk kogu Lahemaa muredele, mis on seotud Lahemaa kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduse kavaga. Üldplaneeringu võib koostada ka mitme kohaliku omavalitsuse peale, näiteks Haljala ja Kuusalu valla, ühist lähenemist ei suudetud leida. Üldplaneering oli seotud Juminda poolsaare töörühmaga, koos oli 9 küla, kesktee leidmine oli keeruline, pandi kirja, mis kõigile sobib, mis ei sobinud jäi kirja erisusena, vallas ettepanekutega ei arvestatud. Üldplaneering näeb majandustegevusena ette ainult turismi. Vastamata on küsimus, kus on Lahemaal omavalitsuse meelest inimeste elukoht. Üldplaneeringu tingimused on kaunis karmid, seletuskiri tekitab arusaamise asemel hoopis lisaküsimusi, üldplaneering keskendub piirangutele, mitte arenguvõimaluste loomisele. Ettepanek omavalitsusele oli teha sotsiaalmajanduslik analüüs, samas on omavalitsus seisukohal, et Natura aladel ei saa seda teha, sest looduskaitseseadus ei käsitle inimesi.“
Veel nenditi, et survegrupid on killustunud ja nende ühendamine ei ole õnnestunud.
Protokollitud on ka koosolekul tehtud ettepanekud: „Eramaad tuleks kaitsealadest välja arvata, muuta selleks looduskaitseseadust, eramaade osas võiks riik teha omanikuga eraldi lepingu. Erakondadele tuleb esitada eelnõu, mis kujuneks rannaalade seaduseks. Vaja on läbi viia sotsiaalmajanduslik analüüs kogu piirkonnale – peab vastama küsimusele, kuidas oleks võimalik elada Natura piirangutega alas. Vaadata üle mereäärne raiepiirang, võimaldada krunte jagada. Vaadata ümber kaugus merest ehitamiseks, mis praegu on 200 meetrit. Leida lahendus probleemile, kui elatakse ja soovitakse ehitada jõe ja mere äärde. Vaja on põliselanike seaduskogu. Kohalik omavalitsus peab lõpetama käitumise, et tegutseb kui keskkonnaameti filiaal.“
Kas valmistumine kohalikeks valimisteks?
Sõnumitooja küsimusele, kas koosolek oli korraldatud seoses kolme kuu pärast toimuvate kohalike valimistega, vastas Jaan Velström: „Seekordne koosolek oli Virve külaseltsi algatus, et saada teada inimeste arvamust. Kogukonna päev oli mõeldud kõigile ning lõppes Robert Linna ja Marten Kuninga kontserdiga.“
Ta kommenteeris, et Lahemaa Maaomanike Liit on tegelenud Lahemaa teemadega kaks ja pool aastat, käinud selgitamas riigikogu fraktsioonidele, ministeeriumis, keskkonnaametis, vallamajas ja valla üldplaneeringu töörühma koosolekutel: „Kliimaministeeriumi ja keskkonnaameti ametnike hoiakud on jäigad. Oleme suhelnud ka Kuusalu vallavolikogusse valitud valimisliitude ja erakondade esindajatega ning otsinud, milline neist võiks kohalikel valimistel esindada Lahemaa maaomanike huve. Senine eeltöö on viinud tõdemuseni, et me ei ole Kuusalu vallas leidnud erakonda ega valimisliitu, kes meid otseselt esindaks. Seni ei ole me tahtnud kohalikus poliitikas osaleda, kuid vastasseis on viinud selleni, et maaomanike liit on hakanud kaaluma oma valimisliiduga osalemist sügisel valimistel. Sel juhul tuleb muidugi tegeleda valda puudutavate kõikide probleemidega.“