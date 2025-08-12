Kuusalu Coopiga samas hoones töötav Südameapteek oli nädal aega suletud, esmaspäevast, 4. augustist on taas avatud. Apteek on nüüd endise taarapunkti ja juuksuri kohas. Kuusalu Südameapteegi juhataja Külli Vest teatas, et pisitööd veel käivad, esialgu on ees ajutised uksed, paari nädala pärast on täielikult valmis: „Avasime apteegi esimesel võimalusel, et rahvas saaks vajalikke ravimeid osta. Seni oli meil pinda 30 ruutmeetrit ja olime otsekui kapis, nüüd on apteek avaram, asume 90 ruutmeetril.“ Taarapunk on viidud Coopi poes ümber nurga ja juuksur hakkab tööle apteegi senises asukohas, mida praegu samuti remonditakse.