Kuu­sa­lu Coo­pi­ga sa­mas hoo­nes töö­tav Sü­da­meap­teek oli nä­dal ae­ga su­le­tud, es­mas­päe­vast, 4. au­gus­tist on taas ava­tud. Ap­teek on nüüd en­di­se taa­ra­punk­ti ja juuk­su­ri ko­has. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest tea­tas, et pisitööd veel käivad, esial­gu on ees aju­ti­sed uk­sed, paa­ri nä­da­la pä­rast on täie­li­kult valmis: „Ava­si­me ap­tee­gi esimesel võimalusel, et rah­vas saaks va­ja­lik­ke ra­vi­meid os­ta. Se­ni oli meil pin­da 30 ruut­meet­rit ja oli­me ot­se­kui ka­pis, nüüd on ap­teek ava­ram, asu­me 90 ruut­meet­ril.“ Taa­ra­punk on vii­dud Coo­pi poes üm­ber nur­ga ja juuk­sur hak­kab töö­le ap­tee­gi se­ni­ses asu­ko­has, mi­da prae­gu sa­mu­ti re­mon­di­tak­se.