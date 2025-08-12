Ter­vi­sea­me­ti vee­bi­le­he and­me­tel on Ida-Har­ju­maa ran­da­des sup­lus­vee kva­li­teet vä­ga hea või hea. Ana­lüü­sid võe­ti juu­li kes­kel Ani­ja val­las Ala­ve­re tii­gist, mil­le kva­li­teet on hin­na­tud heaks, ja Keh­ras Jä­ga­la jõest, mil­le ve­si on puh­tu­selt mär­gi­tud vä­ga heaks. Kuu­sa­lu val­las võe­ti ana­lüü­sid Kol­ga-Aab­la, An­di­nee­me ja Valk­la ran­nas, kus kõi­gis on sup­lus­vee kva­li­teet vä­ga hea. Lok­sa ran­na vee kva­li­teet on hin­na­tud heaks. Jõe­läht­me val­las asu­va Ka­ber­nee­me ran­na sup­lus­vee koh­ta on ter­vi­sea­me­ti ko­du­le­hel kir­jas „pii­sav“.