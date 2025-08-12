Terviseameti veebilehe andmetel on Ida-Harjumaa randades suplusvee kvaliteet väga hea või hea. Analüüsid võeti juuli keskel Anija vallas Alavere tiigist, mille kvaliteet on hinnatud heaks, ja Kehras Jägala jõest, mille vesi on puhtuselt märgitud väga heaks. Kuusalu vallas võeti analüüsid Kolga-Aabla, Andineeme ja Valkla rannas, kus kõigis on suplusvee kvaliteet väga hea. Loksa ranna vee kvaliteet on hinnatud heaks. Jõelähtme vallas asuva Kaberneeme ranna suplusvee kohta on terviseameti kodulehel kirjas „piisav“.