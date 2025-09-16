Raasiku vallavolikogu kinnitas kolmapäeval, 10. septembril toimunud istungil 8 poolt ja 4 erapooletu häälega valla uue tunnustamise korra. Vastavalt sellele kodanikupäeval enam tunnustamisüritust ei toimu, osa preemiaid antakse üle valla sünnipäevapidustustel märtsis, osa õpetajate päeva vastuvõtul oktoobris. Ka valla aukodanikku hakatakse edaspidi õnnitlema valla sünnipäeval, mitte Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel, nagu tehti seni.
Valla jurist Ingrid Ots-Vaik selgitas eelnõu esimesel lugemisel juunis, et eesmärk oli koondada erinevad tunnustamised Raasiku valla sünnipäevale, mis on 12. märtsil, väljaarvatud haridustöötajate tunnustamine, mis jääb jätkuvalt õpetajate päevale. Ta ütles, et uue korra väljatöötamisse kaasati vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni liikmed ning haridusasutuste esindajad. Kirjalikke ettepanekuid küsiti külade, spordiorganisatsioonide ja õpetajate esindajatelt.
„Arvati, et massiline tänukirjade väljaandmine on devalveerunud. Teiseks leiti, et õpetajate päeval korraldatav tänuõhtu on juba iseenesest väga suur tunnustus kõigile,“ lausus Ingrid Ots-Vaik.
Ta lisas, et ümarlaudades volikogu komisjoni liikmete ja haridusasutuste esindajatega märgiti, et senise korra järgi tunnustatakse sporditegijaid, kes võistlevad võistlustel oma vanuseklassis või muus kategoorias iseendaga, ehk neil puuduvad konkurendid: „Muudes tunnustamise kategooriates toodi välja, et aastate kaupa kas ei esitata kandidaate või esitatakse ainult üks ja sedagi suure pingutusega.“
Varasemas tunnustuse korras olid määratud 14 tunnustusavaldust: Raasiku valla aukodanik, aasta haridustegija, aasta kultuuritegija, aasta noorte valdkonna tegija, aasta sporditegija, aasta sotsiaalvaldkonna tegu, aasta eeskuju, aasta küla, aasta ettevõte, koolilõpetajate premeerimine, sportlaste ja võistkondade premeerimine, aasta noor, kaunis kodu ning vallavalitsuse tänukiri. Aukodanikku õnnitleti Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel veebruaris ning aasta haridustegijat, kultuuritegijat ja noorte valdkonna tegijat haridustöötajate tunnustusõhtul oktoobris. Aasta eeskuju, aasta küla, aasta ettevõte, aasta noor, aasta sporditegija ja aasta sotsiaalvaldkonna tegu kuulutati välja kodanikupäeval novembris.
Kauni kodu konkursi võtja esitati maakondlikule võistlusele, edukaid koolilõpetajaid premeeriti õppeaasta lõpus ning sportlasi ja võistkondi aastaringselt.
Uues tunnustamise korras ei ole enam valla aukodanikku, kuna aukodaniku nimetuse omistamist reguleerib põhimäärus. Juunis otsustas volikogu seda muuta – edaspidi hakatakse aukodanikku tunnustama valla sünnipäevapidustustel, 12. märtsi paiku, ettepanekuid aukodaniku nimetamiseks saab esitada 31. jaanuarini. Aukodaniku nimetusega kaasneb stipendium, mille suurus on viiekordne kehtiv miinimumpalk.
Tunnustused on veel: aasta haridustegu, aasta kultuuritegu, aasta sporditegu, aasta kogukonnategu, elutöö preemia ning koolilõpetajate ja aineolümpiaadidel osalejate premeerimine. Neist uued on aasta kogukonna tegu ning volikogu kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni ettepanekul lisatud elutöö preemia. Nimetus aasta kogukonna tegu omistatakse vallaga seotud isikule või organisatsioonile – ettevõtted, külad, alevikud, mittetulundusühingud, seltsingud, eraisikud, haridusasutused, kelle tegevus või konkreetne tegu aasta jooksul on oluliselt mõjutanud valla arengut. Elutöö preemia omistatakse Raasiku valla elanikule, kelle aastatepikkune ja silmapaistev tegevus on pälvinud laialdast tunnustust ning toonud püsivat kasu või avaldanud märkimisväärset ja pikaajalist mõju valla arengule.
Aasta haridusteo, kultuuriteo, sporditeo, kogukonnateo ning elutöö preemiad on kuni 1200 eurot. Koolilõpetajad saavad põhikooli või kutsekooli kiituskirjaga lõpetamise eest 210 eurot preemiat, gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajad 520 eurot ja hõbemedaliga lõpetajad 320 eurot. Huvikooli kiituskirjaga lõpetanud õpilasi ning õpilasi, kes on saavutanud aineolümpiaadidel maakonnas 1.-3. koha või vabariiklikul aineolümpiaadil jõudnud esimese kümne hulka, premeeritakse 110 euroga. Kõik preemiad on koos maksudega.