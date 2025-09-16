Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­val, 10. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil 8 poolt ja 4 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la uue tun­nus­ta­mi­se kor­ra. Vas­ta­valt sel­le­le ko­da­ni­ku­päe­val enam tun­nus­ta­mi­sü­ri­tust ei toi­mu, osa pree­miaid an­tak­se üle val­la sün­ni­päe­va­pi­dus­tus­tel märt­sis, osa õpe­ta­ja­te päe­va vas­tu­võ­tul ok­toob­ris. Ka val­la au­ko­da­nik­ku ha­ka­tak­se edas­pi­di õn­nit­le­ma val­la sün­ni­päe­val, mit­te Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel, na­gu teh­ti se­ni.

Val­la ju­rist Ing­rid Ots-Vaik sel­gi­tas eel­nõu esi­me­sel lu­ge­mi­sel juu­nis, et ees­märk oli koon­da­da eri­ne­vad tun­nus­ta­mi­sed Raa­si­ku val­la sün­ni­päe­va­le, mis on 12. märt­sil, väl­jaar­va­tud ha­ri­dus­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­ne, mis jääb jät­ku­valt õpe­ta­ja­te päe­va­le. Ta üt­les, et uue kor­ra väl­ja­töö­ta­mis­se kaa­sa­ti val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni liik­med ning ha­ri­du­sa­su­tu­ste esin­da­jad. Kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid küsiti kü­la­de, spor­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja õpe­ta­ja­te esin­da­ja­telt.

„Ar­va­ti, et mas­si­li­ne tä­nu­kir­ja­de väl­jaand­mi­ne on de­val­vee­ru­nud. Tei­seks lei­ti, et õpe­ta­ja­te päe­val kor­ral­da­tav tä­nuõh­tu on ju­ba isee­ne­sest vä­ga suur tun­nus­tus kõi­gi­le,“ lau­sus Ing­rid Ots-Vaik.

Ta li­sas, et ümar­lau­da­des vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni liik­me­te ja ha­ri­du­sa­su­tus­te esin­da­ja­te­ga mär­gi­ti, et se­ni­se kor­ra jär­gi tun­nus­ta­tak­se spor­di­te­gi­jaid, kes võist­le­vad võist­lus­tel oma va­nu­seklas­sis või muus ka­te­goo­rias iseen­da­ga, ehk neil puu­du­vad kon­ku­ren­did: „Muu­des tun­nus­ta­mi­se ka­te­goo­ria­tes too­di väl­ja, et aas­ta­te kau­pa kas ei esi­ta­ta kan­di­daa­te või esi­ta­tak­se ai­nult üks ja se­da­gi suu­re pin­gu­tu­se­ga.“

Va­ra­se­mas tun­nus­tu­se kor­ras olid mää­ra­tud 14 tun­nus­tu­s­a­val­dust: Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik, aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja, aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja, aas­ta spor­di­te­gi­ja, aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gu, aas­ta ees­ku­ju, aas­ta kü­la, aas­ta et­te­võ­te, koo­li­lõ­pe­ta­ja­te pre­mee­ri­mi­ne, sport­las­te ja võist­kon­da­de pre­mee­ri­mi­ne, aas­ta noor, kau­nis ko­du ning val­la­va­lit­su­se tä­nu­ki­ri. Au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel veeb­rua­ris ning aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jat, kul­tuu­ri­te­gi­jat ja noor­te vald­kon­na te­gi­jat ha­ri­dus­töö­ta­ja­te tun­nus­tu­sõh­tul ok­toob­ris. Aas­ta ees­ku­ju, aas­ta kü­la, aas­ta et­te­võ­te, aas­ta noor, aas­ta spor­di­te­gi­ja ja aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gu kuu­lu­ta­ti väl­ja ko­da­ni­ku­päe­val no­vemb­ris.

Kau­ni ko­du kon­kur­si võt­ja esi­ta­ti maa­kond­li­ku­le võist­lu­se­le, edu­kaid kooli­lõ­pe­ta­jaid pre­mee­ri­ti õp­pe­aas­ta lõ­pus ning sport­la­si ja võist­kon­di aas­ta­ring­selt.

Uues tun­nus­ta­mi­se kor­ras ei ole enam val­la au­ko­da­nik­ku, ku­na au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se omis­ta­mist re­gu­lee­rib põ­hi­mää­rus. Juu­nis ot­sus­tas vo­li­ko­gu se­da muu­ta – edas­pi­di ha­ka­tak­se au­ko­da­nik­ku tun­nus­ta­ma val­la sün­ni­päe­va­pi­dus­tus­tel, 12. märt­si pai­ku, et­te­pa­ne­kuid au­ko­da­ni­ku ni­me­ta­mi­seks saab esi­ta­da 31. jaa­nua­ri­ni. Au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se­ga kaas­neb sti­pen­dium, mil­le suu­rus on viie­kord­ne keh­tiv mii­ni­mum­­palk.

Tun­nus­tu­sed on veel: aas­ta ha­ri­dus­te­gu, aas­ta kul­tuu­ri­te­gu, aas­ta spor­di­te­gu, aas­ta ko­gu­kon­na­te­gu, elu­töö pree­mia ning koo­li­lõ­pe­ta­ja­te ja ai­ne­olüm­piaa­di­del osa­le­ja­te pre­mee­ri­mi­ne. Neist uued on aas­ta ko­gu­kon­na te­gu ning vo­li­ko­gu kul­tuu­ri-, ha­ri­du­se-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul li­sa­tud elu­töö pree­mia. Ni­me­tus aas­ta ko­gu­kon­na te­gu omis­ta­tak­se val­la­ga seo­tud isi­ku­le või or­ga­ni­sat­sioo­ni­le – et­te­võt­ted, kü­lad, ale­vi­kud, mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud, selt­sin­gud, erai­si­kud, ha­ri­du­sa­su­tu­sed, kel­le te­ge­vus või konk­reet­ne te­gu aas­ta jook­sul on olu­li­selt mõ­ju­ta­nud val­la aren­gut. Elu­töö pree­mia omis­ta­tak­se Raa­si­ku val­la ela­ni­ku­le, kel­le aas­ta­te­pik­ku­ne ja sil­ma­pais­tev te­ge­vus on päl­vi­nud laial­dast tun­nus­tust ning too­nud pü­si­vat ka­su või aval­da­nud mär­ki­mis­väär­set ja pi­kaa­ja­list mõ­ju val­la aren­gu­le.

Aas­ta ha­ri­dus­teo, kul­tuu­ri­teo, spor­di­teo, ko­gu­kon­na­teo ning elu­töö pree­miad on ku­ni 1200 eu­rot. Koo­li­lõ­pe­ta­jad saa­vad põ­hi­koo­li või kut­se­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­mi­se eest 210 eu­rot pree­miat, güm­naa­siu­mi kuld­me­da­li­ga lõ­pe­ta­jad 520 eu­rot ja hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­jad 320 eu­rot. Hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si ning õpi­la­si, kes on saa­vu­ta­nud ai­ne­olüm­piaa­di­del maa­kon­nas 1.-3. ko­ha või va­ba­riik­li­kul ai­ne­olüm­piaa­dil jõud­nud esi­me­se küm­ne hul­ka, pre­mee­ri­tak­se 110 eu­ro­ga. Kõik pree­miad on koos mak­su­de­ga.