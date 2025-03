Raa­si­ku val­la­va­lit­sus keh­tes­tas 25. veeb­rua­ri is­tun­gil Kurg­la kü­las asu­va Räh­ni ja Lõo­ke­se ka­tast­riük­sus­te ja lä­hi­a­la de­tailp­la­nee­rin­gu. Li­gi 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se­ ala pla­nee­ri­mi­se ees­märk on mo­tok­ros­si- ja mä­gi­jalg­rat­ta har­ju­tus­ra­ja ning sel­le ümb­ru­se aren­da­mi­ne.

Mit­tea­met­li­kult on en­di­se tippk­ros­si­sõit­ja Are Kau­ri­ti ra­ja­tud Kurg­la kros­si­ra­da ol­nud ka­su­tu­sel üle 15 aas­ta. Seal on tree­ni­nud ko­ha­li­kud kros­si­sõit­jad ning kord aas­tas kor­ral­da­tud võist­lu­si. Veeb­rua­ris 2021 al­ga­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu de­tailp­la­nee­rin­gu, et saaks taot­le­da rii­gi­le kuu­lu­va maa-ala mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se. MTÜ-l AYR Ra­cing Team on soov ra­ja­da Kurg­las­se ter­vi­se- ja ekst­reems­por­di­ga te­ge­le­mi­seks ela­muss­por­di­kes­kus.

Möö­du­nud sü­gi­sel võt­tis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu vas­tu, det­semb­ris oli see kaks nä­da­lat ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul. Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ind­rek Mikk üt­les, et ava­li­kus­ta­mi­se ajal vas­tu­väi­teid ei esi­ta­tud, kuid Kurg­la kü­la ela­ni­kud pöör­du­sid val­la­va­lit­su­se poo­le pä­rast et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­se täht­a­ja möö­du­mist. See­tõt­tu kor­ral­da­ti val­la­ma­jas Kurg­la kros­si­ra­ja pla­nee­rin­gu tee­mal in­fo­tund.

„Ela­ni­ke pal­jud mu­red po­le de­tailp­la­nee­rin­gu tee­mad, de­tailp­la­nee­ring ei pa­ku nii ük­sik­as­ja­lik­ke la­hen­du­si, need tu­le­vad hil­jem pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus,“ sel­gi­tas Ind­rek Mikk.

Kurg­la ela­nik Kat­rin Ve­ne sõ­nas, et suu­re­m osa kü­lae­la­ni­ke et­te­pa­ne­ku­test on de­tailp­la­nee­rin­gus ar­ves­ta­tud, näi­teks on kir­jas meet­med mü­ra ja val­gus­reos­tu­se vä­hen­da­mi­seks: „Küll aga ei ole ra­hul kaa­sa­mi­se­ga, pla­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­se koh­ta val­la­va­lit­sus ela­ni­ke­le, kes soo­vi­sid ol­la kaa­sa­tud, tea­det ei saat­nud. Mu­re­li­kuks teeb, et ei ar­ves­ta­tud kü­la et­te­pa­ne­ku­ga ol­la kaa­sa­tud ehi­tusp­rot­ses­si­de ka­van­da­mi­se juu­res.“