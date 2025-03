Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja Tes­ron Ehi­tus OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Kaa­rel Run­tal all­kir­jas­ta­sid möö­du­nud ree­del, 7. märt­sil töö­võ­tu­le­pin­gu Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­konst­ruee­ri­mi­seks. Vas­ta­valt le­pin­gu­le on re­mon­ti­ma­ta koo­lio­sa re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­de lõpp­täh­taeg li­gi­kau­du 7 kuu pä­rast – 30. sep­tem­ber 2025. Koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­seks saab Kuu­sa­lu vald Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu kesk­koo­li ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­ne“ toe­tust 1,18 mil­jo­nit eu­rot. Re­konst­ruee­ri­mis­tööd lä­he­vad maks­ma il­ma käi­be­mak­su­ta 2 478 525,75 eu­rot, koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 3 023 801,30 eu­rot. Tes­ron Ehi­tus ehi­tab Kuu­sa­lu koo­li­le ka uut li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­net, sel­leks saab vald rii­gilt 2 163 838,07 eu­rot, koos prae­gu­se käi­be­mak­su­ga on ehituse hind 3 213 701,10 eu­rot. Kuu­sa­lu vald võ­tab nii uue koolihoone kui ka koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se omao­sa­lu­se kat­teks lae­nu. Re­konst­ruee­ri­ta­vas ma­jao­sas käib prae­gu õp­pe­töö. Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra üt­les, et re­konst­ruee­ri­mis­töö­de graa­fiku edastab ehitaja kahe nädala jooksul, ehi­ta­ja soo­vib töö­de­ga alus­ta­da või­ma­li­kult kii­res­ti. Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa rää­kis, et koo­li­töö kor­ral­da­mist ehi­tus­töö­de ajal tut­vus­ta­tak­se lap­se­va­ne­ma­te­le kol­ma­päe­va õh­tul toi­mu­val koo­so­le­kul: „Plaan on koos­ta­tud, ole­me sel­leks pi­da­nud koo­so­le­kuid koo­li hoo­le­ko­gu, õpe­ta­ja­te ja val­la esin­da­ja­te­ga. Ehi­ta­ja alus­tab töö­de­ga hoone ot­saklassi­dest. Täp­se­malt saa­me õp­pe­töö kor­ral­da­mist tut­vus­ta­da siis, kui ehi­ta­ja­ga on graa­fik kok­ku le­pi­tud.“