Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad

TÄIENDATUD
Anija vald
ISAMAA Erakond
(4 kandidaati)
101 Katrina Orusalu
102 Ermo Porkveli
103 Jarno Orusalu
104 Aldur-Üllar Talkop
Valimisliit Anija Ühendus
(20 kandidaati)
105 Riivo Noor
106 Inga Koitla
107 Argo Kivi
108 Marianne Leis
109 Priit Raudkivi
110 Anne Oruaas
111 Kauri Pekri
112 Veronika Silivask
113 Rene Kaalo
114 Meeli Kuul
115 Silver Nurmsalu
116 Kerli Kivisoo
117 Jaanus Adusoo
118 Kristi Huusi
119 Erik Jüriöö
120 Ingrid Järmut
121 Margus Nõlvak
122 Ranno Soots
123 Aare Nurm
124 Viktor Kropatšjov
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(12 kandidaati)
125 Triinu Allipere
126 Veiko Mägi
127 Raido Velt
128 Erika Teino
129 Kaire Parve
130 Heiki Pitka
131 Ako Ellus
132 Henri Aasamets
133 Toomas Kviljus
134 Kaarel Aruste
135 Lea Arumets
136 Margus Molok
Valimisliit Uuenev Anija Vald
(20 kandidaati)
137 Peep Kask
138 Marek Suik
139 Heli Kõverjalg
140 Vahur Värk
141 Joonas Kuuskla
142 Erko Kruusamägi
143 Kristo Jürmann
144 Margus Olesk
145 Anneli Kunimägi
146 Kevin Leinus
147 Rando Üprus
148 Raul Mättik
149 Taavi Talver
150 Imbi Krumm
151 Samir Muradov
152 Kristjan Räbin
153 Janek Lass
154 Tormi Paju
155 Anu Vask
156 Kalle Saarmas
Eesti Keskerakond
(17 kandidaati)
157 Hannes Pikkel
158 Inga Leoke-Bosenko
159 Jaanus Kalev
160 Jüri Lillsoo
161 Jüri Kurik
162 Irena Ots
163 Marina Petrova
164 Mati Kattai
165 Julia Tšernavskaja
166 Ljudmilla Reigo
167 Marina Gaitšuk
168 Žorž Bogdanov
169 Vjatšeslav Kulberg
170 Arseni Kišenja
171 Samuel Turmann
172 Helve Vaarmann
173 Aleftina Klemets
Kuusalu vald
ISAMAA Erakond
(17 kandidaati)
101 Allan Laine
102 Sulev Valdmaa
103 Janek Nelson
104 Heigo Vija
105 Eliisa Helene Mäeväli
106 Ethel Ekart
107 Alar Tõnson
108 Aivar Vahenõmm
109 Liis Kuusnõmm
110 Anton Tõštšuk
111 Aivar Soots
112 Marjanne Mändmets-
Tuvikene
113 Marta Blomerius
114 Kristjan Tammaa
115 Alar Pilvemägi
116 Kalev Kesamaa
117 Knut Tamm
Valimisliit Terve Kuusalu Vald
(18 kandidaati)
118 Aare Kuusik
119 Aivar Haak
120 Andres Heinver
121 Andrus Liblik
122 Hardi Edela
123 Heino Junolainen
124 Hugo Nooska
125 Indrek Link
126 Jaan Velström
127 Jürgen Eekholm
128 Märt Sillaste
129 Priit Tammets
130 Rando Nooska
131 Rauno Koorts
132 Riho Salumäe
133 Riina Laanetu
134 Siim Sillaste
135 Tanel Tomson
Erakond Parempoolsed
(3 kandidaati)
136 Indrek Adler
137 Sander Piibemann
138 Ago Katvel
Valimisliit Meie Kuusalu
(11 kandidaati)
139 Margus Soom
140 Mariella Soom
141 Marge Saaron
142 Raido Kõrge
143 Toivo Tüvi
144 Risto Merileet
145 Janek Markevitš
146 Villu Tarkiainen
147 Jüri Mäemurd
148 Margo Kuustik
149 Franklin Vatter
Eesti Keskerakond
(20 kandidaati)
150 Värner Lootsmann
151 Hilleri Treisalt
152 Ago Teder
153 Jaanus Hein
154 Anne Kiilaspää
155 Jaan Roolaid
156 Tarmo Amer
157 Raivo Neidla
158 Raul Leomar
159 Valdur Latik
160 Lidia Mõsovski
161 Viive Pajusaar
162 Valdur Mitt
163 Laivi Kirsipuu
164 Reigo Sivi
165 Jevgeni Luštšikov
166 Jaanus Veerväli
167 Erkki Sipp
168 Aivo Jõesaar
169 Aarne Idavain
Valimisliit Ühine Kodu
(25 kandidaati)
170 Terje Kraanvelt
171 Ulve Märtson
172 Urmas Kirtsi
173 Kaupo Parve
174 Ilvard Eeriksoo
175 Mart Sestverk
176 Martin Urva
177 Kristi Vetemaa
178 Siim Nurk
179 Mart Reimann
180 Urmas Paomees
181 Mart Laanpere
182 Tiina Viirna
183 Õnne Arba
184 Kaido Vagiström
185 Kalle Aasrand
186 Helges Mändmets
187 Karl Kuuse
188 Ignar Tamsalu
189 Marika Astor
190 Karli Lambot
191 Aili Vellemäe
192 Ott Kask
193 Lauri Laupmaa
194 Ott Sandrak
Eesti Reformierakond
(10 kandidaati)
195 Maarja Metstak
196 Tanel Veerla
197 Katre Karu
198 Raner Paap
199 Liisa Ojangu
200 Marek Laasik
201 Eike Mandre
202 Ray Metsis
203 Elvis Hrupa
204 Mairika Rajaväli
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(13 kandidaati)
205 Ranno Pool
206 Arnold Tuurmaa
207 Maila Kalais
208 Ain Pae
209 Jüri Vunk
210 Kenno Põltsam
211 Priit Lahemaa
212 Priit Maurus
213 Andrus Tomingas
214 Janar Vahtras
215 Sander Valdmaa
216 Imre Verk
217 Raivo Lambot
Loksa linn
Valimisliit Siin Me Elame
(15 kandidaati)
101 Mait Kröönström
102 Kaido Korkma
103 Adriana Jordan
104 Igor Ignahhin
105 Kiril Varjagin
106 Janar Ignahhin
107 Jekaterina Pavlova
108 Christine Haravee
109 Tõnu Talvi
110 Laura Lindemann
111 Mare Jõgis
112 Tenno Tiitson
113 Eve Saidla
114 Lennart Sildre
115 Peeter Kuuseste
Eesti Keskerakond
(32 kandidaati)
116 Rein Heina
117 Natalja Kalinina
118 Andres Kaskla
119 Margit Amer
120 Aleksei Štšepelin
121 Irina Karotam
122 Arvi Puskar
123 Olga Maslova
124 Robert Rohtla
125 Jelena Täht
126 Jaan Paesüld
127 Karin Ilves
128 Valeri Oksenenko
129 Õnnela Tedrekin
130 Juri Pavlussenko
131 Ljudmilla Utjuganova
132 Lauri Metus
133 Piret Kase
134 Vladimir Koltsov
135 Sirle Soll
136 Artur Allmägi
137 Tamara Astahhova
138 Vladimir Deulin
139 Nadežda Dubina
140 Mihhail Mišin
141 Kadri-Helena Gurevitš
142 Valeri Kozlov
143 Õnne Teern
144 Meelis Aare
145 Tiina Murdvee
146 Andrei Lebed
147 Tatjana Proskurina
Raasiku vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(4 kandidaati)
101 Ivar Paenurm
102 Ants Kivimäe
103 Guido Trees
104 Heiko Kraubner
Valimisliit Raasiku Vald
(17 kandidaati)
105 Andre Sepp
106 Tiina Rühka
107 Ivar Vilberg
108 Garina Toomingas
109 Marianne Põld
110 Kaido Kirsip
111 Agnes Unnuk
112 Aivar Kaubi
113 Eliis Kahlo
114 Artur Sepp
115 Maarja Suuder-Ouertani
116 Natalja Stankevitš
117 Margit Veskimäe
118 Marko Šukis
119 Meelis Lauri
120 Aare Ets
121 Markus Veia
Kodukoha Valimisliit
(21 kandidaati)
122 Maarja Sikut
123 Andres Kallaste
124 Kadi Tammaru
125 Toomas Teeväli
126 Paul Savisild
127 Avo Möls
128 Marge Salurand
129 Kristi Vader
130 Tõnu Suurkuusk
131 Anne Veltmann-Veski
132 Kristjan Põder
133 Meeli Teder
134 Rene Lill
135 Priit Pebsen
136 Mari Möls
137 Erik Tammsoo
138 Heimar Leoste
139 Martin Kalvet
140 Ingrid Nurja
141 Almar Roos
142 Herol Riiberg
Valimisliit Arenev Raasiku Vald
(11 kandidaati)
143 Juta Asuja
144 Jako Reinaste
145 Riina Rand
146 Piia Mai Rühka
147 Kristo Lassi
148 Katrin Vene
149 Kersti Räbin
150 Marge Aasalaid
151 Kaur Tuttelberg
152 Liina Kaldas
153 Dea Ivask