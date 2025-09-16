Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad

Ani­ja vald

ISA­MAA Era­kond
(4 kan­di­daa­ti)
101 Kat­ri­na Oru­sa­lu
102 Er­mo Pork­ve­li
103 Jar­no Oru­sa­lu
104 Al­dur-Ül­lar Tal­kop

Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus
(20 kan­di­daa­ti)
105 Rii­vo Noor
106 In­ga Koit­la
107 Ar­go Ki­vi
108 Ma­rian­ne Leis
109 Priit Raud­ki­vi
110 An­ne Oruaas
111 Kau­ri Pek­ri
112 Ve­ro­ni­ka Si­li­vask
113 Re­ne Kaa­lo
114 Mee­li Kuul
115 Sil­ver Nurm­sa­lu
116 Ker­li Ki­vi­soo
117 Jaa­nus Adu­soo
118 Kris­ti Huu­si
119 Erik Jü­riöö
120 Ing­rid Jär­mut
121 Mar­gus Nõl­vak
122 Ran­no Soots
123 Aa­re Nurm
124 Vik­tor Kro­patš­jov

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond
(12 kan­di­daa­ti)
125 Trii­nu Al­li­pe­re
126 Vei­ko Mä­gi
127 Rai­do Velt
128 Eri­ka Tei­no
129 Kai­re Par­ve
130 Heiki Pit­ka
131 Ako El­lus
132 Hen­ri Aa­sa­mets
133 Too­mas Kvil­jus
134 Kaa­rel Arus­te
135 Lea Aru­mets
136 Mar­gus Mo­lok

Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald
(20 kan­di­daa­ti)
137 Peep Kask
138 Ma­rek Suik
139 He­li Kõ­ver­jalg
140 Va­hur Värk
141 Joo­nas Kuusk­la
142 Er­ko Kruu­sa­mä­gi
143 Kris­to Jür­mann
144 Mar­gus Olesk
145 An­ne­li Ku­ni­mä­gi
146 Ke­vin Lei­nus
147 Ran­do Üp­rus
148 Raul Mät­tik
149 Taa­vi Tal­ver
150 Im­bi Krumm
151 Sa­mir Mu­ra­dov
152 Krist­jan Rä­bin
153 Ja­nek Lass
154 Tor­mi Pa­ju
155 Anu Vask
156 Kal­le Saar­mas

Ees­ti Kes­ke­ra­kond
(17 kan­di­daa­ti)
157 Han­nes Pik­kel
158 In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko
159 Jaa­nus Ka­lev
160 Jü­ri Lill­soo
161 Jü­ri Ku­rik
162 Ire­na Ots
163 Ma­ri­na Pet­ro­va
164 Ma­ti Kat­tai
165 Ju­lia Tšer­navs­ka­ja
166 Ljud­mil­la Rei­go
167 Ma­ri­na Gait­šuk
168 Žorž Bog­da­nov
169 Vjat­šes­lav Kul­berg
170 Ar­se­ni Ki­šen­ja
171 Sa­muel Tur­mann
172 Hel­ve Vaar­mann
173 Alef­ti­na Kle­mets

Kuu­sa­lu vald

ISA­MAA Era­kond
(17 kan­di­daa­ti)
101 Al­lan Lai­ne
102 Su­lev Vald­maa
103 Ja­nek Nel­son
104 Hei­go Vi­ja
105 Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li
106 Et­hel Ekart
107 Alar Tõn­son
108 Ai­var Va­he­nõmm
109 Liis Kuus­nõmm
110 An­ton Tõšt­šuk
111 Ai­var Soots
112 Mar­jan­ne Mänd­mets-
Tu­vi­ke­ne
113 Mar­ta Blo­me­rius
114 Krist­jan Tam­maa
115 Alar Pil­ve­mä­gi
116 Ka­lev Ke­sa­maa
117 Knut Tamm

Va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald
(18 kan­di­daa­ti)
118 Aa­re Kuu­sik
119 Ai­var Haak
120 And­res Hein­ver
121 And­rus Lib­lik
122 Har­di Ede­la
123 Hei­no Ju­no­lai­nen
124 Hu­go Noos­ka
125 Ind­rek Link
126 Jaan Velst­röm
127 Jür­gen Eek­holm
128 Märt Sil­las­te
129 Priit Tam­mets
130 Ran­do Noos­ka
131 Rau­no Koorts
132 Ri­ho Sa­lu­mäe
133 Rii­na Laa­ne­tu
134 Siim Sil­las­te
135 Ta­nel Tom­son

Era­kond Pa­rem­pool­sed
(3 kan­di­daa­ti)
136 Ind­rek Ad­ler
137 San­der Pii­be­mann
138 Ago Kat­vel

Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu
(11 kan­di­daa­ti)
139 Mar­gus Soom
140 Ma­riel­la Soom
141 Mar­ge Saa­ron
142 Rai­do Kõr­ge
143 Toi­vo Tü­vi
144 Ris­to Me­ri­leet
145 Ja­nek Mar­ke­vitš
146 Vil­lu Tar­kiai­nen
147 Jü­ri Mäe­murd
148 Mar­go Kuus­tik
149 Frank­lin Vat­ter

Ees­ti Kes­ke­ra­kond
(20 kan­di­daa­ti)
150 Vär­ner Loots­mann
151 Hil­le­ri Trei­salt
152 Ago Te­der
153 Jaa­nus Hein
154 An­ne Kii­las­pää
155 Jaan Roo­laid
156 Tar­mo Amer
157 Rai­vo Neid­la
158 Raul Leo­mar
159 Val­dur La­tik
160 Li­dia Mõ­sovs­ki
161 Vii­ve Pa­ju­saar
162 Val­dur Mitt
163 Lai­vi Kir­si­puu
164 Rei­go Si­vi
165 Jev­ge­ni Lušt­ši­kov
166 Jaa­nus Veer­vä­li
167 Erk­ki Sipp
168 Ai­vo Jõe­saar
169 Aar­ne Ida­vain

 

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du
(25 kan­di­daa­ti)
170 Ter­je Kraan­velt
171 Ul­ve Märt­son
172 Ur­mas Kirt­si
173 Kau­po Par­ve
174 Il­vard Ee­rik­soo
175 Mart Sest­verk
176 Mar­tin Ur­va
177 Kris­ti Ve­te­maa
178 Siim Nurk
179 Mart Rei­mann
180 Ur­mas Pao­mees
181 Mart Laan­pe­re
182 Tii­na Viir­na
183 Õn­ne Ar­ba
184 Kai­do Va­gist­röm
185 Kal­le Aas­rand
186 Hel­ges Mänd­mets
187 Karl Kuu­se
188 Ig­nar Tam­sa­lu
189 Ma­ri­ka As­tor
190 Kar­li Lam­bot
191 Ai­li Vel­le­mäe
192 Ott Kask
193 Lau­ri Laup­maa
194 Ott Sand­rak

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond
(10 kan­di­daa­ti)
195 Maar­ja Mets­tak
196 Ta­nel Veer­la
197 Kat­re Ka­ru
198 Ra­ner Paap
199 Lii­sa Ojan­gu
200 Ma­rek Laa­sik
201 Ei­ke Mand­re
202 Ray Met­sis
203 El­vis Hru­pa
204 Mairika Rajaväli

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond
(13 kan­di­daa­ti)
205 Ran­no Pool
206 Ar­nold Tuur­maa
207 Mai­la Ka­lais
208 Ain Pae
209 Jü­ri Vunk
210 Ken­no Põlt­sam
211 Priit La­he­maa
212 Priit Mau­rus
213 And­rus To­min­gas
214 Ja­nar Vaht­ras
215 San­der Vald­maa
216 Im­re Verk
217 Rai­vo Lam­bot

Lok­sa linn

Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me
(15 kan­di­daa­ti)
101 Mait Kröönst­röm
102 Kai­do Kork­ma
103 Ad­ria­na Jor­dan
104 Igor Ig­nah­hin
105 Ki­ril Var­ja­gin
106 Ja­nar Ig­nah­hin
107 Je­ka­te­ri­na Pav­lo­va
108 Ch­ris­ti­ne Ha­ra­vee
109 Tõ­nu Tal­vi
110 Lau­ra Lin­de­mann
111 Ma­re Jõ­gis
112 Ten­no Tiit­son
113 Eve Said­la
114 Len­nart Sild­re
115 Pee­ter Kuu­ses­te

Ees­ti Kes­ke­ra­kond
(32 kan­di­daa­ti)
116 Rein Hei­na
117 Na­tal­ja Ka­li­ni­na
118 And­res Kask­la
119 Mar­git Amer
120 Alek­sei Št­še­pe­lin
121 Iri­na Ka­ro­tam
122 Ar­vi Pus­kar
123 Ol­ga Mas­lo­va
124 Ro­bert Roht­la
125 Je­le­na Täht
126 Jaan Pae­süld
127 Ka­rin Il­ves
128 Va­le­ri Ok­se­nen­ko
129 Õn­ne­la Ted­re­kin
130 Ju­ri Pav­lus­sen­ko
131 Ljud­mil­la Ut­ju­ga­no­va
132 Lau­ri Me­tus
133 Pi­ret Ka­se
134 Vla­di­mir Kolt­sov
135 Sir­le Soll
136 Ar­tur All­mä­gi
137 Ta­ma­ra As­tah­ho­va
138 Vla­di­mir Deu­lin
139 Na­dežda Du­bi­na
140 Mih­hail Mi­šin
141 Kad­ri-He­le­na Gu­re­vitš
142 Va­le­ri Koz­lov
143 Õn­ne Teern
144 Mee­lis Aa­re
145 Tii­na Murd­vee
146 And­rei Le­bed
147 Tat­ja­na Pros­ku­ri­na

Raa­si­ku vald

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond
(4 kan­di­daa­ti)
101 Ivar Pae­nurm
102 Ants Ki­vi­mäe
103 Gui­do Trees
104 Hei­ko Kraub­ner

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald
(17 kan­di­daa­ti)
105 And­re Sepp
106 Tii­na Rüh­ka
107 Ivar Vil­berg
108 Ga­ri­na Too­min­gas
109 Ma­rian­ne Põld
110 Kai­do Kir­sip
111 Ag­nes Un­nuk
112 Ai­var Kau­bi
113 Eliis Kah­lo
114 Ar­tur Sepp
115 Maar­ja Suu­der-Ouer­ta­ni
116 Na­tal­ja Stan­ke­vitš
117 Mar­git Ves­ki­mäe
118 Mar­ko Šu­kis
119 Mee­lis Lau­ri
120 Aa­re Ets
121 Mar­kus Veia

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit
(21 kan­di­daa­ti)
122 Maar­ja Si­kut
123 And­res Kal­las­te
124 Ka­di Tam­ma­ru
125 Too­mas Tee­vä­li
126 Paul Sa­vi­sild
127 Avo Möls
128 Mar­ge Sa­lu­rand
129 Kris­ti Va­der
130 Tõ­nu Suur­kuusk
131 An­ne Velt­mann-Ves­ki
132 Krist­jan Põ­der
133 Mee­li Te­der
134 Re­ne Lill
135 Priit Peb­sen
136 Ma­ri Möls
137 Erik Tamm­soo
138 Hei­mar Leos­te
139 Mar­tin Kal­vet
140 Ing­rid Nur­ja
141 Al­mar Roos
142 He­rol Rii­berg

Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald
(11 kan­di­daa­ti)
143 Ju­ta Asu­ja
144 Ja­ko Rei­nas­te
145 Rii­na Rand
146 Piia Mai Rüh­ka
147 Kris­to Las­si
148 Kat­rin Ve­ne
149 Kers­ti Rä­bin
150 Mar­ge Aa­sa­laid
151 Kaur Tut­tel­berg
152 Lii­na Kal­das
153 Dea Ivask

