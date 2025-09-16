MTÜ Kolga Arendus juhatuse liige, Kolga raamatuklubi asutaja ja eestvedaja, Kolga jõululaatade korraldaja Janne Kerdo valiti Tallinna aasta kutseõpetajaks. Janne Kerdo on alates 2004. aasta sügisest Tallinna Majanduskooli dokumendi- ja teabehalduse korralduse õpetaja. Sama valdkonna koolitajana on ta töötanud kauem, alustas 1998. aastal, aastatel 2000-2004 õpetas Tallinna Kergetööstustehnikumis. Janne Kerdo ütles Sõnumitoojale, et sai aasta kutseõpetaja tiitlist teada sotsiaalmeedias saadetud õnnitlustest ja oletab, et tema kandidatuuri esitas majanduskool. Tallinna aasta õpetajaid tunnustatakse 3. oktoobril Lillepaviljonis ning ta on kutsutud ka õpetajate 4. oktoobril toimuvale üleriigilisele tunnustusüritusele.