MTÜ Kol­ga Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge, Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi asu­ta­ja ja eest­ve­da­ja, Kol­ga jõu­lu­laa­ta­de kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do va­li­ti Tal­lin­na aas­ta kut­se­õ­pe­ta­jaks. Jan­ne Ker­do on ala­tes 2004. aas­ta sü­gi­sest Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li do­ku­men­di- ja tea­be­hal­du­se kor­ral­du­se õpe­ta­ja. Sa­ma vald­kon­na koo­li­ta­ja­na on ta töö­ta­nud kauem, alus­tas 1998. aas­tal, aas­ta­tel 2000-2004 õpe­tas Tal­lin­na Ker­ge­töös­tus­teh­ni­ku­mis. Jan­ne Ker­do üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sai aas­ta kut­se­­õ­pe­ta­ja tiit­list tea­da sot­siaal­mee­dias saa­de­tud õn­nit­lus­test ja ole­tab, et te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­tas ma­jan­dus­kool. Tal­lin­na aas­ta õpe­ta­jaid tun­nus­ta­tak­se 3. ok­toob­ril Lil­le­pa­vil­jo­nis ning ta on kut­su­tud ka õpe­ta­ja­te 4. ok­toob­ril toi­mu­va­le üle­rii­gi­li­se­le tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le.