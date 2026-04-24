„Kuigi Anija mõisa nimetatakse valla üheks maamärgiks, juhtub sageli, et kohalik ei olegi siin veel käinud. Mõisa sattudes on nad enamasti hämmingus – on aastaid pidevalt mööda sõitnud, kuid ei teadnud, mida siin saab näha ja teha,“ ütleb Anija mõisa tegevjuht Kadri Raudkivi.
Ta lisab, on täiesti mõistetav, et paljud käivad Kehrast pealinna tööl ning tahavad õhtul vahepeatusteta kiiresti koju saada: „Samas, kui planeeritakse perega nädalavahetuseks või puhkepäevaks väljasõitu, ei turgata tõenäoliselt samuti esimesena pähe Anija mõis, vaid võetakse siht minna kuhugi kaugemale. Kuigi ka siin on väga palju avastada – restaureeritud härrastemaja püsinäitusega, kultuuriüritused, kohvik, suur park prantsuse ja inglise stiilis pargiala ja õpperajaga, mesilasteraapia maja.“
Peamiselt põhjusel, et lähipiirkonna inimesed teeksid möödasõidul Anija mõisa juures peatuse, korraldab mõis maikuus kampaania „Ära kihuta meist mööda“. Kadri Raudkivi selgitab, et kampaanialausel on veel mitu tähendust. Pealinlastele soovitakse teadvustada, et Anija mõis on ka neile atraktiivne sihtkoht üsna lähedal, vaid 20-30 minuti autosõidu kaugusel: „Veel tahame sellega öelda, et Anija mõisas saab pidevast kiirustamisest-kihutamisest võtta korraks aja maha. Siinses atmosfääris enamasti unustatakse tormamine. Kiire elutempo juures on mõnus kulgeda veidi rahulikumalt.“
Kampaania „Ära kihuta meist mööda“ raames postitatakse kogu maikuu vältel sotsiaalmeediasse ja kodulehele pidevalt videoid ja lookesi Anija mõisast, selgitatakse, miks seda tasub külastada, mida saab seal vaadata, mida teha, milles osaleda. Täpne kava on veel koostamisel, kuid tegevjuhi sõnul on plaanis võtta igal nädalal fookusesse üks teemadeplokk.
