„Kui­gi Ani­ja mõi­sa ni­me­ta­tak­se val­la üheks maa­mär­giks, juh­tub sa­ge­li, et ko­ha­lik ei ole­gi siin veel käi­nud. Mõi­sa sat­tu­des on nad ena­mas­ti häm­min­gus – on aas­taid pi­de­valt möö­da sõit­nud, kuid ei tead­nud, mi­da siin saab nä­ha ja te­ha,“ üt­leb Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Kad­ri Raud­ki­vi.

Ta li­sab, on täies­ti mõis­te­tav, et pal­jud käi­vad Keh­rast pea­lin­na tööl ning ta­ha­vad õh­tul va­he­pea­tus­te­ta kii­res­ti ko­ju saa­da: „Sa­mas, kui pla­nee­ri­tak­se pe­re­ga nä­da­la­va­he­tu­seks või puh­ke­päe­vaks väl­ja­sõi­tu, ei tur­ga­ta tõe­näo­li­selt sa­mu­ti esi­me­se­na pä­he Ani­ja mõis, vaid võe­tak­se siht min­na ku­hu­gi kau­ge­ma­le. Kui­gi ka siin on vä­ga pal­ju avas­ta­da – res­tau­ree­ri­tud här­ras­te­ma­ja pü­si­näi­tu­se­ga, kul­tuu­ri­üri­tu­sed, koh­vik, suur park prant­su­se ja ing­li­se stii­lis par­gi­a­la ja õp­pe­ra­ja­ga, me­si­las­te­raa­pia ma­ja.“

Pea­mi­selt põh­ju­sel, et lä­hi­piir­kon­na ini­me­sed teek­sid möö­da­sõi­dul Ani­ja mõi­sa juu­res pea­tu­se, kor­ral­dab mõis mai­kuus kam­paa­nia „Ära ki­hu­ta meist möö­da“. Kad­ri Raud­ki­vi sel­gi­tab, et kam­paa­nia­lau­sel on veel mi­tu tä­hen­dust. Pea­lin­las­te­le soo­vi­tak­se tead­vus­ta­da, et Ani­ja mõis on ka nei­le at­rak­tiiv­ne siht­koht üs­na lä­he­dal, vaid 20-30 mi­nu­ti au­to­sõi­du kau­gu­sel: „Veel ta­ha­me sel­le­ga öel­da, et Ani­ja mõi­sas saab pi­de­vast kii­rus­ta­mi­sest-ki­hu­ta­mi­sest võt­ta kor­raks aja ma­ha. Siin­ses at­mos­fää­ris ena­mas­ti unus­ta­tak­se tor­ma­mi­ne. Kii­re elu­tem­po juu­res on mõ­nus kul­ge­da vei­di ra­hu­li­ku­malt.“

Kam­paa­nia „Ära ki­hu­ta meist möö­da“ raa­mes pos­ti­ta­tak­se ko­gu mai­kuu väl­tel sot­siaal­mee­dias­se ja ko­du­le­he­le pi­de­valt vi­deoid ja loo­ke­si Ani­ja mõi­sast, sel­gi­ta­tak­se, miks se­da ta­sub kü­las­ta­da, mi­da saab seal vaa­da­ta, mi­da te­ha, mil­les osa­le­da. Täp­ne ka­va on veel koos­ta­mi­sel, kuid te­gev­ju­hi sõ­nul on plaa­nis võt­ta igal nä­da­lal foo­ku­ses­se üks tee­ma­dep­lokk.

