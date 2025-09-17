Sõnumitoojas 17. septembril

  • Anija vallas kandideerivad seekord 5 valimisnimekirja, Kuusalu vallas 8, Raasiku vallas 4 ja Loksal 2;
  • Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad;
  • Volikogu kinnitas Raasiku valla arengukava aastateks 2025-2035;
  • Raasiku valla tunnustusi hakatakse jagama valla aastapäeval ja õpetajate tänupeol;
  • Raasiku valla lusikapidu;
  • Raasiku vald müüs Kulli külas kinnistu;
  • Kuusalu valla külavanemate koosoleku teemad olid statuudi muutmine ja kriisivalmidus;
  • Kuusalu vallamajas heliseb veel kuu aega koolikell;
  • TÕLL SIMSON Tammispealt on Austraalia Queenslandi osariigi meister;
  • GEORG SALUPUU sai Riia noorte velotuuril 3. koha;
  • Kolga-Aabla külavanema volitused lõpetatud;
  • JANNE KERDO Kolgast on Tallinna aasta kutseõpetaja;
  • Kuusalu külavanem on JANA LUMISTE;
  • Kuusalu valla fotokonkursi rahvahääletus;
  • Anija mõisas meenutati 38 aastat tagasi loodud muinsuskaitse seltsi;
  • Horizoni toetusel koolitused Anija valla koolidele;
  • Anija valla külade toetus Härmakosule ja Voosele.

