Sõnumitoojas 17. septembril

- Anija vallas kandideerivad seekord 5 valimisnimekirja, Kuusalu vallas 8, Raasiku vallas 4 ja Loksal 2;
- Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad;
- Volikogu kinnitas Raasiku valla arengukava aastateks 2025-2035;
- Raasiku valla tunnustusi hakatakse jagama valla aastapäeval ja õpetajate tänupeol;
- Raasiku valla lusikapidu;
- Raasiku vald müüs Kulli külas kinnistu;
- Kuusalu valla külavanemate koosoleku teemad olid statuudi muutmine ja kriisivalmidus;
- Kuusalu vallamajas heliseb veel kuu aega koolikell;
- TÕLL SIMSON Tammispealt on Austraalia Queenslandi osariigi meister;
- GEORG SALUPUU sai Riia noorte velotuuril 3. koha;
- Kolga-Aabla külavanema volitused lõpetatud;
- JANNE KERDO Kolgast on Tallinna aasta kutseõpetaja;
- Kuusalu külavanem on JANA LUMISTE;
- Kuusalu valla fotokonkursi rahvahääletus;
- Anija mõisas meenutati 38 aastat tagasi loodud muinsuskaitse seltsi;
- Horizoni toetusel koolitused Anija valla koolidele;
- Anija valla külade toetus Härmakosule ja Voosele.
