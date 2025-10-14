Ani­ja vald

Ani­ja val­las olid va­li­mis­väit­lu­sed 5. ok­toob­ril Ala­ve­re, 6. ok­toob­ril Keh­ra ja 9. ok­toob­ril Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. Ka­hel esi­me­sel olid ko­hal esin­da­jad kõi­gist ni­me­kir­ja­dest: EK­RE, Isa­maa, Kes­ke­ra­kon­d, va­li­mis­lii­du­d Ani­ja Ühen­dus ja Uue­nev Ani­ja Vald. Aeg­vii­dus puu­dus Isa­maa. Kõi­gil de­bat­ti­del osa­le­sid iga ni­me­kir­ja kaks esin­da­jat.

Ala­ve­res oli mo­de­raa­tor õpe­ta­ja Ma­rian­ne Vol­mer­son. Li­saks en­da ja oma prog­ram­mi­de tut­vus­ta­mi­se­le vas­ta­sid kan­di­daa­did mo­de­raa­to­ri ja saa­list esi­ta­tud kü­si­mus­te­le. Kü­si­ti ka, kes on nen­de val­la­va­ne­ma kan­di­daat ja miks peaks noor pe­re va­li­ma oma elu­ko­haks Ala­ve­re.

Keh­ra väit­lust mo­de­ree­ris aja­kir­ja­nik Mart Raud­sepp. Seal said ni­me­kir­ja­de esin­da­jad pä­rast oma prog­ram­mi tut­vus­ta­mist esi­ta­da ühe kü­si­mu­se ühe­le kon­ku­ren­di­le. Ka mo­de­raa­tor kü­sis igalt ni­me­kir­jalt ühe kü­si­mu­se. Pub­lik kü­sis maa­mak­su koh­ta ja sõi­du­soo­dus­tu­sest ron­gi­des, kui­das Keh­ras saa­da lah­ti „ton­di­los­si­dest“ ja lin­na tuleks ehi­tus­pood, kui­das ol­lak­se val­mis kaa­sa­ma noor­te­ko­gu.

Aeg­vii­dus oli mo­de­raa­tor en­di­ne te­le­dik­tor ja saa­te­juht Ewe Ka­se­laan. Ta pa­lus kan­di­daa­ti­del ni­me­ta­da 3 olu­li­se­mat as­ja, mi­da tu­leks val­las kind­las­ti ära te­ha. Ku­na Isa­maa esin­da­jat ko­hal ei ol­nud, lu­ges mo­de­raa­tor Isa­maa vas­tu­se et­te. Kõ­nel­di, kui­das saa­da val­da uu­si ela­nik­ke, et suu­ren­da­da tu­lu­baa­si, ning kui­das toe­ta­da ini­me­si, kes soo­vi­vad alus­ta­da et­te­võt­lu­se­ga, ka tuu­le­par­ki­dest, kom­mu­ni­kat­sioo­ni pa­ran­da­mi­sest ja muust.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt oli 13. ok­toob­ri õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Mo­de­ree­ris fil­mi­mees Ar­tur Tal­vik Ta­pur­last. Va­li­mis­lii­tu­dest Ter­ve Kuu­sa­lu Vald, Meie Kuu­sa­lu ja Ühi­ne Ko­du ning Isa­maast, Kes­ke­ra­kon­nast, Re­for­mie­ra­kon­nast ja EK­REst olid ko­hal kolm esin­da­jat, Pa­rem­pool­se­te ni­me­kir­jast kaks. Aru­te­lu­tee­mad olid vas­tu­tus­tund­lik va­lit­se­mi­ne, ha­ri­dus, krii­si­val­mi­dus, ühis­te­ge­vus ja kul­tuur, sport, ko­gu­kon­nad ning ta­ris­tu ja elu­kesk­kond.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las olid va­li­mis­väit­lu­sed 7. ok­toob­ril Raa­si­kul ja 8. ok­toob­ril Aru­kü­las. Ko­hal oli suu­rem osa kan­di­daa­te kõi­gist va­li­mis­ni­me­kir­ja­dest: va­li­mis­lii­tu­dest Raa­si­ku Vald, Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja Are­nev Raa­si­ku Vald ning EK­REst. Igast ni­me­kir­jast oli kõ­ne­le­jaid paar-kolm.

De­ba­ti mo­de­raa­tor oli muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump. Pä­rast prog­ram­mi­de tut­vus­ta­mist said ni­me­kir­ja­de esin­da­jad aval­da­da sei­su­koh­ti, kui­das val­da järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul juh­ti­da, mil­li­seid in­ves­tee­rin­guid ka­van­da­da. Ka rää­gi­ti ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­tee­ma­del, sa­mu­ti said kan­di­daa­did öel­da, miks nen­de ni­me­kir­ja poolt peaks hää­le­ta­ma. Pub­li­kust esi­ta­ti kü­si­mu­si pea­mi­selt ha­ri­dus­tee­ma­del, kü­si­ti ka, mil­li­sed kaks lu­ba­dust iga ni­me­ki­ri nel­ja aas­ta jook­sul kind­las­ti täi­dab.