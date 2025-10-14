Anija vald
Anija vallas olid valimisväitlused 5. oktoobril Alavere, 6. oktoobril Kehra ja 9. oktoobril Aegviidu rahvamajas. Kahel esimesel olid kohal esindajad kõigist nimekirjadest: EKRE, Isamaa, Keskerakond, valimisliidud Anija Ühendus ja Uuenev Anija Vald. Aegviidus puudus Isamaa. Kõigil debattidel osalesid iga nimekirja kaks esindajat.
Alaveres oli moderaator õpetaja Marianne Volmerson. Lisaks enda ja oma programmide tutvustamisele vastasid kandidaadid moderaatori ja saalist esitatud küsimustele. Küsiti ka, kes on nende vallavanema kandidaat ja miks peaks noor pere valima oma elukohaks Alavere.
Kehra väitlust modereeris ajakirjanik Mart Raudsepp. Seal said nimekirjade esindajad pärast oma programmi tutvustamist esitada ühe küsimuse ühele konkurendile. Ka moderaator küsis igalt nimekirjalt ühe küsimuse. Publik küsis maamaksu kohta ja sõidusoodustusest rongides, kuidas Kehras saada lahti „tondilossidest“ ja linna tuleks ehituspood, kuidas ollakse valmis kaasama noortekogu.
Aegviidus oli moderaator endine telediktor ja saatejuht Ewe Kaselaan. Ta palus kandidaatidel nimetada 3 olulisemat asja, mida tuleks vallas kindlasti ära teha. Kuna Isamaa esindajat kohal ei olnud, luges moderaator Isamaa vastuse ette. Kõneldi, kuidas saada valda uusi elanikke, et suurendada tulubaasi, ning kuidas toetada inimesi, kes soovivad alustada ettevõtlusega, ka tuuleparkidest, kommunikatsiooni parandamisest ja muust.
Kuusalu vald
Kuusalu valla valimisdebatt oli 13. oktoobri õhtul Kolgaküla rahvamajas. Modereeris filmimees Artur Talvik Tapurlast. Valimisliitudest Terve Kuusalu Vald, Meie Kuusalu ja Ühine Kodu ning Isamaast, Keskerakonnast, Reformierakonnast ja EKREst olid kohal kolm esindajat, Parempoolsete nimekirjast kaks. Aruteluteemad olid vastutustundlik valitsemine, haridus, kriisivalmidus, ühistegevus ja kultuur, sport, kogukonnad ning taristu ja elukeskkond.
Raasiku vald
Raasiku vallas olid valimisväitlused 7. oktoobril Raasikul ja 8. oktoobril Arukülas. Kohal oli suurem osa kandidaate kõigist valimisnimekirjadest: valimisliitudest Raasiku Vald, Kodukoha Valimisliit ja Arenev Raasiku Vald ning EKREst. Igast nimekirjast oli kõnelejaid paar-kolm.
Debati moderaator oli muusikaõpetaja Juhan Trump. Pärast programmide tutvustamist said nimekirjade esindajad avaldada seisukohti, kuidas valda järgmise nelja aasta jooksul juhtida, milliseid investeeringuid kavandada. Ka räägiti haridus- ja kultuuriteemadel, samuti said kandidaadid öelda, miks nende nimekirja poolt peaks hääletama. Publikust esitati küsimusi peamiselt haridusteemadel, küsiti ka, millised kaks lubadust iga nimekiri nelja aasta jooksul kindlasti täidab.