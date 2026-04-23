Tal­lin­na ring­kon­na­ko­hus tü­his­tas Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se vaid­lu­ses Tal­lin­na hal­dus­koh­tu kaks aas­tat ta­ga­si teh­tud ot­su­sed suu­res osas.

Tal­lin­na ring­kon­na­ko­hus ava­li­kus­tas 8. ap­ril­lil Kuu­sa­lu val­la ja Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se 8 ela­ni­ku apel­lat­sioon­kae­bus­te koh­ta lan­ge­ta­tud ot­su­se. Apel­lat­sioon­kae­bu­sed olid esi­ta­tud Tal­lin­na hal­dus­koh­tu 3. mai 2024 ja 23. mai 2024 ot­sus­te ning 4. ok­toob­ri 2024 trah­vi­mää­ru­se pea­le.

Ring­kon­na­ko­hus, koos­sei­sus koh­tu­ni­kud Vil­lem La­pi­maa, Ma­ret Alt­nur­me ja Vir­go Saar­mets, ra­hul­das osa­li­selt Kuu­sa­lu val­la apel­lat­sioon­kae­bu­se ja jät­tis Lee­gi­ran­na aren­du­se 8 kin­nis­tu oma­ni­ku apel­lat­sioon­kae­bu­sed ra­hul­da­ma­ta suu­re­mas osas.

Ring­kon­na­ko­hus aru­tas kae­bu­si 4. märt­sil 2026. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust esin­das van­dead­vo­kaat Rait Kaar­ma.

Lee­gi­ran­na 8 kin­nis­tuo­ma­nik­ku taot­le­vad, et ko­hus ko­hus­taks Kuu­sa­lu val­da ehi­ta­ma väl­ja Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ning de­tailp­la­nee­rin­gus et­te näh­tud hal­jas­tu­se ja ra­ja­ti­sed ning osu­ta­ma reo­vee ära­juh­ti­mi­se tee­nust.

Lee­gi­ran­na teed, hal­jas­tus, vee­silm

Kuu­sa­lu val­lal tu­leb vas­ta­valt ring­kon­na­koh­tu ot­su­se­le ra­ja­da Lee­gi­ran­na aren­du­ses de­tail­pla­nee­rin­gu­ga et­te näh­tud teed, ran­nap­ro­me­naad, hal­jas­tus, vä­lis­val­gus­tus, dre­naa­ži­to­rus­tik, hal­ja­sa­la koos jalg­tee ja vee­sil­ma­ga, kuid mit­te poo­le­tei­se aas­ta jook­sul, na­gu nä­gi et­te hal­dus­koh­tu ot­sus, vaid kol­me­aas­ta­se täh­ta­ja­ga ala­tes ot­su­se jõus­tu­mi­sest.

Ring­kon­na­ko­hus on sei­su­ko­hal, et Lee­gi­ran­na aren­da­ja an­dis Kuu­sa­lu val­la­le aren­du­se üle ja val­lal on ko­hus­tus vas­ta­valt le­pin­gu­le viia de­tailp­la­nee­ring sel­les osas el­lu.

Täh­ta­ja pi­ken­da­mist on ot­su­ses põh­jen­da­tud as­jao­lu­de­ga, et ehi­tus­te­ge­vu­se pla­nee­ri­mi­ne, han­ge­te kor­ral­da­mi­ne, ehi­tus­töö­de lõ­pu­le­vii­mi­ne võ­tab pa­ra­ta­ma­tult ae­ga, kus­juu­res täp­set ae­ga on peaae­gu või­ma­tu prog­noo­si­da.

