Tallinna ringkonnakohus tühistas Leegiranna elamuarenduse vaidluses Tallinna halduskohtu kaks aastat tagasi tehtud otsused suures osas.
Tallinna ringkonnakohus avalikustas 8. aprillil Kuusalu valla ja Leegiranna elamuarenduse 8 elaniku apellatsioonkaebuste kohta langetatud otsuse. Apellatsioonkaebused olid esitatud Tallinna halduskohtu 3. mai 2024 ja 23. mai 2024 otsuste ning 4. oktoobri 2024 trahvimääruse peale.
Ringkonnakohus, koosseisus kohtunikud Villem Lapimaa, Maret Altnurme ja Virgo Saarmets, rahuldas osaliselt Kuusalu valla apellatsioonkaebuse ja jättis Leegiranna arenduse 8 kinnistu omaniku apellatsioonkaebused rahuldamata suuremas osas.
Ringkonnakohus arutas kaebusi 4. märtsil 2026. Kuusalu vallavalitsust esindas vandeadvokaat Rait Kaarma.
Leegiranna 8 kinnistuomanikku taotlevad, et kohus kohustaks Kuusalu valda ehitama välja Leegiranna elamuarenduse ühiskanalisatsiooni ning detailplaneeringus ette nähtud haljastuse ja rajatised ning osutama reovee ärajuhtimise teenust.
Leegiranna teed, haljastus, veesilm
Kuusalu vallal tuleb vastavalt ringkonnakohtu otsusele rajada Leegiranna arenduses detailplaneeringuga ette nähtud teed, rannapromenaad, haljastus, välisvalgustus, drenaažitorustik, haljasala koos jalgtee ja veesilmaga, kuid mitte pooleteise aasta jooksul, nagu nägi ette halduskohtu otsus, vaid kolmeaastase tähtajaga alates otsuse jõustumisest.
Ringkonnakohus on seisukohal, et Leegiranna arendaja andis Kuusalu vallale arenduse üle ja vallal on kohustus vastavalt lepingule viia detailplaneering selles osas ellu.
Tähtaja pikendamist on otsuses põhjendatud asjaoludega, et ehitustegevuse planeerimine, hangete korraldamine, ehitustööde lõpuleviimine võtab paratamatult aega, kusjuures täpset aega on peaaegu võimatu prognoosida.
