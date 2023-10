Valla aasta noorte toetaja MARTIN KALVET kutsub Raasiku lapsi käsipallitrenni

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te peol, 6. ok­toob­ril kuu­lu­ta­ti val­la aas­ta noor­te toe­ta­jaks Raa­si­ku noor­te kä­si­pal­lit­ree­ner Mar­tin Kal­vet. Te­ma esi­ta­jaid oli paar­küm­mend.

Raa­si­kul kas­va­nud 22aas­ta­ne Mar­tin Kal­vet sat­tus kä­si­pal­li män­gi­ma, sest käis Aru­kü­la põ­hi­koo­lis. Alus­tas tree­nin­guid 3. klas­sis And­rus Ro­gen­bau­mi juu­res, hil­jem jät­kas Toi­vo Jär­ve käe all, tu­li Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi noor­te mees­kon­da­de­ga mi­tu kor­da Ees­ti meist­riks. Pä­rast põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mist jät­kas õpin­guid Au­den­te­se spor­di­koo­lis ning män­gis kä­si­pal­li Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kon­nas, mil­le tree­ner oli Mar­tin Nood­la. 16aas­ta­selt de­bü­tee­ris Ees­ti meist­ri­lii­gas ning oli mees­kon­na män­gu­juht. Vii­ma­sed hooa­jad män­gis ta Jü­ri Le­pa ju­hen­da­tud Raa­si­ku Mist­ra mees­kon­nas.

Pä­rast kait­se­väe­tee­nis­tust, mil­le­le oli vi­gas­tu­se tõt­tu eel­ne­nud li­gi aas­ta­ne võist­lus­paus, ot­sus­tas Mar­tin Kal­vet te­gev­män­gi­ja kar­jää­ri lõ­pe­ta­da ning ha­ka­ta Raa­si­kul tu­le­va­si kä­si­pal­lu­reid tree­ni­ma.

„Kui tu­lin kait­se­väest, pak­kus HC Raa­si­ku tree­ner Rai­vo Holm, et võ­tak­sin te­malt klu­bi üle. Olin pä­rast güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mist aas­ta HC Tal­linn juu­res väi­kes­te tree­ne­ri­na te­gut­se­nud, mõt­le­sin, et miks mit­te, siin on ehk mu elu või­ma­lus. Nüüd te­ge­len­gi Raa­si­kul nii klu­bi juh­ti­mi­se kui tree­ne­ri­ame­ti­ga. Al­gu­ses tun­dus pä­ris karm te­ha ük­si kõi­ke ala­tes pa­be­ri­ma­jan­du­sest, aga kui mi­tu kor­da sa­ma as­ja teed, lä­heb lõ­puks ju­ba li­be­dalt,“ rää­kis Mar­tin Kal­vet.

