Kuusalu valla haridusasutuste töötajad ja hariduse sõbra tiitli nominendid olid neljapäeva, 2. oktoobri õhtul kutsutud Kolgaküla rahvamajja õpetajate päeva puhul korraldatud tänupeole.
Tänupeol kuulutati välja aasta haridustöötaja ja hariduse sõbra tiitli nominendid, kellele Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ja volikogu esimees Ulve Märtson kinkisid hõbedase sõle. Kuusalu valla aasta haridustöötaja ja hariduse sõber kuulutatakse välja valla tänupeol, mis toimub jaanuaris.
Mõlemale tiitlile esitasid kandaate haridusasutused ja eraisikud. Kõige enam oli aasta haridustöötaja nominente taas Kuusalu keskkoolist: inglise keele õpetaja Kai Peterson, huvijuht ja lavastaja Saima Kallionsivu, saksa keele õpetaja Claudia Duval, algklasside õppejuht Heleri Šelemba, klassiõpetaja Hegne Kibuvits, klassiõpetaja Kersti Kaseleht, kunsti- ja käsitööõpetaja Kaidi Kuur, loodusainete ja geograafia õpetaja Jane Vahter ning abiõpetaja Marlen Kalda.
Kuusalu lasteaiast on aasta haridustöötaja tiitli tänavused nominendid õpetaja ja rahvatantsu juhendaja Terje Murakas ning õpetaja Aive Pihla, Kuusalu kunstide koolist kunstiõpetaja Krista Simson, Kiiu Kiigepõnni lasteaiast abiõpetaja Kajanee Teder ja õpetaja Katre Arro, Kolga koolist informaatika ja karjääriõpetuse õpetaja Melika Kindel ning inglise keele, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ene Liivand, Kolga lasteaiast õpetaja Marju Mülla ja direktor Heili Heinaste ning Kuusalu Hariduse Tugikeskusest logopeed Katrin Kirsila.
Aasta hariduse sõbra tiitli nominente on seekord 8. Haridusasutuste töötajatest on nominendid Kuusalu keskkooli õpilasnõustaja Kristina Vassus ja projektijuht Liliann Janson, Kolga lasteaia majandustööline Urmas Paomees, Kolga kooli kokk Ene Laanemaa.
Neli nominenti on väljastpoolt haridusasutusi. Kolga muuseum on olnud Kolga kooli pikaaegne koostööpartner, näitus „Mängukaru sünnipäev 123“ haaras joonistamisaktsiooni kõik piirkonna lasteasutused. Elle Lepik Kannike on 10 aastat toetanud koordinaatorina Kolga kooli pärandivaderite projekti. Kuusalu spordikeskuse hooldemeister Valdur Marnat on abivalmis ja leidlik rajameister ning töövahendite hooldaja. MTÜ Kolgapol juht Meelis Rondo on aidanud korraldada Kolga kooli ja mõisa koostööd.
Tänupeol esines ansambel Kõrsikud, kellega koos lauldi mõned ühislaulud paljundatud laululehtedelt.