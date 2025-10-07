Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­s­asu­tus­te töö­ta­jad ja ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li no­mi­nen­did olid nel­ja­päe­va, 2. ok­toob­ri õh­tul kut­su­tud Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja õpe­ta­ja­te päe­va pu­hul kor­ral­da­tud tä­nu­peo­le.

Tä­nu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li no­mi­nen­did, kel­le­le Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son kin­ki­sid hõ­be­da­se sõ­le. Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõ­ber kuu­lu­ta­tak­se väl­ja val­la tä­nu­peol, mis toi­mub jaa­nua­ris.

Mõ­le­ma­le tiit­li­le esi­ta­sid kan­daa­te ha­ri­du­sa­su­tu­sed ja erai­si­kud. Kõi­ge enam oli aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­te taas Kuu­sa­lu kesk­koo­list: ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kai Pe­ter­son, hu­vi­juht ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu, sak­sa kee­le õpe­ta­ja Clau­dia Du­val, algk­las­si­de õp­pe­juht He­le­ri Še­lem­ba, klas­si­õpe­ta­ja Heg­ne Ki­bu­vits, klas­si­õ­pe­ta­ja Kers­ti Ka­se­leht, kuns­ti- ja kä­si­tööõpe­ta­ja Kai­di Kuur, loo­du­sai­ne­te ja geog­raa­fia õpe­ta­ja Ja­ne Vah­ter ning abiõ­pe­ta­ja Mar­len Kal­da.

Kuu­sa­lu las­teaiast on aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li tä­na­vu­sed no­mi­nen­did õpe­ta­ja ja rah­va­tant­su ju­hen­da­ja Ter­je Mu­ra­kas ning õpe­ta­ja Ai­ve Pih­la, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­list kuns­tiõ­pe­ta­ja Kris­ta Sim­son, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaiast abiõ­pe­ta­ja Ka­ja­nee Te­der ja õpe­ta­ja Kat­re Ar­ro, Kol­ga koo­list in­for­maa­ti­ka ja kar­jää­riõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del ning ing­li­se kee­le, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Ene Lii­vand, Kol­ga las­te­aiast õpe­ta­ja Mar­ju Mül­la ja di­rek­tor Hei­li Hei­nas­te ning Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­sest lo­go­peed Kat­rin Kir­si­la.

Aas­ta ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li no­mi­nen­te on see­kord 8. Ha­ri­du­s­asu­tus­te töö­ta­ja­test on no­mi­nen­did Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­nõus­ta­ja Kris­ti­na Vas­sus ja pro­jek­ti­juht Li­liann Jan­son, Kol­ga las­teaia ma­jan­dus­töö­li­ne Ur­mas Pao­mees, Kol­ga koo­li kokk Ene Laa­ne­maa.

Ne­li no­mi­nen­ti on väl­jast­poolt ha­ri­du­sa­su­tu­si. Kol­ga muu­seum on ol­nud Kol­ga koo­li pi­ka­aeg­ne koos­töö­part­ner, näi­tus „Män­gu­ka­ru sün­ni­päev 123“ haa­ras joo­nis­ta­mi­sakt­sioo­ni kõik piir­kon­na las­tea­su­tu­sed. El­le Le­pik Kan­ni­ke on 10 aas­tat toe­ta­nud koor­di­naa­to­ri­na Kol­ga koo­li pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jek­ti. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se hool­de­meis­ter Val­dur Mar­nat on abi­val­mis ja leid­lik ra­ja­meis­ter ning töö­va­hen­di­te hool­da­ja. MTÜ Kol­ga­pol juht Mee­lis Ron­do on ai­da­nud kor­ral­da­da Kol­ga koo­li ja mõi­sa koos­tööd.

Tä­nu­peol esi­nes an­sam­bel Kõr­si­kud, kel­le­ga koos laul­di mõ­ned ühis­lau­lud pal­jun­da­tud lau­lu­leh­te­delt.