„Mul on vä­ga hea meel, et ko­du­paik saab kau­ni ja nõue­te­ko­ha­se hool­de­ko­du. Meie ela­nik­kond va­na­neb ja hool­de­ko­du­koh­ti on va­ja jär­jest roh­kem,“ sõ­nas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt nel­ja­päe­val, 17. au­gus­til Valk­las.

Eel­mi­se aas­ta al­gu­ses avas OÜ Sü­da­me­ko­dud Valk­la en­di­se hool­de­ko­du ühes kor­pu­ses 70ko­ha­li­se ea­ka­te­ko­du. Sü­gi­sel tel­li­ti re­no­vee­ri­misp­ro­jekt ning möö­du­nud aas­ta lõ­pus ha­ka­ti üm­be­r e­hi­ta­ma teist kor­pust, mil­le val­mi­mist läi­nud nel­ja­päe­val tä­his­ta­ti.

Rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Õn­ne Pil­lak mär­kis, et hool­de­ko­du tee­nu­se jä­re­le on ju­ba prae­gu vä­ga suur nõud­lus.

„Tä­nu tei­le saa­vad pal­jud pe­red tuua en­da ea­ka lä­he­da­se siia ja jät­ta ra­hu­li­ku sü­da­me­ga teie hool­de,“ tunnustas ta Valk­la Sü­da­me­ko­du töö­ta­jaid.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma tä­nas ehi­ta­jaid ja kõi­ki tei­si, kes uue ma­ja val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid, sa­mu­ti sü­da­me­ko­du töö­ta­jaid, ela­nik­ke ja nen­de lä­he­da­si, et re­mon­di-a­ja kan­nat­li­kult vas­tu pi­da­sid.

