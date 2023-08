Möö­du­nud nä­da­lal oli Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­mis­han­ke pak­ku­mis­te täh­taeg. Kui­gi ehi­tus­töö­de­ga lä­hi­nä­da­la­tel veel ei alus­ta­ta, asub Aeg­vii­du las­teaia sõi­me­rühm eel­mi­se nä­da­la al­gu­sest, 14. au­gus­tist Aeg­vii­du ko­gu­du­se­ma­jas.

1. juu­list lii­de­tud Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia di­rek­tor An­ni­ke Sood­la sel­gi­tas, et Mum­mu­de ehk sõi­me­rüh­mas on pal­ju uu­si lap­si, kes al­les har­ju­vad las­teaia­ga ning et neil ei tu­leks ko­li­mi­se tõt­tu ha­ka­ta pea­gi järg­mi­se ko­ha­ga har­ju­ma, ot­sus­ta­ti nen­de rühm ko­he uue las­teaia-aas­ta al­gu­ses ava­da ko­gu­du­se­ma­jas.

„See oli ka lap­se­va­ne­ma­te soov,“ kin­ni­tas di­rek­tor.

Kaks üle­jää­nud rüh­ma, kus käi­vad 3-6aas­ta­sed lap­sed, saa­vad esial­gu ol­la veel las­teaia­ma­jas, kuid ko­li­vad sealt re­mon­dia­jaks Aeg­vii­du rah­va­maj­ja. See toi­mub tõe­näo­li­selt sep­temb­ri lõ­pus, kui rah­va­ma­jas on et­te­val­mis­tus­tööd las­te vas­tu­võt­mi­seks teh­tud ning val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud le­pin­gu las­teaia re­no­vee­ri­ja­ga.

Loe pikemalt 23. augusti Sõnumitoojast.