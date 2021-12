Möö­du­nud aas­ta veeb­rua­ris oma­nik­ku va­he­ta­nud Valk­la hool­de­ko­du hak­kab jaa­nua­rist 2022 osu­ta­ma ea­ka­te­le üld­hool­dus­tee­nust. Valk­la Ko­du ni­me all töö­ta­nud hool­de­ko­du kan­nab nüüd ni­me Valk­la Sü­da­me­ko­du, ku­hu es­malt ma­ju­ta­tak­se 70 ea­kat. Töö­ta­jaid on esial­gu 8 ja võe­tak­se jär­jest juur­de.

Ku­ni mul­lu ke­va­de­ni kuu­lus Valk­la hool­de­ko­du AS-ile Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed. Komp­lek­si os­tis OÜ Sü­da­me­ko­dud. Koh­tu­mää­ru­se alu­sel eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se­le mää­ra­tud psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga klien­did ko­li­ti Valk­la Ko­dust teis­tes­se hool­de­ko­du­des­se. OÜ-le Sü­da­me­ko­dud an­ti komp­leks üle juu­ni­kuu vii­mas­tel päe­va­del.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja­na töö­tab El­ge Här­ma, kes oli ka Valk­la Ko­du ju­ha­ta­ja. Ta rää­kis, et esial­gu oli plaa­nis re­mon­ti­da ja ea­ka­te­le ava­da kesk­mi­se ehk B-kor­pu­se alu­mi­ne kor­rus, kuid nüüd on re­mon­di­tud sel­le ma­ja mõ­le­mad kor­ru­sed: „Ea­ka­te­le on teh­tud ka­he­ko­ha­li­sed toad, tua­lett­ruu­mid on nel­ja toa pea­le. Mõ­le­ma­le kor­ru­se­le tu­le­vad ühi­sed söö­gi­toad ja köö­gi­nurk, kus klien­did saa­vad soo­vi kor­ral ka ise toi­tu val­mis­ta­da. Söö­gi too­me esial­gu väl­jast, lä­bi­rää­ki­mised või­ma­li­ke tee­nu­se­pak­ku­ja­te­ga on poo­le­li. Kui klien­te tu­leb juur­de, hak­kab töö­le oma köök.”

Prae­gu si­sus­ta­tak­se tu­be ja taot­le­tak­se amet­kon­da­delt koos­kõ­las­tu­si. Ena­mik töö­ta­jaid on hool­de­ko­du käi­vi­ta­mi­seks lei­tud, ot­si­tak­se veel üht hool­da­jat. El­ge Här­ma sõ­nul on töö­ta­jad Kuu­sa­lu val­last ning ka esi­mes­test klien­ti­dest on pal­jud seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga.

„Hool­de­ko­du­koh­ta saab taot­le­da meie vee­bi­le­he kau­du. Re­gist­ree­rin­gus me ei palu märkida ea­ka ini­me­se elu­koh­ta. Taot­le­ja­ga rää­ki­des on sel­gu­nud, et pal­jud tu­le­va­sed klien­did on seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga. Nad on ko­ha­li­kud ela­ni­kud või ela­vad nüüd­seks ku­sa­gil kau­ge­mal, kuid ta­hak­sid ko­du­kan­di­le lä­he­ma­le. Klien­te on ka Tal­lin­nast,“ üt­les ju­ha­ta­ja.

Valk­la Sü­da­me­ko­du üld­hool­dus­tee­nu­se oda­vaim hind on 895 eu­rot kuus, vas­ta­valt hool­dus­va­ja­du­se­le hind tõu­seb. Kui soo­vi­tak­se ela­da ka­he­ses toas ük­si, on see­gi kal­lim. Ju­ha­ta­ja kom­men­tee­rib, et Valk­la Sü­da­me­ko­du tee­nu­se hin­nad on kesk­mi­sel ta­se­mel, kui võr­rel­da Ees­ti teis­te üld­hoo­le­ko­du­de­ga.

Pe­reõe tee­nust hak­kab Valk­la Sü­da­me­ko­dus osu­ta­ma Al­ba Õen­dus­tee­nu­sed OÜ, mi­da ju­hib Hel­le Bo­ris­sov. Koos­tööd te­hak­se Kuu­sa­lu pe­rears­ti Su­san­na Ka­ri­ga. El­ge Här­ma mär­gib, et klien­di­le võib jää­da ka oma se­ni­ne pe­rearst.

Re­mon­di­tööd Valk­la hool­de­ko­dus jät­ku­vad, ko­gu komp­leks ehi­ta­tak­se üm­ber üld­hool­de­ko­duks. Tu­le­vi­kus võiks ma­hu­ta­da ku­ni 250 klien­ti. Muu­de­tud on ka õuea­la, kõr­ged kor-

p­us­te­va­he­li­sed aiad ja okast­raat on ma­ha võe­tud, de­ment­se­te osa­kon­na jaoks jääb ma­da­la aia­ga eral­da­tud ala. Juur­de on teh­tud is­tu­mis­koh­ti ja hal­jas­tust.

El­ge Här­ma: „Proo­vi­me te­ha nii õuea­lad kui si­se­ruu­mid hu­bas­teks ja ko­du­seks. On ju­ba kii­de­tud, et see po­le enam en­di­ne Valk­la hool­de­ko­du, vaid pal­ju ilu­sam.“

Valk­las­se ra­ja­ti in­va­lii­di­de­ko­du 1957. aas­tal. Es­malt asu­ti mõi­sa­hoo­nes, 1975. aas­tal ehi­ta­ti kõr­va­le uus hool­de­ko­du, ko­gu komp­leks val­mis 1980nda­tel aas­ta­tel. Hiil­ge­aega­del oli hool­de­ko­dus üle 300 hoo­lea­lu­se.