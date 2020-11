AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed müüb Valk­las nel­ja kin­nis­tut, klien­did ko­li­tak­se Tal­lin­nas­se ja Sil­la­mäe­le.

No­vemb­ri esi­me­sest nä­da­last ko­li­ti Valk­la Ko­du 30 klien­ti Vil­jan­dis­se Jä­me­ja­la par­gis asu­vas­se uhiuu­de hoo­le­kan­de­maj­ja, kus psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed ela­vad pe­re­laad­se­tes olu­des. Seo­ses klien­ti­de lah­ku­mi­se­ga said Valk­la Ko­du 10 töö­ta­jat sep­temb­ri lõ­pus koon­da­mis­tea­te, osad neist on ka Kuu­sa­lu val­last.

Prae­gu­seks on Valk­la Ko­dus­se jää­nud eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se­le ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma sõ­nul 52 klien­ti ning tööt­jaid on kok­ku 50, kel­lest 37 on te­ge­vus­ju­hen­da­jad. Töö­ta­tak­se eri koor­mu­se­ga, on osa­li­se tööa­ja­ga töö­ta­jaid. Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke on töö­ta­ja­te seas 20, Lok­salt 2. Suu­rem osa per­so­na­list tuuak­se Valk­las­se Tal­lin­nast.

Ap­ril­list on ka­vas Valk­la Ko­du sul­ge­da. AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed ra­jab Tal­lin­nas­se ja Sil­la­mäe­le uued hoo­le­kan­de­ma­jad, ku­hu ko­li­tak­se Valk­las ela­vad klien­did.

„Ole­me töö­ta­ja­te­ga ves­tel­nud, pa­ku­me os­kus­te ja tead­mis­te põ­hi­selt või­ma­lust töö­ta­da teistes meie kodudes, kuid kõi­gi­le tööd ei ja­gu, tu­leb koon­da­mi­si. Mõ­ned töö­ta­jad on ju­ba ka öel­nud, et ei soo­vi jät­ka­ta,“ rää­kis ju­ha­ta­ja.

