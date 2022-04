MTÜ Ökok­ratt asu­ta­ja ja juht Priit Ad­ler kut­sus Uk­rai­nast sõ­ja eest Ees­tis­se põ­ge­ne­nud õpe­ta­jad tark­va­rap­lat­vor­mi Edu­mus esin­da­ja­te va­hen­du­sel Kuu­sa­lu val­da ta­su­ta loo­dus­mat­ka­le. Lau­päe­val, 26. märt­sil tõi Ökok­ra­ti tel­li­tud buss Tal­lin­nast Rum­mu ra­bas­se mat­ka­le 30 uk­rain­last – Edu­mu­se loo­dud uk­rai­na­keel­se vee­bi­koo­li „Loo­tu­se kool“ ka­su­ta­vad õpe­ta­jad ja nen­de lap­sed.

Mat­kag­ru­pi vii­sid mat­ka­le loo­dus­gii­did Priit Ad­ler Kuu­sa­lust, And­rus Pärn Ka­ber­la kü­last ja Mar­ko Pil­le Loo ale­vi­kust. Maa­le­he ja Del­fi on­li­ne-uu­dis­test kir­ju­ta­ti sel­le mat­ka koh­ta paar päe­va hil­jem, kui­das uk­rain­la­sed käi­sid esi­mest kor­da elus räät­sa­de­ga ja nä­gid ra­ba ning kor­ja­sid kül­mu­nud jõh­vi­kaid.

Priit Ad­ler: „Tun­dub, et loo­dus­matk meel­dis uk­rain­las­te­le, nad kor­da­sid kiit­valt sõ­na „glas­no“. Rää­ki­sid, et õpe­ta­vad Edu­mu­se prog­ram­mi jär­gi oma õpi­la­si, kes on nüüd mit­mel pool maail­mas. Ka üt­le­sid, et nen­de en­di las­te­le on vä­ga va­ja ar­vu­teid.“

MTÜ Ökok­ratt kor­ral­dab loo­dus­mat­ku Rummu rabas, Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­ku­ses Uba­ri maas­ti­ku­kait­sea­lal Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­las, sa­mu­ti La­he­maa rah­vus­par­gis. Priit Ad­le­ri kin­ni­tu­sel ol­lak­se val­mis kor­ral­da­ma õp­pe­ret­ki ka uk­rai­na kee­les, kui lei­tak­se uk­rai­na­keel­ne ju­hen­da­ja, ke­da väl­ja õpe­ta­da.

Ubari Loodustarkuse Keskus on kahe püstkoja ja lõkkeplatsiga õppekoht põlismetsas Kuu-salu valla piiri lähedal. Samas on see ka kaubamärk, loodustarkuse keskuselt tellitakse aas­tas li­gi 500 loo­dus­mat­ka, pea­mi­selt õpi­las­te­le, aga sa­mu­ti töö­kol­lek­tii­vi­de­le ja sõp­rus­kon­da­de­le. Pal­ju mat­ka­tak­se Kuu­sa­lu val­las. Part­ner on Lää­ne-Vi­ru­maal Puh­ta Vee Tee­ma­park. Loo­dus­gii­de on kok­ku 13. Ubari Loodustarkuse Kes­ku­se ko­du­le­hel on paar­küm­mend mat­kap­rog­ram­mi õpi­las­te­le ja um­bes sa­ma pal­ju täis­kas­va­nu­te­le. Aas­tas kü­las­tab keskuse giidide juhendamisel loo­dust 10 000-12 000 ini­mest.

„Lä­hi­kuu­de ka­len­der on ti­he­dalt bro­nee­ri­tud, müü­me oma mat­ku aas­ta et­te. Nä­da­la sees mat­ka­vad pea­mi­selt õpi­la­sed ja ka et­te­võ­te­te kol­lek­tii­vid, nä­da­la­va­he­tu­sel sõp­rus­kon­nad. Vii­me gru­pid ena­mas­ti sel­lis­tes­se koh­ta­des­se, kus käiak­se vä­he, puu­du­vad ra­jad ja laud­teed. Meie töö on emotsiooni loomine ja looduse vahendamine. Õpe­ta­me loo­dust tund­ma ja seal hak­ka­ma saa­ma, ka se­da, kui­das ka­su­ta­da õp­pe­töös ja mat­ka­mi­sel nu­ti­sead­meid, näi­teks te­le­fo­ni kül­ge kin­ni­ta­ta­vat mik­ros­koo­pi. Tänapäeva noored liiguvad looduses harva. Ole­me näi­nud ret­ke­del lap­si, kes po­le va­rem üld­se met­sas käi­nud. Mõ­ni on lau­sa nut­nud, nii oht­lik ja ko­le tun­dus lii­ku­da met­sa­ra­jal,“ kir­jel­dab Priit Ad­ler.

Mat­ka­ja­te seas on Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­li mõ­ned klas­sid, kuid võiks ol­la roh­kem, mär­gib ta ning tõ­deb, et vä­ga pal­jud Kuu­sa­lu val­la ini­me­sed ei tea, kui eri­li­ne ja mit­me­külg­ne loo­dus on Uba­ri maas­ti­ku­kait­se-a­lal, mis asub Kuu­sa­lu­le üs­na lä­he­dal.

„Uba­ri maas­ti­ku­kait­sea­la on saa­nud ni­me Ka­ber­la kü­las asu­va Uba­ri ta­lu jär­gi. Se­da ala lä­bib li­gi mil­jar­di aas­ta va­nu­ne Bal­ti klint, mis saab al­gu­se Got­lan­dilt ja kul­geb 1200 ki­lo­meet­ri pik­ku­selt La­do­ga jär­ve­ni. Kui pal­jud Kuu­sa­lu val­la ini­mes­test tea­vad Riia­mä­ge, pae­pal­jan­dit või lii­va­ki­vist Hun­di- ja Ku­ra­di koo­bast, kus ko­ha­li­kud ela­ni­kud var­ja­sid end juu­ni­küü­di­ta­mi­se ajal? Kel ko­ha­li­kest hu­vi, võib min­na omal käel sin­na mat­ka­ma. Sa­ge­li sõi­de­tak­se La­he­maa kau­ni­tes­se pai­ka­des­se, aga ka Valk­la-Ka­ber­la va­hel on vä­ga eri­li­ne loo­dus,“ kin­ni­tab ta.