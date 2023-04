Vanast majas sai uus – Raasikul avati sotsiaalmaja

Reedel, 21. aprillil avati Raasikul Nurme tänaval hoones, mida vanemad inimesed mäletavad kui Raasiku haiglat, renoveeritud sotsiaalkorteritega maja. Kahekordses sotsiaalmajas on 9 elamispinda – esimesel korrusel 5 ja teisel 4 ühe-kahetoalist korterit.

Vana puitmaja renoveerimine läks koos projekteerimisega maksma ligi 800 000 eurot. Umbes 350 000 euroga ehk poolega projekteerimise, abikõlbulike ehitustööde ning tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve tasust toetab KredEx.

Mitmeaastane projekt

2020. aasta augustis tõdes Raasiku toonane vallavanem Andre Sepp, et vallale kuuluvad sotsiaalpinnad on halvas seisukorras ja ebaökonoomsed, puudub hoone, mis täidaks sotsiaalmaja funktsioone. Vallavalitsus pakkus volikogule idee taotleda KredExilt omavalitsustele kuuluvate kortermajade energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks mõeldud toetust. Esialgu oli sotsiaalmaja asukohaks kaks valikut, valiti Nurme tänav 10 asuva kahekordne puitmaja, kus asusid ka siis sotsiaalsed elamispinnad.

„Selle projektiga on olnud väga palju tööd ja tegemist,“ sõnas praegune vallavanem Raul Siem rohkem kui kaks ja pool aastat hiljem sotsiaalmaja avamisel.

Hoone renoveerimisprojekt telliti 2020. aastal, 2021. aastal kuulutati välja ehitushange. Esimene hange nurjus, parima pakkumise teinud ehitusfirma loobus lepingu sõlmimisest, viidates puudustele OÜ Kirde Projekt koostatud renoveerimisprojektis. Teise hankega eelmise aasta alguses õnnestus leida ehitaja, „tondilossi“ hakkas uueks renoveerima OÜ Danville. Ettevõtte objektijuht Tiit Luigas ütles, et ehituse algus venis, sest selgus, renoveerimisprojektil olid hoone kandvad seinad märgitud valesti ja selle alusel koostatud ruumiplaneeringu järgi oleks tulnud kandvad seinad maha võtta.

Vallavanem märkis: „Läbi valu, higi ja pisarate oleme lõpuks jõudnud nii kaugele, et see maja on valmis, ja usun, et oleme kõik saavutatuga rahul.“

Ta andis vallavalitsuse tänukirja ehituse KredExi poolsele tehnilisele konsultandile Igor Onkelile Keila Halduse OÜst, ehitusfirma OÜ Danville juhile Aleksandr Võgonnoile ning avamisel vallavalitsuse haldus- ja ehitusosakonda esindanud Johanna Sepmannile ja finantsjuht Evelyn Velberkile.

Koos Aleksandr Võgonnoiga lõikas Raul Siem uue sotsiaalelamu sissepääsu juures läbi sümboolse lindi.

Algusest peale sotsiaalmaja rekonstrueerimise projekti vedanud tehniline konsultant Igor Onkel kinkis uuele majale Eesti lipu. Ta ütles, et Raasiku sotsiaalmaja on viimane kohalikule omavalitsusele kuuluv hoone, mis sai KredExilt toetust. Konsultant kiitis koostööd vallavalitsusega ning tänas ka ehitajaid: „Ükski ehitus ei lähe ilma vaidlusteta. Kui vaja, tegime pingete maha võtmiseks kriisikoosoleku. Ehitusajaga mindi veidi üle tähtaja, kuid nüüd on valmis.“

Nii ehituse objektijuht kui tehniline konsultant kinnitasid, et Raasiku sotsiaalmaja renoveerimine oli neile suur takistusterohke väljakutse ning vanast väga halvas seisukorras olnud hoonest ei jäänud peale välisseinte peaaegu midagi alles. Nad kirjeldasid, et enne lammutamistöödega alustamist tuli pööningult, mis nüüd on soojustatud puistevillaga, välja vedada mitusada kilo surnud tuvisid. Ehitamise käigus tuli kogu hoone alumiste palgiridade vahetamiseks tõsta 20 sentimeetrit üles, teha ka uued vundamendialused. Maja mitmest sissepääsust jäi alles üks. Eterniitkatuse all olnud vana plekk-katus asendati kaasaegsega, hoovipoolses küljes on katusel päikesepaneelid. Hoonet kütab õhk-vesi soojuspump.

„Ehitatud on optimaalselt ja säästvalt. Maja sai innovaatiline – katusel on päikesepaneelid, õues elektriauto laadimispunkt,“ sõnas Igor Onkel.

Maja saab elanikud maikuus

Sotsiaalmaja esimesel korrusel on 4 ühiskasutuses pesu- ja tualettruumiga tuba ning üks kahetoaline eluruum. Korruse peale on kasutada ühine köök. Teisel korrusel on 3 ühetoalist kööginurga ning dušinurgaga tualettruumiga korterit ja üks kahetoaline. Köökides on ka külmikud.

Kõigi tubade akende ees on rulood, igas toas on ka veidi mööblit – diivan või voodi, laud, mõni kapp või tool. Tubade mööbel on saadud tasuta, annetasid peamiselt Aruküla ja Tallinna inimesed.

Valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kairi Burnaševa lausus, et üürilistega täitub sotsiaalmaja maikuus. Kahetoalistesse kolivad lastega pered, väiksematesse tubadesse-korteritesse üksikud sotsiaaleluruumi vajavad inimesed, paar noort on tulemas lastekodust.

„Kehtestame kodukorra ja maja saab perenaise, kes hakkab silma peal hoidma, et elanikud järgiksid kodukorda, hoiaksid ühiskasutuses pinnad puhtana, aitab neid natuke ka koristamisel,“ ütles Kairi Burnaševa.