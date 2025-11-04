Ees­ti täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se koo­li­ta­ja­te as­sot­siat­sioon And­ras kor­ral­das koos­töös ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se kon­kur­si. Har­ju­maa au­hin­na­saa­jad on va­li­tud, au­hin­nad an­tak­se üle 27. no­vemb­ril Siid­ri­far­mis toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel.

Aas­ta õpi­te­gu lau­reaat

Har­ju­maa aas­ta õpi­te­gu on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud „Igaü­hest võib saa­da di­gi­täht“. Käe­so­le­va aas­ta märt­sis toi­mu­sid Kuu­sa­lu ja Kol­ga raa­ma­tu­ko­gus ta­su­ta ar­vu­ti­koo­li­tu­sed pen­sio­niea­lis­te­le. Mõ­le­mas raa­ma­tu­ko­gus oli kaks koo­li­tust, ju­hen­da­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li 9. klas­si noor­me­hed Karl Se­bas­tian Aun, Karl Lu­ga ja Joo­sep Arik ning Tal­lin­na Üli­koo­li tu­deng Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li. Õpe­ta­ti nu­ti­te­le­fo­ni ka­su­ta­mist, ka ar­vu­ti abil di­gi­taal­se­te teat­ri- ja bus­si­pi­le­ti­te ost­mist ja muid sar­na­seid os­ku­si. Sõ­nu­mi­too­jas il­mus mai­kuus sel tee­mal lu­gu „Kuu­sa­lu noo­red õpe­ta­sid ea­ka­te­le di­gios­ku­si“.

Aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku tööand­ja erip­ree­mia

Aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku tööand­ja erip­ree­mia päl­vib Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed, kus 2024/2025 õp­peaas­tal õp­pis iga kol­mas töö­ta­ja. Las­teaia 30 töö­ta­jast osa­le­sid 10 töö­ta­jat ak­tiiv­selt õpin­gu­tes ja koo­li­tus­tel. Ne­li töö­ta­jat on üli­koo­lis ma­gist­riõp­pes, kaks osa­le­vad lap­se­hoid­ja ta­se­me­koo­li­tu­sel ja viis on lä­bi­nud eri­ne­vaid eria­la­seid täien­dus­koo­li­tu­si. Koo­li­tus­teks ka­su­ta­tak­se las­teaia koo­li­tu­see­lar­vet. Las­teaia juht­kond on loo­nud õp­pi­mist toe­ta­va töö­kesk­kon­na. Täien­dõp­pe tee­mad va­li­tak­se koos­töös töö­ta­ja­te­ga ja saa­dud ko­ge­mu­si ja­ga­tak­se kol­lee­gi­de­ga.

Aas­ta õp­pi­ja no­mi­nen­did

Aas­ta õp­pi­ja tiit­li no­mi­nen­ti­de seas on Bir­te Lees ja Kal­li-Ma­rion Sass Kuu­sa­lu val­last ning Ma­ris Puu­sepp Raa­si­ku val­last.

Bir­te Lees on Kuu­sa­lu las­te­aia Jus­si­ke rüh­maõ­pe­ta­ja. Ta õpib kau­gõp­pes Tal­lin­na Üli­koo­lis õpe­ta­jaks ja on osa­le­nud mit­me­tel eria­las­tel koo­li­tus­tel. Ta on kor­ral­da­nud las­te­laag­reid ja viib lä­bi eri­ne­vaid män­ge las­te­le.

Kal­li-Ma­rion Sass töö­tab Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­ses juh­tu­mi­kor­ral­da­jana. Ta õp­pis töö ja pe­re kõr­valt Tal­lin­na Üli­koo­li Haap­sa­lu kol­ledžis ter­vi­se­ju­hi eria­lal, on va­ba­taht­li­ku­na kaa­sa löö­nud Kuu­sa­lu val­las rah­va­ter­vist eden­da­va­tes pro­jek­ti­des.

Ma­ris Puu­sepp on Raa­si­ku koo­li las­teaia õpe­ta­ja. Ta õp­pis töö ja pe­re kõr­valt Tal­lin­na Üli­koo­lis alus­ha­ri­du­se pe­da­goo­gi ma­gist­riõp­pes, on lä­bi­nud ka töö­a­la­seid koo­li­tu­si. Ta on ja­ga­nud saa­dud tead­mi­si kol­lee­gi­de­le ning or­ga­ni­see­rib las­te­le eri­ne­vaid üri­tu­si.

Aas­ta koo­li­ta­ja no­mi­nent

Aas­ta koo­li­ta­ja tiit­li no­mi­nen­ti­de hul­gas on He­le­rin Tiik Kuu­sa­lu val­last.

He­le­rin Tiik töö­tab Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses vaim­se ter­vi­se õe­na. Ta on kor­ral­da­nud ea­ka­te­le ta­su­ta loen­guid une­hü­giee­nist, pa­kub in­di­vi­duaal­set ta­ga­si­si­det ja prak­ti­li­si nip­pe, mis kas­va­ta­vad nii noor­tes kui ea­ka­tes ene­se­kind­lust ja ene­se­juh­ti­mi­sos­kust. Sa­mas täien­dab ta oma tead­mi­si uu­si­ma­test suun­da­dest ja me­too­di­ka­test.