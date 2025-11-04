Eesti täiskasvanuhariduse koolitajate assotsiatsioon Andras korraldas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga täiskasvanuhariduse konkursi. Harjumaa auhinnasaajad on valitud, auhinnad antakse üle 27. novembril Siidrifarmis toimuval tunnustusüritusel.
Aasta õpitegu laureaat
Harjumaa aasta õpitegu on Kuusalu vallavalitsuse korraldatud „Igaühest võib saada digitäht“. Käesoleva aasta märtsis toimusid Kuusalu ja Kolga raamatukogus tasuta arvutikoolitused pensioniealistele. Mõlemas raamatukogus oli kaks koolitust, juhendasid Kuusalu keskkooli 9. klassi noormehed Karl Sebastian Aun, Karl Luga ja Joosep Arik ning Tallinna Ülikooli tudeng Eliisa Helene Mäeväli. Õpetati nutitelefoni kasutamist, ka arvuti abil digitaalsete teatri- ja bussipiletite ostmist ja muid sarnaseid oskusi. Sõnumitoojas ilmus maikuus sel teemal lugu „Kuusalu noored õpetasid eakatele digioskusi“.
Aasta õppijasõbraliku tööandja eripreemia
Aasta õppijasõbraliku tööandja eripreemia pälvib Kiiu Kiigepõnni lasteaed, kus 2024/2025 õppeaastal õppis iga kolmas töötaja. Lasteaia 30 töötajast osalesid 10 töötajat aktiivselt õpingutes ja koolitustel. Neli töötajat on ülikoolis magistriõppes, kaks osalevad lapsehoidja tasemekoolitusel ja viis on läbinud erinevaid erialaseid täienduskoolitusi. Koolitusteks kasutatakse lasteaia koolituseelarvet. Lasteaia juhtkond on loonud õppimist toetava töökeskkonna. Täiendõppe teemad valitakse koostöös töötajatega ja saadud kogemusi jagatakse kolleegidega.
Aasta õppija nominendid
Aasta õppija tiitli nominentide seas on Birte Lees ja Kalli-Marion Sass Kuusalu vallast ning Maris Puusepp Raasiku vallast.
Birte Lees on Kuusalu lasteaia Jussike rühmaõpetaja. Ta õpib kaugõppes Tallinna Ülikoolis õpetajaks ja on osalenud mitmetel erialastel koolitustel. Ta on korraldanud lastelaagreid ja viib läbi erinevaid mänge lastele.
Kalli-Marion Sass töötab Kuusalu Hariduse Tugikeskuses juhtumikorraldajana. Ta õppis töö ja pere kõrvalt Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis tervisejuhi erialal, on vabatahtlikuna kaasa löönud Kuusalu vallas rahvatervist edendavates projektides.
Maris Puusepp on Raasiku kooli lasteaia õpetaja. Ta õppis töö ja pere kõrvalt Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi magistriõppes, on läbinud ka tööalaseid koolitusi. Ta on jaganud saadud teadmisi kolleegidele ning organiseerib lastele erinevaid üritusi.
Aasta koolitaja nominent
Aasta koolitaja tiitli nominentide hulgas on Helerin Tiik Kuusalu vallast.
Helerin Tiik töötab Kuusalu Tervisekeskuses vaimse tervise õena. Ta on korraldanud eakatele tasuta loenguid unehügieenist, pakub individuaalset tagasisidet ja praktilisi nippe, mis kasvatavad nii noortes kui eakates enesekindlust ja enesejuhtimisoskust. Samas täiendab ta oma teadmisi uusimatest suundadest ja metoodikatest.