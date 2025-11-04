Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (RKIK) eral­dab Anija val­la­le 30 000 eu­rot rii­gieel­ar­ve­list toe­tust, et ra­ja­da Pil­la­pa­lu kül­la Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­la­le laud­tee. RKI­Ki har­ju­tus­väl­ja­de port­fel­li­juhi Ela­ri Kal­ma­ru sõ­nul soo­vi­tak­se koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga kom­pen­see­ri­da Sood­la har­ju­tus­väl­jast tu­le­ne­vaid häi­rin­guid. „Laud­tee ra­ja­mi­ne Li­na­jär­ve äär­de ai­tab muu­ta kau­ni loo­du­se ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le ja kü­las­ta­ja­te­le pa­re­mi­ni kät­te­saa­da­vaks,“ mär­kis ta. Val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas, et kui­gi har­ju­tus­väl­jast tu­le­ne­vat häi­rin­gut ei ole või­ma­lik täie­li­kult kom­pen­see­ri­da, on olu­li­ne, et ko­ha­li­kud saa­vad hü­ve­sid, kui har­ju­tus­vä­li ra­ja­tak­se nen­de naab­rus­se. Aeg­vii­du sot­siaal­mee­dia­gru­pis on uu­dis te­ki­ta­nud pa­ha­meelt, mär­gi­ti, et laud­tee Sood­la har­ju­tus­väl­jast tu­le­ne­vaid häi­rin­guid ei kom­pen­see­ri, ning ar­va­ti, et toe­tus­ra­ha oleks või­nud li­sa­da ta­lu­mis­ta­su­le, mis har­ju­tus­väl­ja eest val­laee­lar­ves­se igal aas­tal lae­kub. Mõ­ni ini­me­ne ar­vas, et li­sa­toe­tus oleks tul­nud an­da ela­ni­ke­le ko­du­de­le he­li­kind­la­te aken­de pai­gal­da­mi­seks. Rii­vo Noor sel­gi­tas aja­le­he­le, et toe­tus eral­da­ti Ani­ja val­la­le kait­se­mi­nist­ri käsk­kir­ja­ga sih­tots­tar­be­li­selt laud­tee ra­ja­mi­seks. Ta lisas, kuna harjutusväli lõhub olemasolevaid matkaradu, on RKIKiga kõneldud ka Venejärve ümbrusesse laudtee rajamise ja Kõrvemaa suusaradade edasiarendamise toetamisest.