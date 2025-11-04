Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) eraldab Anija vallale 30 000 eurot riigieelarvelist toetust, et rajada Pillapalu külla Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale laudtee. RKIKi harjutusväljade portfellijuhi Elari Kalmaru sõnul soovitakse koostöös Anija vallavalitsusega kompenseerida Soodla harjutusväljast tulenevaid häiringuid. „Laudtee rajamine Linajärve äärde aitab muuta kauni looduse kohalikele elanikele ja külastajatele paremini kättesaadavaks,“ märkis ta. Vallavanem Riivo Noor lisas, et kuigi harjutusväljast tulenevat häiringut ei ole võimalik täielikult kompenseerida, on oluline, et kohalikud saavad hüvesid, kui harjutusväli rajatakse nende naabrusse. Aegviidu sotsiaalmeediagrupis on uudis tekitanud pahameelt, märgiti, et laudtee Soodla harjutusväljast tulenevaid häiringuid ei kompenseeri, ning arvati, et toetusraha oleks võinud lisada talumistasule, mis harjutusvälja eest vallaeelarvesse igal aastal laekub. Mõni inimene arvas, et lisatoetus oleks tulnud anda elanikele kodudele helikindlate akende paigaldamiseks. Riivo Noor selgitas ajalehele, et toetus eraldati Anija vallale kaitseministri käskkirjaga sihtotstarbeliselt laudtee rajamiseks. Ta lisas, kuna harjutusväli lõhub olemasolevaid matkaradu, on RKIKiga kõneldud ka Venejärve ümbrusesse laudtee rajamise ja Kõrvemaa suusaradade edasiarendamise toetamisest.