Sõnumitoojas 29. oktoobril

- Transpordiamet alandab Arukülas Lagedi-Peningi maanteel piirkiirust;
- Raasiku tragöödia tõttu ärevuses inimestele pakutakse psühholoogilist tuge;
- Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald teevad koalitsiooni;
- Raasiku vallavanema asendaja töötasu;
- Raasiku vald müüs kinnistu Kulli külas;
- Raasiku valla laste ja perede komisjon;
- Tiitli Harjumaa aasta õpitegu pälvis põlvkondade digiõpe Kuusalu vallas;
- Kuusalu valla esindus külastas sõpruslinna Gruusias;
- Kuusalu keskkool sai uue hoolekogu;
- Kuusalu folgirühm tähistas kümnendat tegevusaastat;
- Kuusalu keskkool alustas liginullenergiahoones;
- Loksa päästekomandol on uus pealik – PILLERIIN KURG Kolgast;
- Anija valla segakoor Hannijöggi naasis koorifestivalilt Itaaliast hõbediplomiga;
- Anija valla teedesse investeeritakse järgmisel aastal ligi 340 000 eurot;
- Kehra ajalookonverentsil räägiti naistest kodumaa kaitsel;
- Anija valla rahvajooksul oli kokku ligi 200 osalejat;
- Anija valla III lisaeelarve;
- RKIK investeerib Linajärve laudtee rajamisse;
- Aegviidu lasteaed suletakse õhtul varem;
- Külade toetus Pillapalu külaseltsile.
