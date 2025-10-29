Sõnumitoojas 29. oktoobril

  • Transpordiamet alandab Arukülas Lagedi-Peningi maanteel piirkiirust;
  • Raasiku tragöödia tõttu ärevuses inimestele pakutakse psühholoogilist tuge;
  • Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald teevad koalitsiooni;
  • Raasiku vallavanema asendaja töötasu;
  • Raasiku vald müüs kinnistu Kulli külas;
  • Raasiku valla laste ja perede komisjon;
  • Tiitli Harjumaa aasta õpitegu pälvis põlvkondade digiõpe Kuusalu vallas;
  • Kuusalu valla esindus külastas sõpruslinna Gruusias;
  • Kuusalu keskkool sai uue hoolekogu;
  • Kuusalu folgirühm tähistas kümnendat tegevusaastat;
  • Kuusalu keskkool alustas liginullenergiahoones;
  • Loksa päästekomandol on uus pealik – PILLERIIN KURG Kolgast;
  • Anija valla segakoor Hannijöggi naasis koorifestivalilt Itaaliast hõbediplomiga;
  • Anija valla teedesse investeeritakse järgmisel aastal ligi 340 000 eurot;
  • Kehra ajalookonverentsil räägiti naistest kodumaa kaitsel;
  • Anija valla rahvajooksul oli kokku ligi 200 osalejat;
  • Anija valla III lisaeelarve;
  • RKIK investeerib Linajärve laudtee rajamisse;
  • Aegviidu lasteaed suletakse õhtul varem;
  • Külade toetus Pillapalu külaseltsile.

