Ani­ja mõis taa­sa­va­ti pä­rast li­gi kaks aas­tat kest­nud re­no­vee­ri­mis­töid pü­ha­päe­val, 23. au­gus­til. Pi­du­lik tse­re­moo­nia toi­mus mõi­sa par­gis, kus sa­mal ajal toi­mus ka nel­jas mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­val.

„Ei ole just tih­ti või­ma­lust nä­ha, kui­das aja­lu­gu meie sil­me all taas el­lu är­kab, Ani­ja mõis on saa­nud uue elu ja hin­ga­mi­se,“ mär­kis päe­va­juht Siim Türn­puu.

EA­Si toe­tus­ra­ha eest ja Ani­ja val­la kaa­sa­bil res­tau­ree­ri­ti Ani­ja mõis kü­las­tus­kes­ku­seks „Mõi­sa aja lu­gu“. Või­ma­li­kult pal­ju püü­ti säi­li­ta­da ole­ma­so­le­vat, et an­da sel­le kau­du üle­vaa­det eri ajas­tu­test.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor tä­nas Ani­ja val­la eel­mi­si vo­li­ko­gu­sid-val­la­va­lit­su­si, kes ot­sus­ta­sid, et mõi­sa ei müü­da era­kä­tes­se, vaid te­hak­se kor­da ja jäe­tak­se rah­va ka­su­tus­se, mõi­sa res­tau­ree­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­nud ar­hi­tek­te ja ehi­ta­jaid ning sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus te­gev­juh­ti Jan­ne Kal­lak­maad. Ka ku­na­gis­te mõi­sao­ma­ni­ke jä­rel­tu­li­ja Hen­ning von Wahl Sak­sa­maalt tä­nas neid, kes on seis­nud hea Ani­ja mõi­sa hoid­mi­se eest.

Mõi­sa res­tau­ree­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­nud Mart Kesk­kü­la ASist Res­tor ni­me­tas Ani­ja mõi­sa­ga toi­mu­nut imeks, mil­le sün­niks oli va­ja head tel­li­jat, tub­li­sid pro­jek­tee­ri­jaid-ar­hi­tek­te ning ehi­ta­jat. Ta rää­kis, et en­ne töö­de al­gust öel­di ehi­ta­ja­le – kui sealt lah­ku­tak­se, peab töö ole­ma kor­ra­li­kult teh­tud, aga nii, et kee­gi ei saa aru, et oleks mi­da­gi teh­tud.

Mõi­sa re­no­vee­ri­nud OÜ Su­la­ne te­gev­juht Mar­go Kul­li­saar kin­ni­tas, et Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se­ga ei saa võr­rel­da üh­te­gi teist ehi­tus­tööd, mis nen­de et­te­võ­te on se­ni teinud: „Meie jaoks on see ko­ge­mus hin­da­ma­tu.“

Jan­ne Kal­lak­maa tä­nas kõi­ki, kes on ol­nud toeks, et Ani­ja mõis saaks kor­da: val­la­va­lit­sust ja vo­li­ko­gu, pro­jek­tee­ri­jat, ehi­ta­jat, Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu ee­sot­sas Ar­vi Ka­ro­ta­mi­ga ning ko­ha­lik­ku rah­vast.

Süm­bool­se lin­di mõi­sa pea­hoo­ne ta­ga uhiuue ve­ran­da ees lõi­ka­sid lä­bi Ani­ja vii­mas­te mõis­ni­ke jä­rel­tu­li­ja Hen­ning von Wahl, val­la­va­nem Rii­vo Noor, sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­du­s nõu­ko­gu esi­mees Ar­vi Ka­ro­tam ja te­gev­juht Jan­ne Kal­lak­maa, Res­to­ri peaar­hi­tekt Mart Kes­kkü­la, OÜ Su­la­ne te­gev­juht Mar­go Kul­li­saar ning Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

