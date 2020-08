Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis har­ju­tab pool­sa­da noort pur­je­ta­jat.

Nä­da­la­va­he­tu­sel kol­man­dat kor­da kor­ral­da­tud Ha­ra re­ga­til te­gid noor­te kol­mes paa­dik­las­sis kaa­sa li­gi sa­da pur­je­ta­jat. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl pi­das olu­li­seks, et Ees­ti meist­ri­võist­lus­te etap­pi­de va­he­li­sel nä­da­la­va­he­tu­sel osa­les ar­vu­kalt jä­rel­kas­vu üle ko­gu maa ja õpet­lik oli ene­se proo­vi­le pa­nek lau­päe­val ku­ni 14 meet­rit se­kun­dis pu­hu­nud tuu­les.

2017. aas­ta ke­va­del Ha­ra laht al­les oo­tas väi­ke­si va­len­da­vaid pur­jeid ja hak­ka­jat tree­ne­rit. Uu­ri kü­las elav Ing­rid Rand­laht soo­vis, et Tal­lin­nas pur­je­ta­mis­mait­set proo­vi­nud poeg Jens Rand­laht saaks paadispor­dia­la­ga eda­si te­ge­le­da, kuid pea­lin­na tree­nin­gu­le sõit­mi­ne oli ae­ga nõu­dev. Siis lu­ges kuu­lu­tust pur­je­ta­mi­se alg­kur­su­sest Ha­ra sa­da­mas. Sa­mas sel­gus, et ju­hen­da­jat veel pol­nud­ki.

Tal­lin­na Üli­koo­lis kä­si­töö- ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja kut­se oman­da­nud Ing­rid Rand­laht rää­kis, et te­ge­les orien­tee­ru­mi­se­ga, sai tu­den­gi­na sel alal ka tree­ne­ri­töö ko­ge­mu­se ja hoo­lea­lu­sed jõud­sid Ees­ti noor­te koon­di­se lä­ve­le: „Vii­sin pur­je­ta­mis­kur­su­se lä­bi, lap­sed olid to­re­dad ja hak­ka­jad. Kü­si­sin, kas võik­si­me spor­di­te­ge­mi­se aas­ta­ring­selt käi­ma pan­na. Ha­ra laht so­bib pur­je­ta­mi­se õp­pi­mi­seks ja tree­ni­mi­seks vä­ga häs­ti. See on kaits­tud, avar ja sü­gav. Häs­ti mu­gav on las­te­ga te­ge­le­da. 2018. aas­tal osa­le­si­me Op­ti­mis­ti klas­si­lii­du kor­ral­da­tud LHV sar­jas, mis on mõel­dud õp­pi­mi­seks. Ta­sa­pi­si hak­kas pa­re­mi­ni mi­ne­ma. Õpi­la­sed jõud­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­le­mi­se­ni ja ka me­da­li võit­mi­se­ni.”

Esi­me­sel tal­vel har­ju­tas Ing­rid Rand­la­he rüh­mas to­sin last, prae­gu­seks on koos alg­kur­su­sel osa­le­ja­te­ga selt­si tree­nin­gu­tel osa­le­ja­te arv kas­va­nud poo­le­sa­ja­ni. Üle­san­deid täi­da­vad ka abit­ree­ne­rid Jaa­nus Rand­laht ja Sand­ra Liis Hääl.

Tä­na­vust hooae­ga oli või­ma­lik alus­ta­da pä­rast ko­roo­na­vii­ru­sest põh­jus­ta­tud pau­si mai al­gu­ses. Ing­rid Rand­laht rää­kis, et pur­je­ta­mist alus­ta­ti ta­va­pä­ra­sel ajal, ve­si oli vä­ga külm ja al­gus läks üs­na vae­va­li­selt: „Võist­lus­hooaeg ava­ti al­les juu­ni lõ­pus, mis mõ­ne­ti oli hea, sai­me ra­hu­li­kult tree­ni­da. Mõ­ne­võr­ra kee­ru­li­sem on prae­gu, kui Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pid on eda­si­lük­ka­mis­te tõt­tu üle nä­da­la ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni. See võib ol­la las­te­le ras­ke mit­te ai­nult ke­ha­li­selt, vaid ka vaim­selt.”

Mit­me­külg­set et­te­val­mis­tust ja kam­ba­vai­mu näi­ta­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si kas­van­di­kud juu­ni lõ­pus Tal­lin­nas Taa­vi Oru mä­les­tu­seks pee­tud Kuld­seek­li re­ga­ti võist­kond­li­ku esi­ko­ha­ga. Võist­lu­se ka­vas on pea­le pur­je­ta­mi­se ka kros­si­jooks ja uju­mi­ne, mil­le­ga tree­ne­ri sõ­nul pa­nid hoo­lea­lu­sed esi­ko­ha­le alu­se.

Pur­je­ta­mas käib lap­si üle ko­gu Kuu­sa­lu val­la. Ühelt poolt tullakse Sal­mis­tult, tei­selt poolt Pä­ris­pea pool­saa­relt ja Vi­ha­soo­st. Rüh­mas on esin­da­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Lok­sa kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed.

