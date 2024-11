Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das val­la las­teae­da­de kau­du lap­se­va­ne­ma­te­le ok­toob­ris elekt­roo­ni­li­se kü­sit­lu­se, mil­les soo­vi­ti tea­da, kui pal­jud va­ja­vad oma lap­se­le juu­li­kuus las­teaia­koh­ta.

Ke­va­del muu­tis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu koo­lieel­se­tes las­te­asu­tus­tes lap­se­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kor­da, et või­mal­da­da val­la las­teae­da­des ava­da val­ve­rühm. Se­ni on val­la las­teaiad ol­nud juu­li­kuus kol­lek­tiiv­puh­ku­sel. Et­te­pa­ne­ku su­vi­se val­ve­rüh­ma lu­ba­mi­seks te­gi val­la­va­lit­sus, sest Keh­ra mõned lap­se­va­ne­mad olid and­nud tea­da, et ei saa su­vel 4 nä­da­lat jär­jest puh­kust ning soo­vi­sid ka juu­lis lap­se las­teae­da tuua. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas su­vi­se val­ve­rüh­ma osa­lus­ta­suks 13 prot­sen­ti jooks­va aas­ta töö­ta­su alam­mää­rast, mis on käe­so­le­val aas­tal 106,60 eu­rot. Val­la las­teae­da­de ta­va­pä­ra­ne ko­ha­ta­su on sõl­tu­valt las­te ar­vust pe­res ku­ni 6,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk tä­na­vu mak­si­maal­selt 53 eu­rot kuus. Las­teaia­rühm lu­ba­ti juu­lis ava­da ka­heks nä­da­laks tin­gi­mu­sel, et sin­na soo­vi­tak­se koh­ta vä­he­malt 10 lap­se­le. Ku­na koh­ta soo­vi­ti 7 lap­se­le, jäi rühm ava­ma­ta.

„Ot­sus­ta­si­me nüüd uues­ti kü­si­da, et saa­da tea­da, kas ja kui pal­ju on järg­mi­seks su­veks ko­ha­soo­vi­jaid. 29 ini­mest vas­ta­sid, et neil oleks lap­se­le va­ja juu­lis las­teaia­koh­ta. Neist suu­rem osa, 80 prot­sen­ti, on Keh­rast,“ üt­les abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem.

Val­da­valt soo­vi­ti, et las­teaia­rühm oleks ava­tud kaks nä­da­lat, mit­te ko­gu kuu: „Läh­tu­me sel­lest ja hak­ka­me ilm­selt veeb­rua­ris kir­ja pa­ne­ma, kes kind­las­ti las­teaia­koh­ta soo­vi­vad. Tin­gi­mus on sa­ma na­gu oli tä­na­vu – rüh­ma ava­mi­seks peab sin­na ole­ma ko­ha­soov vä­he­malt 10 lap­se­le. Kui tu­leb vä­he­malt nii pal­ju aval­du­si, siis ava­me juu­lis rüh­ma Keh­ras, ilm­selt Las­te­ta­re ma­jas.“

Kü­sit­lu­ses pa­lu­ti lap­se­va­ne­ma­tel ka hin­na­ta, kas vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud ta­su, mis tä­na­vu oleks ka ka­he nä­da­la eest ol­nud 106,60 eu­rot, on nen­de mee­lest lii­ga kõr­ge.

„Ku­na pe­red pi­da­sid se­da lii­ga kal­liks, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus te­ha vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku ta­su alan­da­da,“ sõ­nas Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, et osa vas­ta­nuid pi­da­sid vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud su­vist ko­ha­ta­su lau­sa nae­ru­väär­selt kõr­geks: „Val­la ku­lud val­ve­rüh­ma­le on tun­du­valt suu­re­mad, kui lap­se­va­ne­ma­telt kü­si­me, sest pea­me hoid­ma tööl las­teaia­per­so­na­li ja töö­ta­ma pea­vad samuti Keh­ra güm­naa­siu­mi köö­gi töö­ta­jad, kes val­mis­ta­vad ka las­teaia toi­du. Kui va­ne­ma­tel on va­ja lap­se­le juu­lis las­teaia­koh­ta sel­le tõt­tu, et käi­vad sa­mal ajal tööl, siis nad tee­ni­vad sel­lel ajal ka pal­ka.“

Val­la­va­lit­sus esi­tas vo­li­ko­gu­le eel­nõu, et edas­pi­di tu­leb lap­se­va­ne­ma­tel juu­lis – ju­hul, kui val­ve­rühm ava­tak­se – ko­ha­ta­su ka­he nä­da­la eest ta­su­da 53 eu­rot ehk sa­ma pal­ju, kui on ta­va­pä­ra­ne kuu­ta­su. Vo­li­ko­gu aru­tab eel­nõud tu­le­va nä­da­la nel­ja­päe­val, 21. no­vemb­ril toi­mu­val is­tun­gil.