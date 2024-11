Sõ­nu­mi­too­ja oli nel­ja­päe­val, 7. no­vemb­ril Raa­si­ku val­la­va­ne­ma töö­va­ri.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses al­gab töö­päev kell 8. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li on ko­hal vee­rand tun­di va­rem. Ta üt­leb, et ee­lis­tab töö­le jõu­da va­ra­kult ja on val­la­ma­jas ena­mas­ti esi­me­ne. Vaa­tab üle all­kir­jas­ta­mist va­ja­vad do­ku­men­did ning e-pos­ti­ga saa­bu­nud kir­jad.

„E-kir­ju tu­leb nii pal­ju, et hom­mi­kul ku­lub um­bes tund nen­de lä­bi­vaa­ta­mi­seks ja sor­tee­ri­mi­seks, mis on prio­ri­teet­sed, mis vä­hemp­rio­ri­teet­sed, mil­le­le saan ise vas­ta­ta, mi­da tu­leb kol­lee­gi­de­ga aru­ta­da,“ rää­gib ta.

Vä­ga pal­ju saa­de­tak­se val­la­ju­hi­le kir­ju ja in­fot krii­si­tee­ma­de ja -koo­li­tus­te koh­ta. Ta tõ­deb, et kut­seid krii­si­tee­ma­lis­te­le se­mi­na­ri­de­le tu­leb nii pal­ju, et on kee­ru­li­ne ka­lend­ris­se ma­hu­ta­da. Too­mas Tee­vä­li pa­neb oma töö­koh­tu­mi­sed kir­ja pa­ber­märk­mi­kus­se, aga ka val­la­va­lit­su­se ühi­ses­se elekt­roo­ni­lis­se ka­len­der­märk­mik­ku. E-ka­lend­ri täit­mi­se ko­hus­tus on kõi­gil val­laa­met­ni­kel. Seal on kir­jas nii töi­sed te­ge­vu­sed kui koo­li­tu­sed, ko­du­kon­to­ris, puh­ku­sel ja hai­gus­le­hel ole­mi­sed. Ka­lend­ri põh­jal saab kol­lee­gi­de­ga ka­van­da­da ühist koo­so­le­kuae­ga, aga ka vaa­da­ta, kas val­la­ma­ja saal või koo­so­le­ku­te­ruum on soo­vi­tud ajal va­ba.

Ko­du­kon­to­ris ole­mi­se le­pib Raa­si­ku val­la­ma­ja iga töö­ta­ja in­di­vi­duaal­selt oma osa­kon­na­ju­hi­ga kok­ku. Val­la­va­nem on aas­ta jook­sul ko­du­kon­to­ris ol­nud paar kor­da. Ta üt­leb, et tal­le meel­dib ol­la ini­mes­te kes­kel, nen­de­ga ot­se su­hel­da, nii la­he­ne­vad pal­jud as­jad tun­du­valt kii­re­mi­ni.

Nel­ja­päe­va hom­mi­kul kell 10 pi­di Too­mas Tee­vä­li esialg­se­te plaa­ni­de ko­ha­selt võõ­rus­ta­ma Aru­kü­la põ­hi­koo­li 6.b klas­si, et nei­le ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­ni raa­mes tut­vus­ta­da val­la­va­lit­su­se tööd: „Kah­juks jäi nen­de õpe­ta­ja hai­geks ja pi­di­me tun­ni eda­si lük­ka­ma.“

Aru­kü­la koo­li 6.a klass koos õpe­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no­ga käi­sid ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­ni ajal val­la­ma­jas mõ­ni nä­dal va­rem. Val­la­va­nem te­gi koo­li­le sel­le et­te­pa­ne­ku, sest ise­gi täis­kas­va­nu­te seas on te­ma sõ­nul en­di­selt val­dav ar­va­mi­ne, et val­la­va­lit­sus ei tee mi­da­gi, eri­ti, kui ku­sa­gil on mu­ru lii­ga pikk või tee lu­mest lah­ti lük­ka­ma­ta: „Las­te­ga kõ­nel­des ei ta­su vä­ga spet­sii­fi­li­seks min­na. Püüan nei­le val­la­tööd sel­gi­ta­da huu­mo­ri ja elu­lis­te näi­de­te kau­du – kui­das on ma­ha saa­nud kõn­ni­tee, mi­da möö­da nad käi­vad, või kas bus­si­juht on süü­di, kui tal­vel jääb koo­li­buss tu­le­ma­ta.“

Esi­me­ne koo­so­lek lah­ku­va osa­kon­na­ju­hi­ga

Ku­na val­la­maj­ja kel­la küm­neks ka­van­da­tud koo­li­tund jääb ära, le­pib Too­mas Tee­vä­li sel­leks ajaks kok­ku nõu­pi­da­mi­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­hi Rii­na Ran­na­ga. Rii­na Rand on val­la­ma­jas tööl vii­ma­seid nä­da­laid, see­tõt­tu ta­hab val­la­va­nem täp­set üle­vaa­det, mil­li­ses sei­sus on hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na suu­re­mad tööd ning kes konk­reet­selt min­gi tee­ma­ga pä­rast osa­kon­na­ju­hi lah­ku­mist eda­si te­ge­leb.

„Rii­na on val­la­ma­jas just­kui mä­lu­pulk – teab kõi­ke ka mi­tu aas­tat ta­ga­si toi­mu­nu koh­ta ning kõik lä­heb kii­re­mi­ni, kui te­ma on juu­res. Sel­le­pä­rast ka­su­tan nüüd või­ma­lust ja vaa­ta­me koos üle, ku­hu me te­ma osa­kon­nas min­gi as­ja­ga ole­me jõud­nud,“ sel­gi­tab ta.

Osa­kon­na­ju­ha­ta­ja an­nab val­la­va­ne­ma­le es­malt üle­vaa­te de­tailp­la­nee­rin­gu­test. Sa­mal päe­val pan­nak­se rii­gi­han­ge­te kesk­kon­da üles han­ge Raa­si­ku kesk­o­sa de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja leid­mi­seks. Järg­mis­tel nä­da­la­tel tu­leks val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da eel­nõud de­tailp­la­nee­rin­gu­te al­ga­ta­mi­seks val­la­le kuu­lu­va­tel kin­nis­tu­tel Aru­kü­la ale­vi­kus Või­du, Su­vi­la ja Har­ju tä­na­val, et krundid saaks pä­rast de­tail­pla­nee­rin­gu­te val­mi­mist ela­mu­ala­de­na müü­ki pan­na. Kul­li kü­las see­vas­tu tu­leb üks de­tailp­la­nee­ring tun­nis­ta­da keh­te­tuks.

Rii­na Rand rää­gib val­la­va­ne­ma­le ka sel­lest, et Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voo­ru esi­ta­tud Lea­der-pro­jekt on hin­da­mi­sel ja Aru­kü­la koer­te­väl­ja­ku ehi­tus­lu­ba me­net­lu­ses, teeb üle­vaa­te Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja et­te­val­mis­tus­töö­dest ja Aru­kü­la las­teaia ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ehi­ta­mi­sest.

Too­mas Tee­vä­li kü­sib veel, kui kau­gel on Raa­si­ku-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee pro­jekt ning mis saab pä­rast sel­le val­mi­mist. Rii­na Rand vas­tab, et see on po­lii­ti­ku­te ot­sus­ta­da, kuid te­ma et­te­pa­nek on ka­van­da­da järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest ra­ha kerg­liik­lus­tee al­la jää­va­te maa­de oman­da­mi­seks ja maa­kor­ral­dus­toi­min­gu­teks. Val­la­va­nem ar­vab, et val­la aren­gu­ka­vas­se tu­leks pan­na ka Pe­nin­gi ja Ka­le­si va­he­li­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne ning miks mit­te ka raud­teeäär­ne kerg­liik­lus­tee Raa­si­ku-Aru­kü­la va­hel.

Kõ­nel­dak­se veel Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pla­nee­rin­gust, kor­te­ri­te oks­jo­ni­test ning järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve koos­ta­mi­sest.

Tei­ne koo­so­lek Aru­kü­la pii­ri­de tee­mal

Kell 11 saab Too­mas Tee­vä­li kok­ku val­la maa­kor­ral­da­ja Em­ma Ma­ria Vaa­ri­ku­ga, et rää­ki­da Aru­kü­la ale­vi­ku pii­ri­de laien­da­mi­sest ehk Jär­si, Kurg­la, Ka­le­si ja Iga­ve­re kü­la­de ää­rea­la­de liit­mi­sest Aru­kü­la­ga. Tee­mat on mit­mel kor­ral aru­ta­tud vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel, paa­ril kor­ral ka vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel, kuid ot­sus­ta­mi­se­ni po­le jõu­tud.

Val­la­va­nem tõ­deb, et ale­vi­ku pii­ri­de muut­mi­se al­ga­tus on õi­ge, aga maa­kor­ral­da­ja on kaar­ti asu­la või­ma­li­ke uu­te pii­ri­de­ga pi­da­nud ju­ba vä­he­malt küm­me kor­da üm­ber te­ge­ma, lõ­puks peaks jõud­ma ka tu­le­mu­se­ni.

„Me ei saa aas­ta ae­ga sel­le as­ja­ga te­ge­le­da ja üldp­la­nee­rin­gus­ki on soo­vi­ta­tud pii­rid ju pai­gas,“ nen­dib ta.

Em­ma Ma­ria Vaa­rik üt­leb, et val­la üldp­la­nee­rin­gus pa­ku­tud pii­re maa-amet ei koos­kõ­las­ta­ks, sest asu­la pii­rid ei to­hi min­na lä­bi ka­tast­riük­sus­te.

Koos vaa­ta­vad val­la­va­nem ja maa­kor­ral­da­ja kaar­di­le joo­nis­ta­tud Aru­kü­la ale­vi­ku uued või­ma­li­kud pii­rid veel kord üle, aru­ta­vad, kui­das muu­ta neid seal, kus vii­ma­ti joo­nis­ta­tud pii­rid „lõ­hu­vad“ ka­tast­riük­su­si. Nad loo­da­vad, et Aru­kü­la pii­ri­de muu­da­tus õn­nes­tub ik­ka­gi veel tä­na­vu vo­li­ko­gus al­ga­ta­da.

En­ne val­la­va­ne­maks va­li­mist eraet­te­võt­lu­ses töö­ta­nud Too­mas Tee­vä­li tun­nis­tab, et ka­van­da­tu el­lu­vii­mi­se aja­li­ne mõõ­de on oma­va­lit­su­ses hoo­pis tei­ne: „Sa­mas saan aru, kui min­gi­te as­ja­de te­ge­mi­ne võ­tab ae­ga sel­le­pä­rast, et tu­leb koos­kõ­las­ta­da rii­gia­me­ti­tes. Kuid ma ei mõis­ta se­da, et as­jad ve­ni­vad, sest oma­va­hel ei suu­de­ta kok­ku lep­pi­da sel­les, mi­da me kõik ta­ha­me.“

Pä­rast nõu­pi­da­mist he­lis­tab val­la­va­nem Iga­ve­re äs­ja­va­li­tud kü­la­va­ne­ma­le An­ne-Mai He­le­mäe­le, et lep­pi­da kok­ku koh­tu­mi­saeg – ta­hab aru­ta­da koos­tööp­laa­ne, kui­das saa­vad kü­la ja vald üks­tei­se­le ka­su­li­kud ol­la. Le­pi­tak­se kok­ku, et koh­tu­tak­se det­semb­ri al­gu­ses.

Kol­mas koo­so­lek OÜ Ra­ven ju­hi­ga

Pä­rast lõu­nat, kel­la üheks tu­leb val­la­maj­ja vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö. Ta an­nab val­la­va­ne­ma­le ning hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na töö­ta­ja­te­le põh­ja­li­ku üle­vaa­te, mil­li­ses sei­sus on nii Raa­si­ku kui Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se et­te­val­mis­tus­tööd, kui pal­ju igas piir­kon­nas tööd maks­ma lä­he­vad, mil­lal ku­sa­gil ehi­tu­se­ga on pla­nee­ri­tud alus­ta­da, mil­lal pea­vad tööd ole­ma lõ­pe­ta­tud.

Kõ­nel­dak­se ka sel­lest, kui­das rah­vast pea­gi al­ga­vast ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­sest veel roh­kem in­for­mee­ri­da. Ra­ve­ni juht mär­gib, et Sõ­nu­mi­too­jas on sel­lest kor­du­valt kir­ju­ta­tud, kuid lu­bab veel ka Ra­ve­ni ko­du­le­he kau­du in­fot ja­ga­da.

Sa­mu­ti le­pi­tak­se kok­ku, et 21. no­vemb­ri õh­tul toi­mub Raa­si­ku rah­va­ma­jas in­fo­koos­­olek, kus sel­gi­ta­tak­se täp­selt, kes saa­vad või­ma­lu­se ÜVK­ga lii­tu­da, kus mil­lal­gi kae­va­ma ha­ka­tak­se, mil­lal ja kui­das on või­ma­lik ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­da.

Erik Jü­riöö rää­gib ka, et meet­mes, mil­lest Raa­si­ku val­la ÜVK aren­da­mi­seks saa­di toe­tust, jäi suur osa ra­hast ka­su­ta­ma­ta. Ta pa­kub väl­ja taot­le­da järg­mi­se­na toe­tust Pe­nin­gi ja Här­ma kü­la pu­has­tus­sead­me­te re­no­vee­ri­mi­seks. Val­la­va­nem kaht­leb, kas val­laee­lar­ves lei­tak­se lä­hiaas­tail pro­jek­ti omao­sa­lu­seks ra­ha.

Koh­tu­mi­ne vo­li­ko­gu saa­lis kes­tab vei­di üle tun­ni. Järg­mi­se tun­ni jook­sul teeb Too­mas Tee­vä­li pa­be­ri­tööd ning vest­leb kol­lee­gi­de­ga jooks­va­test tööas­ja­dest.

Ok­toob­ris täi­tus Too­mas Tee­vä­lil aas­ta val­la­va­ne­ma­na. En­ne se­da ei ku­ju­ta­nud ta et­te, kui pal­ju­de eri tee­ma­de­ga tu­leb sel­les ame­tis te­ge­le­da.

„Ei ku­ju­ta­nud et­te, et mõ­ned as­jad või­vad võt­ta nii kaua ae­ga – kõik­su­gu prob­lee­mid ja vas­tas­sei­sud, as­ja­de ve­ni­mi­sed val­last sõl­tu­ma­tu­tel, kuid ei saa sa­la­ta, mõ­ni­kord ka val­last sõl­tu­va­tel põh­jus­tel. Tei­salt võin öel­da, et see töö on ise­gi hu­vi­ta­vam, kui ma ar­va­sin. Just sa­mal põh­ju­sel, et töö­vald­kond on lai. Krii­si­de, tu­leo­hu­tu­se, per­so­na­li­va­li­ku ja mees­kon­na koos­töö­ga olin ka va­rem te­ge­le­nud, aga siin on see na­tu­ke teist­moo­di, sest koos on vä­ga eri­ne­va vald­kon­na töö­ta­jad. Täies­ti uus oli mi­nu jaoks ka koo­li­de ja teis­te al­la­su­tus­te te­ge­vus,“ ju­tus­tab ta.

Kõi­ge täht­sa­ma­na ni­me­tab mees­kon­da – nii eraet­te­võt­tes kui val­la­va­lit­su­ses: „Va­het po­le, kus töö­tad, olu­li­ne on, et su üm­ber on mo­ti­vee­ri­tud teo­tah­te­li­ne mees­kond, mit­te ei is­tu­ta liht­salt oma töö­tun­de täis. Kui amet­ni­kud tea­vad oma vald­kon­nast kõi­ge koh­ta kõi­ke, siis val­la­va­nem peab liht­salt jäl­gi­ma, et as­jad lii­guk­sid.“

Nel­jas koo­so­lek osa­kon­na­juh­ti­de­ga

Kell 15 al­gab val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­juh­ti­de iga­nä­da­la­ne koo­s­olek, kus osa­le­vad ka in­fo­sek­re­tär, val­la­sek­re­tär ja ju­rist.

Too­mas Tee­vä­li sel­gi­tab, et kut­sus need koo­so­le­kud aas­ta ta­ga­si el­lu see­tõt­tu, et end esial­gu val­la­va­lit­su­se töö­ga kurs­si viia. Koo­so­le­ku­te tei­ne ja pea­mi­ne ees­märk on pan­na kir­ja kõik val­la­va­lit­su­ses poo­le­li­ole­vad tööd ja prob­lee­mid ning neid meel­de tu­le­ta­da ja jäl­gi­da, et leiak­sid la­hen­du­se. Ta li­sab, et mõ­ni asi võib aja jook­sul ae­gu­da, aga kõi­gel olu­li­sel püü­tak­se siis­ki silm peal hoi­da.

Sa­mu­ti ja­ga­tak­se neil koo­so­le­ku­tel in­fot, mil­le­ga igas osa­kon­nas te­gel­etak­se: „Ees­märk on, et va­sak jalg teaks, mi­da pa­rem jalg teeb, ja va­sak kä­si teaks, mi­da pa­rem kä­si teeb, ehk et olek­si­me kõik ühi­ses in­fo­võr­gus.“

„Mil­list prob­lee­mi me tä­na la­hen­da­me?“ kü­sib in­fo­sek­re­tär Mar­ju Maalt, kes on val­la­va­ne­ma sõ­nul juh­ti­mis­koo­s­ole­ku­te pro­to­kol­li­ja, in­nus­ta­ja ja kor­ra­pi­da­ja.

Too­mas Tee­vä­li kü­sib, kui kau­ge­le on jõu­tud amet­ni­ke uu­te ame­ti­ju­hen­di­te koos­ta­mi­se­ga. Osa­kon­na­ju­ha­ta­jad Rii­na Rand ja Ka­ro­lin Too­ming, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma ja ju­rist Ing­rid Ots-Vaik ütlevad, mil­lis­te ame­ti­koh­ta­de ame­ti­ju­hen­did on neil val­mis, mil­li­sed oo­ta­vad veel te­ge­mist.

In­fo­sek­re­tär Mar­ju Maalt pa­neb kõik kir­ja ta­be­lis­se, mis on aas­ta jook­sul kas­va­nud 87le­he­kül­je­li­seks. Ta­be­lis on kir­jas kõik te­ge­vu­sed, mil­lest ala­tes mul­lu ok­toob­rist on nel­ja­päe­vas­tel koo­so­le­ku­tel kõ­nel­dud, sa­mu­ti nen­de eest vas­tu­ta­jad ning kas te­ge­vus on la­hen­da­tud, poo­le­li või se­ni la­hen­du­se­ta.

Koo­so­le­ku tei­ne pool ku­lub sel­le­le, et Mar­ju Maalt kü­sib ta­be­list jär­ge aja­des, kas ja ku­hu on jõu­tud eel­mis­tel nä­da­la­tel kir­ja pan­dud poo­le­lio­le­va­te töö­de­ga. Tee­maks tu­le­vad koo­li­bus­si han­ge, val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne, krii­si­ko­mis­jo­ni uus koos­seis, amet­ni­ke li­gi­pääs in­ter­ne­ti­kesk­kon­da­des­se. Ring­käi­gu­leh­te­de koh­ta ehk va­ja­du­sest num­mer­da­da kor­rekt­selt ko­gu val­la­ma­ja va­ra, mis on an­tud amet­ni­ke­le nen­de töö­ajaks ka­su­ta­da, tõ­deb in­fo­sek­re­tär: „See on tee­ma, mil­le­ga po­le ku­sa­gi­le jõu­tud. En­ne kir­ju­ta­sin lee­be sõ­na „poo­le­li“, nüüd kir­ju­tan pa­ha sõ­na „la­hen­du­se­ta“.“ Ühi­selt ot­sus­ta­tak­se siis­ki kir­ja pan­na lu­ba­dus, et prob­leem la­he­da­tak­se koos aas­ta­va­he­tu­se in­ven­tuu­ri­ga.

Lõ­puks pea­vad kõik osa­le­jad tooma välja kolm as­ja, mis on pä­rast eel­mist koo­so­le­kut ära tei­nud. Val­la­va­nem ni­me­tab üht Te­lia­ga seo­tud kü­si­must, mis la­he­neb lä­hia­jal seo­ses si­de­tee­nus­te han­ke­ga, ning ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus­te ka­su­ta­mi­se uut ees­kir­ja – ta on Ra­ve­ni ju­hi­ga kok­ku lep­pi­nud, et sel­le koos­ta­mi­ne võe­tak­se et­te ko­he, kui Raa­si­ku ja Aru­kü­la ÜVK ehi­tus­load on väl­jas­ta­tud.

Koo­so­lek lõ­peb kel­la viie pai­ku. Val­la­ma­ja töö­päev kes­tab nel­ja­päe­vi­ti kel­la kuue­ni. Too­mas Tee­vä­li üt­leb, et nel­ja­päe­vad on­gi te­ma kõi­ge pi­kemad töö­päe­vad. Val­la­va­lit­su­se es­mas­päe­va­sed is­tun­gid lõ­pe­vad ena­mas­ti kel­la viie pai­ku. Kauem kui kella kuueni õhtul kestavad tööpäevad siis, kui toi­mu­vad val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud ja vo­li­ko­gu is­tung. Ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel püüab val­la­va­nem ol­la ala­ti ko­hal, vaid ük­si­kud kor­rad on jää­nud va­he­le: „Ta­han kuu­la­ta ära seal­sed ar­va­mu­sed ja kü­si­mu­sed, siis saan hil­jem ol­la ka vo­li­ko­gus oma tee­ma­sid tut­vus­ta­va­te­le amet­ni­ke­le toeks.“

Nel­ja­päe­val all­kir­jas­tab val­la­va­nem en­ne töö­päe­va lõp­pu veel mõ­ned do­ku­men­did ning vaa­tab üle oma post­kas­ti saa­bu­nud kir­jad. Ena­mas­ti on ta koos in­fo­sek­re­tä­ri ja val­la­sek­re­tä­ri­ga vii­ma­sed töölt lah­ku­jad. Nii ka sel õh­tul.