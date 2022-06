Kui La­he­maa rah­vus­par­gi kauaaeg­ne giid An­ne Ku­re­pa­lu te­gi gii­di­koo­li­tu­ses osa­le­ja­te­le õp­pe­ring­sõi­du mars­ruu­dil Palm­se-Ilu­mäe-Oan­du-Alt­ja, kir­ju­ta­sid õpi­la­sed hoo­le­ga ta ju­tu üles ja kü­si­sid täp­sus­tu­si, kir­jel­das koo­li­tu­se pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no.

„Ko­ge­nud gii­did An­ne Ku­re­pa­lu ja Sai­ma Gor­de­je­va ai­ta­sid mee­lel­di ning rõõ­mus­ta­sid gii­di­de põlv­kon­na­va­he­tu­se üle,“ kii­tis ta.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu al­ga­tu­sel lä­bi vii­dud tei­ne gii­di­koo­li­tus lõp­pes ree­del, 27. mail ates­tee­ri­mi­sek­sa­mi ja tun­nis­tus­te ja­ga­mi­se­ga.

Ek­sa­mi soo­ri­ta­sid õpi­la­sed kuues ko­has La­he­maal – ret­ked teh­ti Har­ju­maal Vi­ru ra­bas, Kol­ga ümb­ru­ses ja Pu­rek­ka­ril ning Lää­ne-Vi­ru­maal Käs­mus ja Võ­sul, Palm­se ümb­ru­ses ja Ver­gi pool­saa­rel.

Koo­li­ta­jad-hin­da­jad olid Ma­ri­ka Ko­se ja Tar­mo Pil­ving Maaü­li­koo­list, En­ri Uus­na ja Kris­ta Kin­gu­mets kesk­kon­na­a­me­tist, Ti­mo Kan­gur ja Mai­re Vendt RMKst, Kat­ri Tšes­ki­dov HEA­Kist, An­ne­li Ka­na Har­ju­maa Tu­ris­miü­hin­gust ning EA­Sist Im­bi Le­pik-Mar­tin­son, Li­ly Al­las ja Liis Lä­te, sa­mu­ti An­ne Ku­re­pa­lu ja Sai­ma Gor­de­je­va. La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gust koo­li­ta­sid-hin­da­sid loo­dus­gii­did Maie It­se, Priit Ad­ler ja Kai­sa Lin­no.

Gii­di­koo­li­tu­sel osa­le­nuid oli kok­ku 27, ree­del te­gid ek­sa­mi ja said Kol­ga selt­si­ma­jas ates­tee­ri­mis­tun­nis­tu­se neist 24. Kol­mel osa­le­nul tu­leb ek­sa­mi­retk käe­so­le­val nä­da­lal.

Kuu­sa­lu val­last lä­bi­sid koo­li­tu­se Ul­vi Meier, Ne­le Reial, Me­li­ka Kin­del ja Ire­ne O´Sul­li­van Kol­gast, And­rus Pärn Ka­ber­last, Krist­jan Kaur­la Sõit­melt, Lii­sa Lin­hein Vii­nis­tult, Mar­ge Tai­ve­re Pe­das­pealt ja en­di­ne Kol­ga ela­nik Saa­ra Mil­de­berg.

Kai­sa Lin­no üt­les, et aas­ta ta­ga­si toi­mu­nud esi­me­sel gii­di­koo­li­tu­sel oli pal­ju Kuu­sa­lu val­la ini­me­si, see­kord oli roh­kem osa­le­jaid Hal­ja­la val­last ning kaa­sa­ti ka Tal­lin­na gii­de, kes too­vad tu­ris­te La­he­maa­le ja os­ka­vad sak­sa keelt: „Eel­mi­ne su­vi näi­tas, et puu­dus on sak­sa keelt kõ­ne­le­va­test gii­di­dest. Nüüd on meil ka­he koo­li­tu­se­ga kok­ku 51 uut gii­di La­he­maal.

Ju­ba on tul­nud pä­rin­guid gii­di­de tel­li­mi­seks. Et soo­vi­jaid on ol­nud veel­gi, tee­me võib-ol­la ka tu­le­val aas­tal koo­li­tu­se. Lit­sents keh­tib viis aas­tat, edas­pi­di jät­ka­me täien­dus­koo­li­tus­te­ga.“

La­he­maa paar kuud kest­nud gii­di­koo­li­tust ra­has­tas Ees­ti Maaü­li­kool rah­vus­va­he­li­se Ru­ral Li­fes­ty­le ehk maae­lu­laa­di pro­jek­ti raa­mes.

Lau­päe­val, 28. mail oli Sa­ga­dis täien­dus­koo­li­tus mul­lus­te­le lõ­pe­ta­ja­te­le. Kesk­kon­na­ha­ri­du­se spet­sia­list As­ta Tuus­ti õpe­tas, kui­das loo­dust va­hen­da­da.