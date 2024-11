Sep­temb­ris ava­li­kus­ta­ti kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu (REP) de­tail­se la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) aruan­de eel­nõu, sa­mu­ti kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­seks lä­bi­vii­dud uu­rin­gu­te tu­le­mu­sed. 26. sep­temb­ril tut­vus­ta­ti neid mi­nis­tee­riu­mis ka har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­las­se jää­va­te ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja ela­ni­ke moo­dus­ta­tud va­baü­hen­dus­te esin­da­ja­te­le.

Sood­la har­ju­tus­vä­li asu­ta­ti 2015. aas­tal va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga ning se­da on se­ni ka­su­ta­tud tak­ti­kaõp­pus­teks. Koh­tu­mi­sel kin­ni­ta­sid rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se (RKIK) esin­da­jad, et erip­la­nee­rin­gu­ga har­ju­tus­väl­ja ei laien­da­ta, küll aga täp­sus­ta­tak­se sel­le pii­ri ja aren­da­tak­se ala väl­ja.

Võr­rel­des mul­lu ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ol­nud eel­nõu­ga on har­ju­tus­väl­ja RE­Pis teh­tud muu­da­tu­si. Sood­la har­ju­tus­väl­ja pii­ri on muu­de­tud sel­li­selt, et vee­hoid­la lõu­na­kal­las jääb ava­tuks. Loo­bu­tud on Jus­si nõm­me teest ja Sood­la vee­hoid­la tam­mi kau­du kul­ge­vast ühen­dus­tee al­ter­na­tii­vist. Tan­ki­sil­la juur­de pü­si­vat sil­da ei ka­van­da­ta. Täp­sus­ta­tud on põh­ja­pool­se ühen­dus­tee trass Su­ru kü­la piir­kon­nas ning põh­ja-lõu­na­suu­na­li­se tee trass ja Sood­la jõe üle­tus­koht, sa­mu­ti RMK Oan­du-Ik­la mat­ka­ra­ja al­ter­na­tiiv­ne trass. Täp­sus­tu­nud on ka pers­pek­tiiv­se lin­na­pool­se ühen­dus­tee ja suu­sa­ra­da­de ris­tu­mi­sed.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja RE­Pi eel­nõu­le ja KSH aruan­de eel­nõu­le saab rii­gi kait­sein­ves­tee­ri­ngu­te kes­ku­se­le pa­ran­du­si esi­ta­da 15. det­semb­ri­ni.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sub ava­li­ku­le koo­so­le­ku­le

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tea­vi­tus­koo­so­le­kul osa­le­nud Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kom­men­tee­ris, po­si­tiiv­ne on, et RE­Pi uues ver­sioo­nis on vä­hen­da­tud har­ju­tu­sa­la­le ra­ja­ta­vaid teid, sa­mu­ti on ko­ha­li­ke ela­ni­ke jaoks olu­li­ne, et osa vee­hoid­la lõu­na­kal­last jääb ava­tuks. Küll aga mär­kis val­la­va­nem, et mu­ret teeb har­ju­tu­sa­la­le plaa­ni­tud hoo­ne­te arv ku­ni 100.

Ok­toob­ris saa­tis val­la­va­nem RKI­Ki­le val­la­va­lit­su­se tä­he­le­pa­ne­kud ja sei­su­ko­had Sood­la har­ju­tus­väl­ja RE­Pi ja KSH aru­an­de eel­nõu koh­ta. Ka kirjas juh­tis tä­he­le­pa­nu, et pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se ko­ha­selt on lu­ba­tud har­ju­tus­väl­ja ter­ri­too­riu­mi­le ku­ni 100 hoo­net, seal­hul­gas ma­ju­tus­hoo­ned, kuid mak­si­maal­ne ma­ju­tus­koh­ta­de arv ei ole pii­ra­tud. Val­la­va­lit­sus leiab, et nii suu­re ti­hea­su­mi moo­dus­ta­mi­se­ga või­vad kaas­ne­da mõ­jud ümb­rus­kon­na­le. Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu ko­ha­selt on üle 50 hek­ta­ri suu­ru­sel alal 250 ini­me­se pu­hul tegu lin­na­li­se asus­tu­se­ga, mis va­jab eral­di va­ja­dus­te ja mõ­ju­de hin­da­mist. See­tõt­tu te­hak­se et­te­pa­nek vä­hen­da­da har­ju­tus­väl­jal lu­ba­tud hoo­ne­te ar­vu ja mää­rat­le­da RE­Pis mak­si­maal­ne ma­ju­tus­koh­ta­de arv.

RE­Pi se­le­tus­kir­jas teh­tud et­te­pa­nek moo­dus­ta­da ko­gu har­ju­tus­väl­ja jaoks üks krunt tä­hen­daks val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul üht aad­res­si ko­gu krun­di­le, mis peab jää­ma ühe oma­va­lit­su­se ter­ri­too­riu­mi­le. Ku­na tõe­näo­li­selt po­le Ani­ja ega Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu nõus oma val­last tei­se­le val­la­le maad loo­vu­ta­ma, teeb Ani­ja val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da har­ju­tus­väl­ja jaoks vas­ta­valt oma­va­lit­sus­te ter­ri­too­riu­mi­le kaks krun­ti. Veel ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu, et pla­nee­rin­gu kaar­dil po­le asus­tu­sük­sus­te pii­rid õi­ged, sa­mu­ti pa­lu­ti muu­ta pro­jek­tee­ri­ta­va kerg­liik­lus­tee eel­da­ta­vat ko­ri­do­ri.

MTÜ Sood­la Kait­seks juht Mer­le Hend­rik­son mär­kis, kui­gi tä­nu koos­töö­le Ani­ja val­la­­ga on saa­dud väi­ke­seid või­te, ei ole nad RE­Pi uue eel­nõu­ga ik­ka­gi ra­hul. Suu­rim puu­dus on te­ma sõ­nul, et ava­li­kus­ta­tud do­ku­men­ti­de­ga ei kaas­ne­nud har­ju­tus­väl­ja lu­ba­tud ka­su­tu­sees­kir­ja projekti, kus on kir­jas ko­gu reeg­lis­tik, ka see, mis päe­va­del ja kel­la­ae­ga­del ha­ka­tak­se seal har­ju­ta­ma. Sa­mu­ti ei ole ko­ha­li­kud ra­hul, et RE­Pist on jää­nud väl­ja mü­ra­mõõt­ja­te va­ja­dus kü­la­des, mü­ra­tõk­ked, ar­ves­ta­ma­ta on jäe­tud Na­tu­ra 2000 ala ja kait­se­a­lu­sed tai­me­lii­gid, po­le pa­ku­tud üh­te­gi la­hen­dust kin­nis­va­ra­väär­tu­se lan­gu­se kom­pen­see­ri­mi­seks, kah­ju­juh­tu­mi­te hü­vi­ta­mi­seks.

Sood­la Kait­seks ka­vat­seb oma et­te­pa­ne­kud uues­ti RKI­Ki­le saa­ta: „Meie nõud­mi­sed ei ole eba­mõist­li­kud. Kui neid ik­ka­gi ei ar­ves­ta­ta, pi­dur­da­me har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­se­le võt­mi­se prot­ses­si sel­le­ga, et vaid­lus­ta­me har­ju­tus­väl­ja.“

Mer­le Hend­rik­son tõ­des veel, et kah­juks po­le Ani­ja ega Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sed, hoo­li­ma­ta sel­le­le tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­sest and­nud oma in­fo­ka­na­li­te kau­du ela­ni­ke­le tea­da, et har­ju­tus­väl­ja RE­Pi eel­nõu ja KSH aruan­ded on mi­nis­tee­riu­mi le­hel kõi­gi­le kät­te­saa­da­vad ning veel on vii­ma­ne või­ma­lus esi­ta­da oma et­te­pa­ne­kuid.

19. novembri õh­tul kor­ral­dab Ani­ja val­la­va­lit­sus Keh­ra rah­va­ma­jas Sood­la har­ju­tus­väl­ja RE­Pi tee­mal ava­li­ku koo­so­le­ku.

Kuu­sa­lu val­las ha­ka­tak­se et­te­pa­ne­kuid koos­ta­ma

Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mis toi­mu­nud koh­tu­mi­sel abi­val­la­va­nem Ran­no Pool ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss.

Ran­no Pool üt­les, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu sei­su­koh­ti seni po­le, Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu la­hen­du­se ja KSH aruan­de aru­te­lud on tu­le­kul.

Mar­gus Kirss li­sas, et erip­la­nee­rin­gu­ga seo­tud ma­ter­ja­lid on saa­de­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le ning pa­lu­ti ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid hil­je­malt 11. no­vemb­riks. Esi­ta­tud sei­su­ko­had aru­ta­tak­se lä­hia­jal lä­bi vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, see­jä­rel koon­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu ühi­ne ar­va­mus ning edas­ta­tak­se RKI­Ki­le.