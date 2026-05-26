„Eesti kõige kaunima vaatega bussipeatus on nüüd korras,“ jäi bussipaviljoni ümberehituse eestvedaja, Suurpea elanik Meeli Lepik rahule tööga, mis tehti koos naabritega mitmel talgupäeval.
„Suurpea asub Pärispea poolsaare läänepoolsel küljel ning siit mäepealsest bussipeatusest avaneb imeline vaade merele, õhtupäikesele ja loojangule. Saab istuda, imetleda loodust, lehitseda raamatukapist võetud raamatut.“
Renoveeritud bussipeatus avati Suurpea pidulikult möödunud pühapäeval. Kolme naabripere ja MTÜ Parim Paik Suurpeal koostöös valminud bussiputka ees lõikasid lindi läbi Meeli Lepik, Suurpea külavanem Anneli Lamonova ning ümberkaudsete perede lapsed. Avamisele kutsututel paluti kingituseks kaasa võtta raamat ning Meeli Lepiku sõnul toodi neid nii palju, et bussipeatuse uhiuue raamatukapi riiulid said peaaegu täis.
Meeli Lepik: „Eelmise suve lõpus arvas üks naaber, et bussipeatuse juurde võiks panna raamatukapi. Avastasime aga, bussipaviljon ise on nii viletsas seisus, et kukuks esimese suure tormiga ümber. Kui külavanem ütles külakoosolekul, et Mäe bussipeatus tuleks renoveerida ja see on olnud juba pikemalt plaanis, pakkusin, et me naabritega võiksime kaasa lüüa, sest elame otse bussipeatuse juures. Külavanem võttis ühendust Kuusalu valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praksiga, kes pakkus, et vald saab Teeme Ära projekti kaudu aidata. Üks me naaber on arhitekt ja tegi põhiplaani.“
Vanast bussiputkast jäi alles tagasein ja mõned katusetalad, kõik muu ehitasid Mäe peatuse teeotsa kolm naabriperet uuesti üles. Paviljon sai plekk-katuse. Et tuuled ei segaks, paigaldati maantee ja mere poole avanevasse seina suur aken.
„Tahtsime teha Kuusalu kihelkonna värvides. Saime värvide õiged koodid ja tegime triibud raamatu õpetuse järgi. Avamiseks panime bussipeatusesse fotonäituse, kuidas bussipeatus sai renoveeritud.“
Suurpea külavanem Anneli Lamonova rääkis, et Mäe peatuse renoveerimisprojekt algas viis aastat tagasi, kui bussipaviljoni värvisid üle Tiina Hõbemäe, Urmas Idavain ja Ljudmila Hestur.
„Projekt jäi eri põhjustel pooleli. Tänavu ütlesin, et teeme kindlasti Teeme Ära raames. Vald toetas me projekti 503,11 euroga,“ kõneles külavanem.
Ta lisas, et seda bussipeatust on ka varem tehtud kenamaks, sest asub ilusas kohas. Alexandr Presnjakov Tapurla puukoolist istutas 14 aastat tagasi selle juurde õunapuu. Hiljem pandi kõrvale kasvama sirel ja veel üks puu.
„Nüüd, aastaid hiljem, on õnnestunud renoveerimine lõpule viia. Piret Hartman ja Matthias Klitzsch, Heli Telgmaa ja Margus Arvisto, Meeli Lepik ja Alexander Schol tegid ära suure töö, suur tänu neile! Meil on külas nüüd kaunis koht koos nii-öelda miljonivaatega.“