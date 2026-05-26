„Ees­ti kõi­ge kau­ni­ma vaa­te­ga bus­si­pea­tus on nüüd kor­ras,“ jäi bus­si­pa­vil­jo­ni üm­be­r­ehi­tu­se eest­ve­da­ja, Suur­pea ela­nik Mee­li Le­pik ra­hu­le töö­ga, mis teh­ti koos naab­ri­te­ga mit­mel tal­gu­päe­val.

„Suur­pea asub Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­pool­sel kül­jel ning siit mäe­peal­sest bus­si­pea­tu­sest ava­neb ime­li­ne vaa­de me­re­le, õh­tu­päi­ke­se­le ja loo­jan­gu­le. Saab is­tu­da, imet­le­da loo­dust, le­hit­se­da raa­ma­tu­ka­pist võe­tud raa­ma­tut.“

Re­no­vee­ri­tud bus­si­pea­tus ava­ti Suur­pea pi­du­li­kult möö­du­nud pü­ha­päe­val. Kol­me naab­ri­pe­re ja MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal koos­töös val­mi­nud bus­si­put­ka ees lõi­ka­sid lin­di lä­bi Mee­li Le­pik, Suur­pea kü­la­va­nem An­ne­li La­mo­no­va ning üm­ber­kaud­se­te pe­re­de lap­sed. Ava­mi­se­le kut­su­tu­tel pa­lu­ti kin­gi­tu­seks kaa­sa võt­ta raa­mat ning Mee­li Le­pi­ku sõ­nul too­di neid nii pal­ju, et bus­si­pea­tu­se uhiuue raa­ma­tu­ka­pi riiu­lid said peaae­gu täis.

Mee­li Le­pik: „Eel­mi­se su­ve lõ­pus ar­vas üks naa­ber, et bus­si­pea­tu­se juu­rde võiks pan­na raa­ma­tu­ka­pi. Avas­ta­si­me aga, bus­si­paviljon ise on nii vi­let­sas sei­sus, et ku­kuks esi­me­se suu­re tor­mi­ga üm­ber. Kui kü­la­va­nem üt­les kü­la­koo­so­le­kul, et Mäe bus­si­pea­tus tu­leks re­no­vee­ri­da ja see on ol­nud ju­ba pi­ke­malt plaa­nis, pak­ku­sin, et me naab­ri­te­ga võik­si­me kaa­sa lüüa, sest ela­me ot­se bus­si­pea­tu­se juu­res. Kü­la­va­nem võt­tis ühen­dust Kuu­sa­lu val­la­ tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praksiga, kes pak­kus, et vald saab Tee­me Ära pro­jek­ti kau­du ai­da­ta. Üks me naa­ber on ar­hi­tekt ja te­gi põ­hip­laa­ni.“

Va­nast bus­si­put­kast jäi al­les ta­ga­sein ja mõ­ned ka­tu­se­ta­lad, kõik muu ehi­ta­sid Mäe pea­tu­se teeot­sa kolm naab­ri­pe­ret uues­ti üles. Paviljon sai plekk-ka­tu­se. Et tuu­led ei se­gaks, pai­gal­da­ti maan­tee ja me­re poo­le ava­ne­vas­se sei­na suur aken.

„Taht­si­me te­ha Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na vär­vi­des. Sai­me vär­vi­de õi­ged koo­did ja te­gi­me trii­bud raa­ma­tu õpe­tu­se jär­gi. Ava­mi­seks pa­ni­me bus­si­pea­tu­ses­se fo­to­näi­tu­se, kui­das bus­si­pea­tu­s sai re­no­vee­ri­tud.“

Suur­pea kü­la­va­nem An­ne­li La­mo­no­va rää­kis, et Mäe peatuse re­no­vee­ri­misp­ro­jekt al­gas viis aas­tat ta­ga­si, kui bus­si­pa­vil­jo­ni vär­vi­sid üle Tii­na Hõ­be­mäe, Ur­mas Ida­vain ja Ljud­mi­la Hes­tur.

„Pro­jekt jäi eri põh­jus­tel poo­le­li. Tä­na­vu üt­le­sin, et tee­me kind­las­ti Tee­me Ära raa­mes. Vald toe­tas me pro­jek­ti 503,11 eu­ro­ga,“ kõ­ne­les kü­la­va­nem.

Ta li­sas, et se­da bus­si­pea­tust on ka va­rem teh­tud ke­na­maks, sest asub ilu­sas ko­has. Ale­xandr Presn­ja­kov Ta­pur­la puu­koo­list is­tu­tas 14 aas­tat ta­ga­si sel­le juur­de õu­na­puu. Hil­jem pan­di kõr­va­le kas­va­ma si­rel ja veel üks puu.

„Nüüd, aas­taid hil­jem, on õn­nes­tu­nud re­no­vee­ri­mi­ne lõ­pu­le viia. Pi­ret Hart­man ja Matt­hias Klitzsch, He­li Telg­maa ja Mar­gus Ar­vis­to, Mee­li Le­pik ja Ale­xan­der Sc­hol te­gid ära suu­re töö, suur tä­nu nei­le! Meil on kü­las nüüd kau­nis koht koos nii-öel­da mil­jo­ni­vaa­te­ga.“