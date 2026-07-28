Ani­ja Mõi­sa Hal­dus osa­les ava­tud ta­lu­de päe­va­del taas koos Ani­ja-Kuu­se­mäe ko­gu­kon­na­ga.

Juu­li­kuu on too­nud Ani­ja mõi­sa eri­li­si kü­la­li­si, kont­ser­te ja rah­va­roh­keid üri­tu­si. Vii­mas­tel nä­da­la­tel olid seal ka su­ve­la­vas­tu­se „Sa­mal ajal sa­mas ko­has“ proo­vid. Eten­du­sed kes­ta­vad 28. juu­list ku­ni 28. au­gus­ti­ni.

Üks pal­ju­de kü­la­lis­te­ga et­te­võt­mi­seks ku­ju­nes möö­du­nud nä­da­la­va­he­tus, sest lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 25. ja 26. juu­lil osa­les mõis taas üle-ees­ti­li­ses ava­tud ta­lu­de päe­va­de akt­sioo­nis – teist­kord­selt koos­töös Ani­ja ja Kuu­se­mäe Kü­la­selt­si liik­me­te­ga.

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ju­ha­tu­se lii­ge Kad­ri Raud­ki­vi: „Koos­töö toi­mib, kui on mõ­le­ma­pool­ne hu­vi. An­na­me ko­ha­li­ke ta­lu­de ini­mes­te­le või­ma­lu­se tul­la mõi­sa juur­de oma too­teid, tee­nu­seid ja te­ge­vu­si tut­vus­ta­ma. Ava­tud ta­lu­de päe­va­del ei pea kõik ta­lud eral­di oma kin­nis­tu­tel kü­la­lis­te­le vä­ra­vaid ja uk­si ava­ma, saab ka tul­la kok­ku, ol­la näh­ta­vad ja tut­vus­ta­da en­da te­ge­vu­si ühi­selt. Ava­tud ta­lu­de päev õn­nes­tus ja ju­ba on mõt­teid, kui­das järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­da.“

Kü­la­selt­si osa­le­mi­se pea­mi­sed eest­ve­da­jad olid ka tä­na­vu Eve Roht­la ja Lau­ra Lass. Tel­gi pa­ni püs­ti Ma­rek Suik, abis olid Ed­vin Här­gin ja Krist­jan Lass. Mõi­sa õuel oli sel­gi kor­ral püs­ti­ta­tud suur telk hei­na­pal­li­dest tu­gi­pos­ti­de­ga, kus sai nä­ha Lil­le­põl­lu ta­lu hamst­reid, jä­nest ja lam­baid. Olid ko­du­koh­vi­kud ja töö­toad, tut­vus­ta­ti ja müü­di kä­si­tööd. Aru­mäe Tall pak­kus ho­bu­vank­ri ja po­ni­sõi­tu­de või­ma­lust, Kop­li­mäe Ag­ro tõi näi­tu­se­le põl­lu­töö­ma­si­nad.

Po­pu­laar­seks ku­ju­nes pea­hoo­ne tei­se kor­ru­se ak­nast te­gut­se­nud jää­ti­se­lift – all laual sai so­bi­va jää­ti­se va­li­da pil­ti­de jär­gi, ost­ja pa­ni es­malt vas­ta­va pil­di või pil­did ja ra­ha kor­vi ning soo­vi­tud kaup saa­de­ti kor­vis al­la.

Kad­ri Raud­ki­vi üt­les, et ül­la­ta­valt po­pu­laar­ne oli ka mõi­sa­par­ki sea­tud aar­de­jaht – pi­le­ti ost­nud selts­kon­da­del tu­li par­ki sea­tud pui­dust klot­si­delt lei­da kok­ku sa­la­kood, õi­ge vas­tu­se kor­ral sai au­ta­suks maiu­se.

Pü­ha­päe­val kü­las­tas Ani­ja mõi­sa Poo­la põl­lu­ma­jan­dus­li­ku nõuan­de­kes­ku­se rei­sig­rupp, ku­hu kuu­lu­sid näi­dis­ta­lu­de riik­li­ku võr­gus­ti­ku koor­di­naa­to­rid ja põl­lu­me­hed. Nad tut­vu­sid ava­tud ta­lu­de päe­va kor­ral­du­se­ga, kü­las­tas ta­lu­sid Lää­ne-Har­ju­maal, ka Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las.

Kad­ri Raud­ki­vi rää­kis, et Poo­la kü­la­li­sed uu­ri­sid, kui­das Ani­ja vald ja mõis koos toi­me­ta­vad ning ka se­da, kui­das ava­tud ta­lu­de päe­val te­hak­se ko­gu­kon­na­ga koos­tööd.

Kü­la­li­sed Sak­sa­maalt ja Prant­sus­maalt

Üle­möö­du­nud nä­da­lal kü­las­tas Ani­ja mõi­sa sel­le ku­na­gi­se oma­ni­ku Ma­ry von Wah­li lap­se­laps An­ge­li­ka von Wahl koos pe­re­liik­me­te­ga. Ma­ry von Wahl elas oma pe­re­ga mõi­sas ku­ni sel­le rii­gis­ta­mi­se­ni – aas­ta­tel 1906-1919.

Kü­la­li­sed ka öö­bi­sid mõi­sas ja see oli Kad­ri Raud­ki­vi sõ­nul nei­le eri­li­selt lii­gu­tav ko­ge­mus.

„Vest­lus­test sel­gus, et Ma­ry von Wah­li üks laps on 97 aas­ta­ne ja elab Sak­sa­maal. Aru­ta­si­me kü­la­lis­te­ga, kui­das saa­me üks­teist ai­da­ta, et roh­kem tea­da saa­da nii Ani­ja mõi­sast kui ka Ma­ry ja Ot­to von Wah­list. Te­malt on veel või­ma­lik kü­si­da ema rää­gi­tud mä­les­tu­si Ani­ja mõi­sast ja pa­lu­da aja­loo­li­si ma­ter­ja­le. Fo­to­sid ole­me saa­nud ka va­rem, kui 2017. aas­tal käi­sid Ani­ja mõi­sas An­ge­li­ca von Wah­li ven­nad Ot­to von Wahl ja Hen­ning von Wahl,“ rää­kis Kad­ri Raud­ki­vi.

Hil­ju­ti te­gut­ses Ani­ja mõi­sas ka kü­la­li­ne Prant­sus­maalt – Ver­sail­les`kuns­ti­koo­li asu­ta­ja, sil­ma­pet­te­kunst­nik Jean Sab­le, kes tõi här­ras­te­ma­ja ve­ran­da­le sel­les teh­ni­kas kaks maa­li. Üks ku­ju­tab ust koos prant­su­se kunst­ni­ku Jean Si­meon Char­di­ni maa­li­ga „Tüd­ruk re­ke­ti­ga“. Se­da pil­ti näeb ka Ani­ja mõi­sa Fa­ce­boo­ki le­hel. Härrastemajas on veel teine pilt, aga see jäe­tak­se sa­la­du­seks, näe­vad need, kus tu­le­vad ise mõi­sa, mär­kis Kad­ri Raud­ki­vi.