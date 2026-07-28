Anija Mõisa Haldus osales avatud talude päevadel taas koos Anija-Kuusemäe kogukonnaga.
Juulikuu on toonud Anija mõisa erilisi külalisi, kontserte ja rahvarohkeid üritusi. Viimastel nädalatel olid seal ka suvelavastuse „Samal ajal samas kohas“ proovid. Etendused kestavad 28. juulist kuni 28. augustini.
Üks paljude külalistega ettevõtmiseks kujunes möödunud nädalavahetus, sest laupäeval ja pühapäeval, 25. ja 26. juulil osales mõis taas üle-eestilises avatud talude päevade aktsioonis – teistkordselt koostöös Anija ja Kuusemäe Külaseltsi liikmetega.
Sihtasutuse Anija Mõisa Haldus juhatuse liige Kadri Raudkivi: „Koostöö toimib, kui on mõlemapoolne huvi. Anname kohalike talude inimestele võimaluse tulla mõisa juurde oma tooteid, teenuseid ja tegevusi tutvustama. Avatud talude päevadel ei pea kõik talud eraldi oma kinnistutel külalistele väravaid ja uksi avama, saab ka tulla kokku, olla nähtavad ja tutvustada enda tegevusi ühiselt. Avatud talude päev õnnestus ja juba on mõtteid, kuidas järgmisel aastal korraldada.“
Külaseltsi osalemise peamised eestvedajad olid ka tänavu Eve Rohtla ja Laura Lass. Telgi pani püsti Marek Suik, abis olid Edvin Härgin ja Kristjan Lass. Mõisa õuel oli selgi korral püstitatud suur telk heinapallidest tugipostidega, kus sai näha Lillepõllu talu hamstreid, jänest ja lambaid. Olid kodukohvikud ja töötoad, tutvustati ja müüdi käsitööd. Arumäe Tall pakkus hobuvankri ja ponisõitude võimalust, Koplimäe Agro tõi näitusele põllutöömasinad.
Populaarseks kujunes peahoone teise korruse aknast tegutsenud jäätiselift – all laual sai sobiva jäätise valida piltide järgi, ostja pani esmalt vastava pildi või pildid ja raha korvi ning soovitud kaup saadeti korvis alla.
Kadri Raudkivi ütles, et üllatavalt populaarne oli ka mõisaparki seatud aardejaht – pileti ostnud seltskondadel tuli parki seatud puidust klotsidelt leida kokku salakood, õige vastuse korral sai autasuks maiuse.
Pühapäeval külastas Anija mõisa Poola põllumajandusliku nõuandekeskuse reisigrupp, kuhu kuulusid näidistalude riikliku võrgustiku koordinaatorid ja põllumehed. Nad tutvusid avatud talude päeva korraldusega, külastas talusid Lääne-Harjumaal, ka Kuusalu ja Anija vallas.
Kadri Raudkivi rääkis, et Poola külalised uurisid, kuidas Anija vald ja mõis koos toimetavad ning ka seda, kuidas avatud talude päeval tehakse kogukonnaga koostööd.
Külalised Saksamaalt ja Prantsusmaalt
Ülemöödunud nädalal külastas Anija mõisa selle kunagise omaniku Mary von Wahli lapselaps Angelika von Wahl koos pereliikmetega. Mary von Wahl elas oma perega mõisas kuni selle riigistamiseni – aastatel 1906-1919.
Külalised ka ööbisid mõisas ja see oli Kadri Raudkivi sõnul neile eriliselt liigutav kogemus.
„Vestlustest selgus, et Mary von Wahli üks laps on 97 aastane ja elab Saksamaal. Arutasime külalistega, kuidas saame üksteist aidata, et rohkem teada saada nii Anija mõisast kui ka Mary ja Otto von Wahlist. Temalt on veel võimalik küsida ema räägitud mälestusi Anija mõisast ja paluda ajaloolisi materjale. Fotosid oleme saanud ka varem, kui 2017. aastal käisid Anija mõisas Angelica von Wahli vennad Otto von Wahl ja Henning von Wahl,“ rääkis Kadri Raudkivi.
Hiljuti tegutses Anija mõisas ka külaline Prantsusmaalt – Versailles`kunstikooli asutaja, silmapettekunstnik Jean Sable, kes tõi härrastemaja verandale selles tehnikas kaks maali. Üks kujutab ust koos prantsuse kunstniku Jean Simeon Chardini maaliga „Tüdruk reketiga“. Seda pilti näeb ka Anija mõisa Facebooki lehel. Härrastemajas on veel teine pilt, aga see jäetakse saladuseks, näevad need, kus tulevad ise mõisa, märkis Kadri Raudkivi.