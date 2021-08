OÜ Tes­ron Ehi­tus taot­leb li­sa­ra­ha ja ehi­tu­se val­mi­mis­täh­ta­ja pi­ken­da­mist.

Juu­ni al­gu­ses sõl­mis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus OÜ­ga Tes­ron Ehi­tus le­pin­gu Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­seks ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks. Ehi­tus­hind sel­gus rii­gi­han­ke­ga, see on 1 079 606 eu­rot, val­mi­mis­täh­ta­jaks le­pi­ti kok­ku 30. no­vem­ber.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 10. au­gus­ti is­tun­gil üt­les val­la­va­nem And­re Sepp, et ehi­ta­ja on esi­ta­nud ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se koh­ta kal­ku­lat­sioo­ni ning taot­leb võr­rel­des esialg­se hin­na­pak­ku­mi­se­ga li­gi 9 prot­sen­ti ehk 114 000 eu­rot li­sa­ra­ha. Ku­na ma­ter­ja­li­de tar­nea­jad on ehi­ta­jast sõl­tu­ma­tult ve­ni­nud, soo­vib Tes­ron Ehi­tus ka, et val­la­va­lit­sus pi­ken­daks re­no­vee­ri­mi­se le­pin­gu­järg­set täh­tae­ga kol­me kuu võr­ra.

And­re Sepp sel­gi­tas, et rii­gi­han­ge las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­ja ja juur­dee­hi­tu­se ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­ti tal­vel ning pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da märt­sis, kuid pä­rast se­da on ehi­tus­tu­rul hin­nad kõ­vas­ti tõus­nud.

„Han­ge­tes, mis on teh­tud ala­tes su­ve al­gu­sest, on pak­ku­mi­sed va­ra­se­ma­te­ga võr­rel­des ju­ba 25-30 prot­sen­ti kal­li­mad. Va­rem toi­mu­nud ehi­tus­han­ge­tel osa­le­nud üt­le­vad, et siis pa­ku­tud hin­da­de eest praegu enam kva­li­teet­seid ma­ter­ja­le ei saa,“ rää­kis ta.

