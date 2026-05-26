„Raamatukogu elab ainult siis, kui kogukond teda vajab ja hoiab. Siin on seda tehtud juba 125 aastat,“ märkis Raasiku valla raamatukogu direktor Eha Altmäe reedel, 22. mail, kui Arukülas tähistati kohaliku raamatukogu 125. aastapäeva.
Kolleege õnnitlema tulnud Eha Altmäe lisas, et kuigi riigikorrad on vahetunud, muutunud inimeste eluviisid ja tehnoloogia, on raamatukogud jäänud püsima: „See on olnud vaikne, kuid kindel valgus kogukonna jaoks – koht, kuhu tullakse õppima, otsima vastuseid, saama inspiratsiooni või lihtsalt tundma, et siin on hea olla.“
Aruküla raamatukoguhoidja Kati Karu märkis, ei saa öelda, et Aruküla raamatukogul on 125. sünnipäev, vaid möödub 125 aastat raamatukogu esmamainimisest. Aastast 1901 on teada, et vene kiriku juures asunud kihelkonnakoolis laenutas õpetaja raamatuid. Kui 1921. aastal liideti Peningi ja Aruküla kooli raamatukogud, viidi raamatukogu Arukülla, paar aastat varem riigistatud Baranoffide mõisa.
„Sealt on mälestusi, et raamatukogu asus söögisaali taga klassiruumis ja raamatute väljaandmisega tegeles õpetaja Elviine Steinmann. Tollal oli palju noorsootööd, seltsielu. Näiteks korraldas noorsooühing heategevusliku rahakogumisaktsiooni kooliõpilastele raamatute kogumiseks,“ rääkis Kati Karu.
Kui aastatel 1926-1927 hakati moodustama avalikke raamatukogusid, muudeti Aruküla raamatukogu Rae valla avalike raamatukogude võrgu haruraamatukoguks: „On teada, et siis oli raamatute jaoks üks kapp ja raamatukogu oli lahti kord nädalas, laupäeval kell 8-9 õhtul. Hiljem pandi peale trahv – kes õigeks ajaks raamatuid ära ei toonud, pidi maksma 2 senti raamatu kohta.“
1939 valmis Arukülas uus rahvamaja, vahepealse sõja tõttu jõudis raamatukogu sinna kolida alles 1945-1946, rahvamaja juhataja Aliide Sooster töötas ka raamatukogus. Järgmine kolimine oli üle 10 aasta hiljem, 1957. aastal, kui raamatukogu viidi tühjana seisnud tuletõrjedepoo ruumidesse. Sinna Jaama tänava majja jäi raamatukogu rohkem kui 40 aastaks – järgmine kolimine oli oktoobris 1999. Uues asukohas Piiri tänaval sai seni 77 ruutmeetriga läbi ajama pidanud raamatukogu 200 ruutmeetrit pinda. Seal asub raamatukogu siiani, samas hoones Aruküla perearstikeskusega.
2018. aastast on Arukülas Raasiku valla raamatukogu haruraamatukogu. Seal töötavad kaks raamatukoguhoidjat, alates 1999. aastast Külliki Kalda ning 2019. aastast Kati Karu.
„Meie jaoks oli suur väljakutse koroonaaeg. Ei ole halba ilma heata – siis hakati raamatukogude juurde paigutama raamatulaenutuskappe ning ka meie saime ühe endale. See on end väga hästi õigustanud,“ lausus Kati Karu.
Möödunud aastal oli Aruküla raamatukogul ligikaudu 1000 lugejat. Kati Karu sõnul nende raamatukogu lugejate arv kasvab, laenutuste arv pigem väheneb, kuid külastuste arv on stabiilne.
Juubelil olid Aruküla raamatukogu õnnitlemas Aruküla Kultuuriseltsi ja Rukkilille lasteaia esindajad, kolleegid Rae ja Jõelähtme valla raamatukogudest ning Harju maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok, kelle esimene töökoht pärast kõrgkooli lõpetamist oli aastatel 1970-1972 Raasiku raamatukogus ning ta elas sel ajal samas majas Aruküla raamatukoguga.
Raasiku vallavanem Bärbel Salumäe andis seoses raamatukogu 125. aastapäevaga raamatukoguhoidjatele Külliki Kaldale ja Kati Karule kohusetundliku töö eest üle vallavalitsuse tänukirja.
Kati Karu kinkis Aruküla raamatukogu parimatele sõpradele Raasiku valla raamatukogu logoga koti. Sünnipäevapeol laulsid Mae ja Juhan Trump.