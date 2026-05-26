„Raa­ma­tu­ko­gu elab ai­nult siis, kui ko­gu­kond te­da va­jab ja hoiab. Siin on se­da teh­tud ju­ba 125 aas­tat,“ mär­kis Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe ree­del, 22. mail, kui Aru­kü­las tä­his­ta­ti ko­ha­li­ku raa­ma­tu­ko­gu 125. aas­ta­päe­va.

Kol­lee­ge õn­nit­le­ma tul­nud Eha Alt­mäe li­sas, et kui­gi rii­gi­kor­rad on va­he­tu­nud, muu­tu­nud ini­mes­te elu­vii­sid ja teh­no­loo­gia, on raa­ma­tu­ko­gud jää­nud pü­si­ma: „See on ol­nud vaik­ne, kuid kin­del val­gus ko­gu­kon­na jaoks – koht, ku­hu tul­lak­se õp­pi­ma, ot­si­ma vas­tu­seid, saa­ma ins­pi­rat­sioo­ni või liht­salt tund­ma, et siin on hea ol­la.“

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ka­ti Ka­ru mär­kis, ei saa öel­da, et Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on 125. sün­ni­päev, vaid möö­dub 125 aas­tat raa­ma­tu­ko­gu es­ma­mai­ni­mi­sest. Aas­tast 1901 on tea­da, et ve­ne ki­ri­ku juu­res asu­nud ki­hel­kon­na­koo­lis lae­nu­tas õpe­ta­ja raa­ma­tuid. Kui 1921. aas­tal lii­de­ti Pe­nin­gi ja Aru­kü­la koo­li raa­ma­tu­ko­gud, vii­di raa­ma­tu­ko­gu Aru­kül­la, paar aas­tat va­rem rii­gis­ta­tud Ba­ra­nof­fi­de mõi­sa.

„Sealt on mä­les­tu­si, et raa­ma­tu­ko­gu asus söö­gi­saa­li ta­ga klas­si­ruu­mis ja raa­ma­tu­te väl­jaand­mi­se­ga te­ge­les õpe­ta­ja El­vii­ne Stein­mann. Tol­lal oli pal­ju noor­soo­tööd, selt­sie­lu. Näi­teks kor­ral­das noor­soo­ühing hea­te­ge­vus­li­ku ra­ha­ko­gu­mis­akt­sioo­ni koo­liõ­pi­las­te­le raa­ma­tu­te ko­gu­mi­seks,“ rää­kis Ka­ti Ka­ru.

Kui aas­ta­tel 1926-1927 ha­ka­ti moo­dus­ta­ma ava­lik­ke raa­ma­tu­ko­gu­sid, muu­de­ti Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu Rae val­la ava­li­ke raa­ma­tu­ko­gu­de võr­gu ha­ru­raa­ma­tu­ko­guks: „On tea­da, et siis oli raa­ma­tu­te jaoks üks kapp ja raa­ma­tu­ko­gu oli lah­ti kord nä­da­las, lau­päe­val kell 8-9 õh­tul. Hil­jem pan­di pea­le trahv – kes õi­geks ajaks raa­ma­tuid ära ei too­nud, pi­di maks­ma 2 sen­ti raa­ma­tu koh­ta.“

1939 val­mis Aru­kü­las uus rah­va­ma­ja, va­he­peal­se sõ­ja tõt­tu jõu­dis raa­ma­tu­ko­gu sin­na ko­li­da al­les 1945-1946, rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Alii­de Soos­ter töö­tas ka raa­ma­tu­ko­gus. Järg­mi­ne ko­li­mi­ne oli üle 10 aas­ta hil­jem, 1957. aas­tal, kui raa­ma­tu­ko­gu vii­di tüh­ja­na seis­nud tu­le­tõr­je­de­poo ruu­mi­des­se. Sin­na Jaa­ma tä­na­va maj­ja jäi raa­ma­tu­ko­gu roh­kem kui 40 aas­taks – järg­mi­ne ko­li­mi­ne oli ok­toob­ris 1999. Uues asu­ko­has Pii­ri tä­na­val sai se­ni 77 ruut­meet­ri­ga lä­bi aja­ma pi­da­nud raa­ma­tu­ko­gu 200 ruut­meet­rit pin­da. Seal asub raa­ma­tu­ko­gu siia­ni, sa­mas hoo­nes Aru­kü­la pe­rears­ti­kes­ku­se­ga.

2018. aas­tast on Aru­kü­las Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu. Seal töö­ta­vad kaks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat, ala­tes 1999. aas­tast Kül­li­ki Kal­da ning 2019. aas­tast Ka­ti Ka­ru.

„Meie jaoks oli suur väl­ja­kut­se ko­roo­naaeg. Ei ole hal­ba il­ma hea­ta – siis ha­ka­ti raa­ma­tu­ko­gu­de juur­de pai­gu­ta­ma raa­ma­tu­lae­nu­tus­kap­pe ning ka meie sai­me ühe en­da­le. See on end vä­ga häs­ti õi­gus­ta­nud,“ lau­sus Ka­ti Ka­ru.

Möö­du­nud aas­tal oli Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul li­gi­kau­du 1000 lu­ge­jat. Ka­ti Ka­ru sõ­nul nen­de raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­ja­te arv kas­vab, lae­nu­tus­te arv pi­gem vä­he­neb, kuid kü­las­tus­te arv on sta­biil­ne.

Juu­be­lil olid Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu õn­nit­le­mas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ja Ruk­ki­lil­le las­te­aia esin­da­jad, kol­lee­gid Rae ja Jõe­läht­me valla raa­ma­tu­ko­gu­dest ning Har­ju maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Rutt Enok, kel­le esi­me­ne töö­koht pä­rast kõrg­koo­li lõ­pe­ta­mist oli aas­ta­tel 1970-1972 Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus ning ta elas sel ajal sa­mas ma­jas Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­ga.

Raa­si­ku val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe an­dis seo­ses raa­ma­tu­ko­gu 125. aas­ta­päe­va­ga raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te­le Kül­li­ki Kal­da­le ja Ka­ti Ka­ru­le ko­hu­se­tund­li­ku töö eest üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Ka­ti Ka­ru kin­kis Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu pa­ri­ma­te­le sõp­ra­de­le Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu lo­go­ga ko­ti. Sün­ni­päe­va­peol laul­sid Mae ja Ju­han Trump.