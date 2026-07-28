Tä­na­vu ke­va­del ot­sus­ta­sid Raa­si­ku val­las asu­va ka­he kü­la, Här­ma ja Pe­ri­la, ak­tiiv­sed ela­ni­kud luua piir­kond­li­ku elu eden­da­mi­seks ühi­se MTÜ, mil­le ni­meks pan­di Här­ma ja Pe­ri­la Kü­la­selts. Asu­ta­mis­koo­so­lek toi­mus Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lis.

Ühi­se MTÜ esi­me­ne suur et­te­võt­mi­ne oli kuue kü­la ko­gu­kon­na su­ve­päe­va kor­ral­da­mi­ne. Här­ma, Pe­ri­la, Pi­ka­ve­re, Ki­vi­loo, Mal­la­ve­re ja Rät­la kü­la ini­mes­te ko­gu­kon­na­päev toi­mus lau­päe­val, 11. juu­lil Här­ma kü­lap­lat­sil, mis asub Pe­ri­la en­di­ses mõi­sa­par­gis.

Su­ve­päe­va pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Här­ma ja Pe­ri­la Kü­la­selts üks asu­ta­ja, en­di­ne Här­ma kü­la­va­nem Ma­rian­ne Põld: „Leid­si­me, et tar­gem on ühen­da­da jõud ning te­gut­se­da koos mit­me kü­la­ga ja ühi­se selts­kon­na­na. Kuuel pi­si­ke­sel kü­lal ei ole mõ­tet kor­ral­da­da oma väi­ke­seid üri­tu­si, pi­gem te­ha suur pi­du, saab kut­su­da an­samb­li, dis­ko­ri.“

Su­ve­päev osu­tus te­ma sõ­nul vä­ga po­pu­laar­seks, osa­le­ja­te üle ar­vet ei pee­tud, kuid hin­nan­gu­li­selt käis päe­va jook­sul ko­hal 500-1000 ini­mest. Soov on muu­ta sel­li­ne su­ve­päev tra­dit­sioo­niks. Pal­jud tä­na­sid kor­ral­da­jaid ja aval­da­sid loo­tust, et järg­mi­sel aas­tal võiks kor­ra­ta.

Ma­rian­ne Põld kom­men­tee­ris, et sõl­tub, kui­das lei­tak­se su­ve­päe­va jaoks ra­ha: „See­kord oli ae­ga al­la kol­me kuu. Ot­si­si­me spon­so­reid, kir­ju­ta­si­me taot­lu­se KO­Pi, te­gi­me õn­ne­loo­si ja kü­lad pa­nus­ta­sid kü­la­ra­ha­ga. Mii­nu­ses­se me ku­lu­de­ga ei jää­nud, spon­so­ri­te ni­me­ki­ri on pikk. Õn­ne­loo­si au­hin­nad olid puu­ku­ju, Eel­maa kips­kass, suur lil­leam­pel, korv ku­ke­seen­te­ga, kaks kor­vi mit­me­su­gu­se nän­ni ja põõ­sais­ti­ku­te­ga. Ole­me toe­ta­ja­te­le vä­ga tä­nu­li­kud. Al­gus on teh­tud ja loo­da­me järg­mis­tel kor­da­del suu­re­mat koos­tööd kõi­gi kuue kü­la ela­ni­ke­ga. Edas­pi­di saa­me alus­ta­da et­te­val­mis­tus­te­ga va­rem ja jõuab roh­kem pla­nee­ri­da.“

Kõi­gi kü­la­de jaoks olid Här­ma kü­lap­lat­si­le sea­tud omaet­te lauad, mis an­dis või­ma­lu­se kü­la­de ini­mes­tel ka oma­va­hel pa­re­mi­ni tut­ta­vaks saa­da.

Kor­ral­da­ti kü­la­de­va­he­li­ne võrk­pal­li­võist­lus, mil­le või­tis Rät­la. Tei­se ko­ha sai Mal­la­ve­re, kol­man­da Ki­vi­loo võist­kond. Järg­ne­sid Pe­ri­la, Här­ma ja Pi­ka­ve­re. Võist­lu­se viis lä­bi Agur As­perk.

Las­te sport­lik­ke män­ge ju­hen­da­sid Pi­ka­ve­re koo­li lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Hei­ko Kraub­ner ja koo­li­juht Hel­ju Ka­da­kas. Las­te­le oli veel mit­meid te­ge­vu­si. Ko­hal olid ja oma te­gut­se­mist tut­vus­ta­sid Raa­si­ku va­ba­taht­li­kud tu­le­tõr­ju­jad. Päe­va­juht oli Ma­rian­ne Põld. Kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­sid veel Paul Ar­gus, Vir­ve Han­sar, Maar­ja Suu­der, Ai­var ja Kar­men As­ku, And­res Loik, Sir­je Loik, Mark­ko Maa­sik, Kätt­li Iva­nov.

Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm toe­tas Raa­si­ku val­la kuue kü­la su­ve­päe­va pi­da­mist tä­na­vu­sest ke­vad­voo­rust 2500 eu­ro­ga. Li­saks saa­di Här­ma kü­la­plat­si hak­ke­tee­de ja is­tu­tu­sa­la­de ra­ja­mi­seks 3999 eu­rot.