Tänavu kevadel otsustasid Raasiku vallas asuva kahe küla, Härma ja Perila, aktiivsed elanikud luua piirkondliku elu edendamiseks ühise MTÜ, mille nimeks pandi Härma ja Perila Külaselts. Asutamiskoosolek toimus Pikavere Mõisakoolis.
Ühise MTÜ esimene suur ettevõtmine oli kuue küla kogukonna suvepäeva korraldamine. Härma, Perila, Pikavere, Kiviloo, Mallavere ja Rätla küla inimeste kogukonnapäev toimus laupäeval, 11. juulil Härma külaplatsil, mis asub Perila endises mõisapargis.
Suvepäeva peakorraldaja, MTÜ Härma ja Perila Külaselts üks asutaja, endine Härma külavanem Marianne Põld: „Leidsime, et targem on ühendada jõud ning tegutseda koos mitme külaga ja ühise seltskonnana. Kuuel pisikesel külal ei ole mõtet korraldada oma väikeseid üritusi, pigem teha suur pidu, saab kutsuda ansambli, diskori.“
Suvepäev osutus tema sõnul väga populaarseks, osalejate üle arvet ei peetud, kuid hinnanguliselt käis päeva jooksul kohal 500-1000 inimest. Soov on muuta selline suvepäev traditsiooniks. Paljud tänasid korraldajaid ja avaldasid lootust, et järgmisel aastal võiks korrata.
Marianne Põld kommenteeris, et sõltub, kuidas leitakse suvepäeva jaoks raha: „Seekord oli aega alla kolme kuu. Otsisime sponsoreid, kirjutasime taotluse KOPi, tegime õnneloosi ja külad panustasid külarahaga. Miinusesse me kuludega ei jäänud, sponsorite nimekiri on pikk. Õnneloosi auhinnad olid puukuju, Eelmaa kipskass, suur lilleampel, korv kukeseentega, kaks korvi mitmesuguse nänni ja põõsaistikutega. Oleme toetajatele väga tänulikud. Algus on tehtud ja loodame järgmistel kordadel suuremat koostööd kõigi kuue küla elanikega. Edaspidi saame alustada ettevalmistustega varem ja jõuab rohkem planeerida.“
Kõigi külade jaoks olid Härma külaplatsile seatud omaette lauad, mis andis võimaluse külade inimestel ka omavahel paremini tuttavaks saada.
Korraldati küladevaheline võrkpallivõistlus, mille võitis Rätla. Teise koha sai Mallavere, kolmanda Kiviloo võistkond. Järgnesid Perila, Härma ja Pikavere. Võistluse viis läbi Agur Asperk.
Laste sportlikke mänge juhendasid Pikavere kooli liikumisõpetaja Heiko Kraubner ja koolijuht Helju Kadakas. Lastele oli veel mitmeid tegevusi. Kohal olid ja oma tegutsemist tutvustasid Raasiku vabatahtlikud tuletõrjujad. Päevajuht oli Marianne Põld. Korraldustiimi kuulusid veel Paul Argus, Virve Hansar, Maarja Suuder, Aivar ja Karmen Asku, Andres Loik, Sirje Loik, Markko Maasik, Kättli Ivanov.
Kohaliku omaalgatuse programm toetas Raasiku valla kuue küla suvepäeva pidamist tänavusest kevadvoorust 2500 euroga. Lisaks saadi Härma külaplatsi hakketeede ja istutusalade rajamiseks 3999 eurot.