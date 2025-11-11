Pü­ha­päe­val, 9. no­vemb­ril näi­da­ti ETV uu­dis­te­saa­tes „Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra“, kui­das Kuu­sa­lu val­las Muuk­si kü­las pe­le­tas Muuk­si Tal­li pe­re­nai­ne Maa­rit Mürk val­ju röö­ga­tu­se­ga mi­ne­ma mets­loo­ma, kes hir­mu­tas ko­du lä­he­dal ta ho­bu­seid ja vei­seid.

Muuk­si Tal­li pe­re­nai­ne pos­ti­tas päev va­rem Fa­ce­boo­ki, kui­das te­da öö­sel ära­tas ho­bus­te jooks­mi­ne, veis­te hä­da­ki­sa ja min­gi mets­loo­ma va­li ul­gu­mi­ne. Ta võt­tis pea­lam­bi ja läks õue. Ku­na muud pol­nud võt­ta, haa­ras ki­viaia pealt te­ra­va­ma pae­ki­vi. Mets­loo­ma hir­mu­ta­mi­seks ei osa­nud te­ha muud, kui röö­ga­tas, mil­le pea­le mets­loom taan­dus. Ho­bu­sed, ka šo­ti vei­sed ja nen­de kaks va­si­kat olid al­les.

Ta ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on va­rem kuul­nud šaa­ka­leid hää­lit­se­mas Ka­ha­la jär­ve ää­res, aga mit­te nen­de ul­gu­mist: „Ma ei tea, kas hir­mu­ta­ja oli hunt või šaa­kal. Se­da tean, et hak­kan rel­va­lu­ba taot­le­ma ja püs­si­lask­mist har­ju­ta­ma, et soe­ta­da kisk­ja­te hir­mu­ta­mi­seks star­di­püs­tol. Teen sel­le­ga al­gust, vaa­tan, kui­das so­bib ja meel­dib.“

Muuk­si Tal­lis on käi­nud te­ma sõ­nul ko­du­loo­mi kim­bu­ta­mas ka ka­ru: „See oli ok­toob­ri al­gu­ses, vei­se­mam­mad aja­sid ka­ru mi­ne­ma. Kisk­jad on ha­ka­nud siin käi­ma, kui sai­me vei­se­va­si­kad, tõe­näo­li­selt ho­bu­seid kar­da­vad.“

Maa­rit Mür­gi Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tust nä­gi ka te­lea­ja­kir­ja­nik Va­hur Lau­ri „Ak­tuaal­sest Kaa­me­rast“ ja te­gi juh­tu­nust uu­dis­loo. Kesk­kon­naa­me­ti pea­di­rek­tor Rai­ner Vak­ra tõ­des uu­dis­lõi­gus, et hun­di­jaht käib, kuid on vaid­lus­ta­tud koh­tus ja nõu­tak­se esialg­set õi­gus­kait­set. Ka­ru­sid jõu­ti jah­ti­da 28, siis ko­hus pea­tas ja­hi, load keh­ti­vad küm­ne­kon­na nuht­lu­si­sen­di küt­ti­mi­seks. Kui kisk­ja mur­rab ko­du­loo­mi, tea­ta­da kesk­kon­naa­me­ti­le ja väl­jas­ta­tak­se eri­lu­ba, kin­ni­tas ta.

Üks nuht­lu­si­sen­di küt­ti­mi­se eri­lu­ba on an­tud kor­ra­ga Ka­ha­la ja­hi­selt­si­le ja Lää­ne-La­he­maa ja­hi­selt­si­le, sest ka­ru on rün­na­nud Muuk­si-Uu­ri piir­kon­nas lam­baid. Ka sel­le küt­ti­mis­loa vaid­lus­tas MTÜ Ees­ti Suur­kisk­jad koh­tus, loa keh­ti­vus pea­ta­ti, hil­ju­ti ko­hus taas­tas keh­ti­vu­se, küt­ti­da saab ku­ni 15. no­vemb­ri­ni. Ja­hi­mees­te hin­nan­gul on aga ju­ba hil­ja, sest val­get ae­ga on vä­he.

Ka­ha­la ja­hi­selt­si juht Pee­ter Rün­gas kom­men­tee­ris Muuk­sis juh­tu­nut, et suu­re tõe­näo­su­se­ga kim­bu­tas Muuk­si Tal­li loo­mi šaa­kal. Neid on Ka­ha­la ja­hi­me­hed küt­ti­nud tä­na­vu mi­tu. Ka šaa­ka­lid ulu­vad ja võr­rel­des ka­he aas­ta ta­gu­se aja­ga on neid pal­ju roh­kem.

„Il­ve­seid on ju­ba lii­ga pal­ju, kui ini­me­sed neid koh­ta­vad. Ka­ru­sid on kind­las­ti ülea­ru. Hun­ti­de koh­ta ei jul­ge sõ­na võt­ta, hun­di­kar­jad lii­gu­vad tei­sel pool Tal­lin­na-Nar­va maan­teed, Ka­ha­la ja­hi­selt­si maa­del ei ole ko­ha­nud vii­ma­sel ajal,“ üt­les ta.

Ka­ru­sid on roh­kes­ti ka Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel. Ok­toob­ri lõ­pus käis ka­ru koos poe­ga­de­ga õu­na­puid lõh­ku­mas Ha­ra kü­las nais­te­muu­seu­mi õuel. Kui pe­re­nai­ne Ilo­na Tamm he­lis­tas te­le­fo­nil 1247 ja kur­tis, et poe­ga­de­ga ka­ru on oht­lik, te­mal on õues vä­li­kemps, ku­hu ei jul­ge min­na, soo­vi­ta­ti las­ta ka­ru pe­le­ta­mi­seks ra­ket­te.

Ja­hi­me­hed rõ­hu­ta­vad, kui suur­kisk­jad hir­mu­ta­vad ko­du­loo­mi või lõ­hu­vad õues, tu­leb kind­las­ti he­lis­ta­da kesk­kon­na­ame­ti­le, nii on loo­tust, et juh­tu­mid fik­see­ri­tak­se ja saadakse ehk ka lu­ba küt­ti­da.