Pühapäeval, 9. novembril näidati ETV uudistesaates „Aktuaalne Kaamera“, kuidas Kuusalu vallas Muuksi külas peletas Muuksi Talli perenaine Maarit Mürk valju röögatusega minema metslooma, kes hirmutas kodu lähedal ta hobuseid ja veiseid.
Muuksi Talli perenaine postitas päev varem Facebooki, kuidas teda öösel äratas hobuste jooksmine, veiste hädakisa ja mingi metslooma vali ulgumine. Ta võttis pealambi ja läks õue. Kuna muud polnud võtta, haaras kiviaia pealt teravama paekivi. Metslooma hirmutamiseks ei osanud teha muud, kui röögatas, mille peale metsloom taandus. Hobused, ka šoti veised ja nende kaks vasikat olid alles.
Ta jutustas Sõnumitoojale, et on varem kuulnud šaakaleid häälitsemas Kahala järve ääres, aga mitte nende ulgumist: „Ma ei tea, kas hirmutaja oli hunt või šaakal. Seda tean, et hakkan relvaluba taotlema ja püssilaskmist harjutama, et soetada kiskjate hirmutamiseks stardipüstol. Teen sellega algust, vaatan, kuidas sobib ja meeldib.“
Muuksi Tallis on käinud tema sõnul koduloomi kimbutamas ka karu: „See oli oktoobri alguses, veisemammad ajasid karu minema. Kiskjad on hakanud siin käima, kui saime veisevasikad, tõenäoliselt hobuseid kardavad.“
Maarit Mürgi Facebooki-postitust nägi ka teleajakirjanik Vahur Lauri „Aktuaalsest Kaamerast“ ja tegi juhtunust uudisloo. Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tõdes uudislõigus, et hundijaht käib, kuid on vaidlustatud kohtus ja nõutakse esialgset õiguskaitset. Karusid jõuti jahtida 28, siis kohus peatas jahi, load kehtivad kümnekonna nuhtlusisendi küttimiseks. Kui kiskja murrab koduloomi, teatada keskkonnaametile ja väljastatakse eriluba, kinnitas ta.
Üks nuhtlusisendi küttimise eriluba on antud korraga Kahala jahiseltsile ja Lääne-Lahemaa jahiseltsile, sest karu on rünnanud Muuksi-Uuri piirkonnas lambaid. Ka selle küttimisloa vaidlustas MTÜ Eesti Suurkiskjad kohtus, loa kehtivus peatati, hiljuti kohus taastas kehtivuse, küttida saab kuni 15. novembrini. Jahimeeste hinnangul on aga juba hilja, sest valget aega on vähe.
Kahala jahiseltsi juht Peeter Rüngas kommenteeris Muuksis juhtunut, et suure tõenäosusega kimbutas Muuksi Talli loomi šaakal. Neid on Kahala jahimehed küttinud tänavu mitu. Ka šaakalid uluvad ja võrreldes kahe aasta taguse ajaga on neid palju rohkem.
„Ilveseid on juba liiga palju, kui inimesed neid kohtavad. Karusid on kindlasti ülearu. Huntide kohta ei julge sõna võtta, hundikarjad liiguvad teisel pool Tallinna-Narva maanteed, Kahala jahiseltsi maadel ei ole kohanud viimasel ajal,“ ütles ta.
Karusid on rohkesti ka Juminda ja Pärispea poolsaarel. Oktoobri lõpus käis karu koos poegadega õunapuid lõhkumas Hara külas naistemuuseumi õuel. Kui perenaine Ilona Tamm helistas telefonil 1247 ja kurtis, et poegadega karu on ohtlik, temal on õues välikemps, kuhu ei julge minna, soovitati lasta karu peletamiseks rakette.
Jahimehed rõhutavad, kui suurkiskjad hirmutavad koduloomi või lõhuvad õues, tuleb kindlasti helistada keskkonnaametile, nii on lootust, et juhtumid fikseeritakse ja saadakse ehk ka luba küttida.