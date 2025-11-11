Raasiku vallavalitsus andis 20. oktoobril välja ehitusloa valla jäätmejaama laiendamiseks. Arukülas asuva jäätmejaama laiendamiseks taotletakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusmeetmest jäätmetaristu arendamiseks 329 043,12 eurot. Tegelik maksumus selgub hankega.
Valla jäätmejaam avati Aruküla-Kalesi tee ääres Mõisa tee 5 kinnistul viis aastat tagasi ning selle kogupindala on 900 ruutmeetrit. Jäätmejaama haldab AS Eesti Keskkonnateenused, kes võitis kolm aastat tagasi valla korraldatud jäätmeveo hanke. Hanke tingimustes oli ka jäätmejaama opereerimine.
Kuna jäätmejaama senine territoorium ei vasta enam piirkonna vajadustele, hakkas vallavalitsus aasta tagasi kavandama selle laiendamist. Koostati projekteerimistingimused ja keskkonnamõju hindamise eelhinnang. Loodeti, et aasta lõpus avaneb KIKi toetusmeede ning tänavuse aasta eelarvesse kavandati raha jäätmejaama laiendamise vallapoolseks investeeringuks. Kevadel korraldas vallavalitsus hanke laienduse projekteerimiseks. Võitis OÜ Esprii, kelle hinnapakkumine ilma käibemaksuta oli 14 850 eurot. Projekt valmis augusti lõpuks. KIKi toetusmeede avanes juuni alguses.
Jäätmejaama on kavas laiendada kokku 2700 ruutmeetri suurusele alale – tahapoole ja Aruküla-poolsele küljele. Kogu ala asfalteeritakse, valgustatakse, piiratakse aiaga, jäätmejaam saab kaasaegse valvesüsteemi. Konteinerid eri liiki jäätmete kogumiseks paigaldatakse suuremale platsile selliselt, et neid oleks mugav kasutada nii klientidel kui jäätmekäitlejal.
Valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann ütles, et ühe olulise asjana kavandatakse jäätmejaama taaskasutatud asjade ruum ehk ringmaja, kuhu saab ära anda kasutuskõlblikke asju – näiteks spordivahendeid, kodutehnikat, lauanõusid ja muud taolist.
„Jäätmejaama viiakse sageli veel täiesti kasutuskõlblikke esemeid, mida saaks taaskasutada, kuid korduvkasutusruumi puudumise tõttu satuvad need praegu jäätmete hulka,“ lausus keskkonnaspetsialist.
Ta lisas, et mõte on teha ringmaja samuti taaskasutatud materjalidest: „Üks idee on kasutada selleks suuremat merekonteinerit, mille fassaadile on plaanis kinnitada ringluse sümbolina vanad jalgrattad.“
Kui KIKilt toetust saadakse, on jäätmejaama kavas laiendada järgmisel aastal.