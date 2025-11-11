Raa­si­ku val­la­va­lit­sus an­dis 20. ok­toob­ril väl­ja ehi­tus­loa val­la jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks. Aru­kü­las asu­va jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks taot­le­tak­se Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) toe­tus­meet­mest jäät­me­ta­ris­tu aren­da­mi­seks 329 043,12 eu­rot. Te­ge­lik mak­su­mus sel­gub han­ke­ga.

Val­la jäät­me­jaam ava­ti Aru­kü­la-Ka­le­si tee ää­res Mõi­sa tee 5 kin­nis­tul viis aas­tat ta­ga­si ning sel­le ko­gu­pin­da­la on 900 ruut­meet­rit. Jäät­me­jaa­ma hal­dab AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, kes või­tis kolm aas­tat ta­ga­si val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke. Han­ke tin­gi­mus­tes oli ka jäät­me­jaa­ma ope­ree­ri­mi­ne.

Ku­na jäät­me­jaa­ma se­ni­ne ter­ri­too­rium ei vas­ta enam piir­kon­na va­ja­dus­te­le, hakkas val­la­va­lit­sus aas­ta ta­ga­si ka­van­da­ma sel­le laien­da­mist. Koos­ta­ti pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se eel­hin­nang. Loo­de­ti, et aas­ta lõ­pus ava­neb KI­Ki toe­tus­mee­de ning tä­na­vu­se aas­ta ee­lar­ves­se ka­van­da­ti ra­ha jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se val­la­pool­seks in­ves­tee­rin­guks. Ke­va­del kor­ral­das val­la­va­lit­sus han­ke laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­seks. Või­tis OÜ Esp­rii, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne il­ma käi­be­mak­su­ta oli 14 850 eu­rot. Pro­jekt val­mis au­gus­ti lõ­puks. KI­Ki toe­tus­mee­de ava­nes juu­ni al­gu­ses.

Jäät­me­jaa­ma on ka­vas laien­da­da kok­ku 2700 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le – ta­hapoole ja Aru­kü­la-pool­se­le kül­je­le. Ko­gu ala as­fal­tee­ri­tak­se, val­gus­ta­tak­se, pii­ra­tak­se aia­ga, jäät­me­jaam saab kaa­saeg­se val­ve­süs­tee­mi. Kon­tei­ne­rid eri lii­ki jäät­me­te ko­gu­mi­seks pai­gal­da­tak­se suu­re­ma­le plat­si­le selliselt, et neid oleks mu­gav ka­su­ta­da nii klien­ti­del kui jäät­me­käit­le­jal.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann üt­les, et ühe olu­li­se as­ja­na ka­van­da­tak­se jäät­me­jaa­ma taas­ka­su­ta­tud as­ja­de ruum ehk ring­ma­ja, ku­hu saab ära an­da ka­su­tus­kõlb­lik­ke as­ju – näi­teks spor­di­va­hen­deid, ko­­du­teh­ni­kat, laua­nõu­sid ja muud tao­list.

„Jäät­me­jaa­ma viiak­se sa­ge­li veel täies­ti ka­su­tus­kõlb­lik­ke ese­meid, mi­da saaks taas­ka­su­ta­da, kuid kor­duvka­su­tus­ruu­mi puu­du­mi­se tõt­tu sa­tu­vad need prae­gu jäät­me­te hul­ka,“ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Ta li­sas, et mõ­te on te­ha ring­ma­ja sa­mu­ti taas­ka­su­ta­tud ma­ter­ja­li­dest: „Üks idee on ka­su­ta­da sel­leks suu­re­mat me­re­kon­tei­ne­rit, mil­le fas­saa­di­le on plaa­nis kin­ni­ta­da ring­lu­se süm­bo­li­na va­nad jalg­rat­tad.“

Kui KI­Kilt toe­tust saa­dak­se, on jäät­me­jaa­ma ka­vas laien­da­da järg­mi­sel aas­tal.